Η απρόσμενη εμφάνιση της Σελίν Ντιόν σε επίδειξη μόδας στο Παρίσι, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Σελίν Ντιόν Παρίσι Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι

Η απρόσμενη εμφάνιση της Σελίν Ντιόν σε επίδειξη μόδας στο Παρίσι, δείτε βίντεο

Με το τραγούδι της «Ι am alive» μπήκε στην πασαρέλα η διάσημη τραγουδίστρια δείχνοντας ότι έχει ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας της

Η απρόσμενη εμφάνιση της Σελίν Ντιόν σε επίδειξη μόδας στο Παρίσι, δείτε βίντεο
Απρόσμενη εμφάνιση έκανε η Σελίν Ντιόν στην Εβομάδα Μόδας στο Παρίσι, δείχοντας ότι έχει ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας της και είναι έτοιμη για νέες συναυλίες.

Η διάσημη τραγουδίστρια από τον Καναδά εμφανίστηκε στην επίδειξη εταιρείας καλλυντικών και τραγούδησε το τραγούδι της «I am alive», καθηλώνοντας για ακόμα μια φορά το κοινό, με την επίδειξη να γίνεται στις παρυφές του Πύργου του Άιφελ, του εμβληματικού αξιοθέατου της Πόλης του Φωτός.

Μάλιστα, η εμφάνιση της Σελίν Ντιόν δεν είχε γνωστοποιηθεί με αποτέλεσμα να αποτελέσει και μια μεγάλη έκπληξη για όσους έδωσαν το «παρών».

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