Η Σελίν Ντιόν ανέβηκε στο καπό αυτοκινήτου και χόρεψε ξυπόλυτη ενώ οι θαυμαστές της τραγουδούσαν, δείτε βίντεο
Η Σελίν Ντιόν ανέβηκε στο καπό αυτοκινήτου και χόρεψε ξυπόλυτη ενώ οι θαυμαστές της τραγουδούσαν, δείτε βίντεο
Η τραγουδίστρια διασκέδασε με το πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί για άλλη μία φορά έξω από το ξενοδοχείο που μένει στο Παρίσι μέχρι να ολοκληρωθούν οι εμφανίσεις της
Στο καπό αυτοκινήτου ανέβηκε η Σελίν Ντιόν και χόρεψε ξυπόλυτη ενώ οι θαυμαστές της τραγουδούσαν έξω από το ξενοδοχείο που μένει στο Παρίσι.
Η τραγουδίστρια, η οποία έχει ξεκινήσει τις προγραμματισμένες εμφανίσεις της στη γαλλική πρωτεύουσα μετά την τριετή παύση που έκανε λόγω της διάγνωσής της με το σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου, καθημερινά συναντά πλήθος κόσμου να την περιμένει για μία φωτογραφία ή ένα αυτόγραφο στο Le Royal Monceau.
Για να τους ευχαριστήσει όλους, έναν προς έναν, η Ντιόν δίνει μικρές συναυλίες κάθε φορά στην είσοδο. Το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου, ωστόσο, έκανε την έκπληξη και αντί να σταθεί όρθια, κάθισε πάνω σε ένα μαύρο αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο και παρακολουθούσε τον κόσμο να τραγουδά τις επιτυχίες της. Δεν άργησε να σηκωθεί να χορέψει, βγάζοντας τα παπούτσια της για να μην προκαλέσει ζημιές, με τους θαυμαστές της να την αποθεώνουν για μία ακόμη φορά.
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H τραγουδίστρια άνοιξε τη σειρά των 16 εμφανίσεων της στην Plenitude Arena tο βράδυ του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης.
«Είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι δεν θα κλάψω», είπε στους χιλιάδες θεατές στα πρώτα λεπτά της συναυλίας και πρόσθεσε: «Όμως είμαι τόσο χαρούμενη που σας βλέπω όλους. Μου λείψατε. Θα τραγουδήσω σαν κι εσάς, χωρίς να κλάψω».
Μόλις ολοκλήρωσε το πρώτο τραγούδι, «On ne change pas», ανέφερε: «Να ’μαστε λοιπόν… Στέκομαι στη σκηνή, σε αυτή την πόλη που αγαπώ τόσο πολύ, χάρη στη στήριξη και την αγάπη σας».
Η Σελίν Ντιόν, στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη δύσκολη διαδρομή που πέρασε μέχρι να επιστρέψει στη σκηνή, τονίζοντας πως δεν έχασε ποτέ την ελπίδα της: «Πρέπει, όμως, να παραδεχτώ ότι ο δρόμος ήταν δύσκολος. Το ταξίδι κράτησε περισσότερο απ’ όσο περίμενα, με απρόβλεπτες στάσεις στη διαδρομή. Όμως άντεξα. Μια αμυδρή ακτίνα φωτός στο βάθος, βαθιά μέσα στα βουνά. Πίστεψα σε αυτήν. Και να τη τώρα. Ο ήλιος — ο ήλιος είναι εδώ. Ο ήλιος, ακριβώς μπροστά μου».
Η τραγουδίστρια, η οποία έχει ξεκινήσει τις προγραμματισμένες εμφανίσεις της στη γαλλική πρωτεύουσα μετά την τριετή παύση που έκανε λόγω της διάγνωσής της με το σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου, καθημερινά συναντά πλήθος κόσμου να την περιμένει για μία φωτογραφία ή ένα αυτόγραφο στο Le Royal Monceau.
