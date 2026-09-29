Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.
Η απρόσμενη εμφάνιση της Σελίν Ντιόν σε επίδειξη μόδας στο Παρίσι, δείτε βίντεο
Η απρόσμενη εμφάνιση της Σελίν Ντιόν σε επίδειξη μόδας στο Παρίσι, δείτε βίντεο
Με το τραγούδι της «Ι am alive» μπήκε στην πασαρέλα η διάσημη τραγουδίστρια δείχνοντας ότι έχει ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας της
Απρόσμενη εμφάνιση έκανε η Σελίν Ντιόν στην Εβομάδα Μόδας στο Παρίσι, δείχοντας ότι έχει ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας της και είναι έτοιμη για νέες συναυλίες.
Η διάσημη τραγουδίστρια από τον Καναδά εμφανίστηκε στην επίδειξη εταιρείας καλλυντικών και τραγούδησε το τραγούδι της «I am alive», καθηλώνοντας για ακόμα μια φορά το κοινό, με την επίδειξη να γίνεται στις παρυφές του Πύργου του Άιφελ, του εμβληματικού αξιοθέατου της Πόλης του Φωτός.
Μάλιστα, η εμφάνιση της Σελίν Ντιόν δεν είχε γνωστοποιηθεί με αποτέλεσμα να αποτελέσει και μια μεγάλη έκπληξη για όσους έδωσαν το «παρών».
Δείτε το βίντεο
Η διάσημη τραγουδίστρια από τον Καναδά εμφανίστηκε στην επίδειξη εταιρείας καλλυντικών και τραγούδησε το τραγούδι της «I am alive», καθηλώνοντας για ακόμα μια φορά το κοινό, με την επίδειξη να γίνεται στις παρυφές του Πύργου του Άιφελ, του εμβληματικού αξιοθέατου της Πόλης του Φωτός.
Μάλιστα, η εμφάνιση της Σελίν Ντιόν δεν είχε γνωστοποιηθεί με αποτέλεσμα να αποτελέσει και μια μεγάλη έκπληξη για όσους έδωσαν το «παρών».
Δείτε το βίντεο
🎤 Céline Dion a clos le défilé L’Oréal Paris 2026 au pied de la Tour Eiffel lundi soir. La chanteuse canadienne a été rejointe sur le podium par l’ensemble des mannequins pour terminer le show ⤵️ pic.twitter.com/1ujTa3Widu— Agence France-Presse (@afpfr) September 28, 2026
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