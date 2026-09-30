ΙΟΒΕ: Στα €238,6 δισ. τα ληξιπρόθεσμα χρέη του ιδιωτικού τομέα, το 70% είναι οφειλές σε εφορία και ΕΦΚΑ

Στα 420 δισ. ευρώ ήταν το συνολικό ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2026 - Αυξήθηκε κατά 22,1 δισ. ευρώ κυρίως λόγω της επέκτασης της εξυπηρετούμενης χρηματοδότησης