Για να τους ευχαριστήσει όλους, έναν προς έναν, η Ντιόν δίνει μικρές συναυλίες κάθε φορά στην είσοδο. Το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου, ωστόσο, έκανε την έκπληξη και αντί να σταθεί όρθια, κάθισε πάνω σε ένα μαύρο αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο και παρακολουθούσε τον κόσμο να τραγουδά τις επιτυχίες της. Δεν άργησε να σηκωθεί να χορέψει, βγάζοντας τα παπούτσια της για να μην προκαλέσει ζημιές, με τους θαυμαστές της να την αποθεώνουν για μία ακόμη φορά.
Δείτε βίντεο
@parismatch Céline Dion pieds nus sur le capot de sa voiture, elle chante avec ses fans devant son hôtel à Paris 🎤 La « Célinemania » bat son plein dans la capitale. Jour et nuit, des dizaines de fans se rassemblent devant l’hôtel parisien de Céline Dion pour tenter d’apercevoir la chanteuse. Jeudi 18 septembre, après son troisième concert à la Plenitude Arena et près de 2h30 de show, la star a une nouvelle fois créé l’événement à son retour. Pieds nus, Céline Dion est montée sur le capot de sa voiture pour chanter à l’unisson avec ses fans réunis autour d’elle, dans une véritable scène de liesse. Crédit : Bestimage #onregardequoi #celinedion #concert ♬ son original - Paris Match
H τραγουδίστρια άνοιξε τη σειρά των 16 εμφανίσεων της στην Plenitude Arena tο βράδυ του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης.
«Είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι δεν θα κλάψω», είπε στους χιλιάδες θεατές στα πρώτα λεπτά της συναυλίας και πρόσθεσε: «Όμως είμαι τόσο χαρούμενη που σας βλέπω όλους. Μου λείψατε. Θα τραγουδήσω σαν κι εσάς, χωρίς να κλάψω».
Μόλις ολοκλήρωσε το πρώτο τραγούδι, «On ne change pas», ανέφερε: «Να ’μαστε λοιπόν… Στέκομαι στη σκηνή, σε αυτή την πόλη που αγαπώ τόσο πολύ, χάρη στη στήριξη και την αγάπη σας».
Η Σελίν Ντιόν, στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη δύσκολη διαδρομή που πέρασε μέχρι να επιστρέψει στη σκηνή, τονίζοντας πως δεν έχασε ποτέ την ελπίδα της: «Πρέπει, όμως, να παραδεχτώ ότι ο δρόμος ήταν δύσκολος. Το ταξίδι κράτησε περισσότερο απ’ όσο περίμενα, με απρόβλεπτες στάσεις στη διαδρομή. Όμως άντεξα. Μια αμυδρή ακτίνα φωτός στο βάθος, βαθιά μέσα στα βουνά. Πίστεψα σε αυτήν. Και να τη τώρα. Ο ήλιος — ο ήλιος είναι εδώ. Ο ήλιος, ακριβώς μπροστά μου».
@agarcimo_ Céline Dion too emotional to sing her first song, on ne change pas 🥹 WELCOME BACK, MY QUEEN 👑 Opening night in Paris 🎶 #concert #emotional #celinedion ♬ original sound - agarcimo_ 🐌
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«Είχα δώσει μια υπόσχεση ότι θα επέστρεφα στη σκηνή. Και να ’μαι λοιπόν εδώ, να τραγουδώ για εσάς και να τραγουδώ για μένα, να τραγουδώ ζωντανά! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη, την υπομονή σας και, αν μου επιτρέπετε να το πω, είμαι αυτό που είμαι επειδή με αγαπήσατε», συμπλήρωσε.
Στο τέλος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς την ομάδα της. «Υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι που δεν μπορείτε να δείτε — στα παρασκήνια, στα πλάγια, παντού. Σας ευχαριστώ όλους, γιατί μαζί στήσαμε αυτή την παράσταση», ενώ ευχαρίστησε και τους θεατές: «Και σε όλους εσάς, σας αγαπώ. Να προσέχετε. Να φροντίζετε πολύ τους εαυτούς σας. Είμαι τόσο χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ. Σας ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μου. Σας αγαπώ, αγαπημένοι μου».
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