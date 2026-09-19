Η Σελίν Ντιόν ανέβηκε στο καπό αυτοκινήτου και χόρεψε ξυπόλυτη ενώ οι θαυμαστές της τραγουδούσαν, δείτε βίντεο

Η τραγουδίστρια διασκέδασε με το πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί για άλλη μία φορά έξω από το ξενοδοχείο που μένει στο Παρίσι μέχρι να ολοκληρωθούν οι εμφανίσεις της



«Είχα δώσει μια υπόσχεση ότι θα επέστρεφα στη σκηνή. Και να ’μαι λοιπόν εδώ, να τραγουδώ για εσάς και να τραγουδώ για μένα, να τραγουδώ ζωντανά! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη, την υπομονή σας και, αν μου επιτρέπετε να το πω, είμαι αυτό που είμαι επειδή με αγαπήσατε», συμπλήρωσε.



Στο τέλος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς την ομάδα της. «Υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι που δεν μπορείτε να δείτε — στα παρασκήνια, στα πλάγια, παντού. Σας ευχαριστώ όλους, γιατί μαζί στήσαμε αυτή την παράσταση», ενώ ευχαρίστησε και τους θεατές: «Και σε όλους εσάς, σας αγαπώ. Να προσέχετε. Να φροντίζετε πολύ τους εαυτούς σας. Είμαι τόσο χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ. Σας ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μου. Σας αγαπώ, αγαπημένοι μου».