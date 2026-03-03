Τσακίρογλου για Διαβάτη: Δεν ξέρουμε αν θα είναι πάλι όπως πριν, αυτό το αυτοάνοσο παραλύει τα άκρα και κάνει τον άνθρωπο αδύναμο
Τσακίρογλου για Διαβάτη: Δεν ξέρουμε αν θα είναι πάλι όπως πριν, αυτό το αυτοάνοσο παραλύει τα άκρα και κάνει τον άνθρωπο αδύναμο
Πιστεύουμε και οι δυο στο θαύμα και χρειαζόμαστε τον Θεό να μας βοηθήσει, πρόσθεσε ο ηθοποιός για τη σύζυγό του
Για την κατάσταση υγείας της Χρυσούλας Διαβάτη μίλησε ο Νικήτας Τσακίρογλου, επισημαίνοντας πως δεν γνωρίζει εάν θα είναι όπως και πριν, καθώς το αυτοάνοσο με το οποίο έχει διαγνωστεί, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, παραλύει τα άκρα και κάνει τον άνθρωπο αδύναμο.
Ο ηθοποιός τόνισε, παρόλα αυτά, πως και ο ίδιος αλλά και η σύζυγός του πιστεύουν στα θαύματα και στον Θεό και ελπίζουν πως θα τα ξεπεράσουν όλα. Στη συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Breakfast@Star», σημείωσε επίσης πως έχουν περάσει πολλά μαζί και έχουν δημιουργήσει μία όμορφη οικογένεια.
Ο Νικήτας Τσακίρογλου είπε αρχικά: «Είμαι καλά. Άμα είναι καλύτερα η Χρυσούλα γίνομαι και εγώ καλύτερα. Καλά είναι τα πράγματα. Θα τα ξεπεράσουμε όλα. Η Χρυσούλα ήταν μια δραστήρια ηθοποιός με πολλή αγάπη που της είχε δώσει ο κόσμος. Ήταν ανέλπιστο αυτό που συνέβη. Όταν είμαστε σύζυγοι ισορροπούμε ο ένας απέναντι στον άλλο. Ο χρόνος ωφελεί γιατί γνωρίζεις καλύτερα τον άλλον. Εμείς είμαστε και οι δύο ηθοποιοί και συμπορευόμαστε στον καλλιτεχνικό χώρο. Έχουμε κάνει τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας που αυτή τη στιγμή έχουν πάει στην Αμερική και ανησυχούμε. Όλα αυτά έχουν μια ομορφιά».
Και όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει πως όλα θα γίνουν όπως πριν, απάντησε: «Δεν ξέρουμε αν η Χρυσούλα θα είναι πάλι όπως πριν, γιατί είχε κουραστεί κιόλας από τον χώρο του θεάτρου, αισθανόμουν ότι πιεζόταν. Ίσως αυτό που συνέβη να έγινε από την καταπίεση που είχε από εμένα και από το επάγγελμα. Πάμε καλύτερα. Αυτό το αυτοάνοσο είναι φοβερό, παραλύει τα άκρα, κάνει τον άνθρωπο αδύναμο. Πιστεύουμε και οι δυο στο θαύμα, άρα πιστεύουμε στον Θεό και τον χρειαζόμαστε για να μας βοηθήσει».
Δείτε το βίντεο
Πριν από μερικές ημέρες, ο ηθοποιός είχε αποκαλύψει πως πλέον δεν εργάζεται ώστε να βρίσκεται δίπλα στη Χρυσούλα Διαβάτη και να παρακολουθεί την πρόοδό της. «Και ένας λόγος που δεν εργάζομαι και βρίσκομαι κοντά της, είναι αυτός και το χαίρομαι γιατί θέλω να παρακολουθώ μέρα με την ημέρα αυτή την καλυτέρευση την οποία μας χαρίζει ο Θεός», είχε δηλώσει μεταξύ άλλων.
Ο ηθοποιός τόνισε, παρόλα αυτά, πως και ο ίδιος αλλά και η σύζυγός του πιστεύουν στα θαύματα και στον Θεό και ελπίζουν πως θα τα ξεπεράσουν όλα. Στη συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Breakfast@Star», σημείωσε επίσης πως έχουν περάσει πολλά μαζί και έχουν δημιουργήσει μία όμορφη οικογένεια.
Ο Νικήτας Τσακίρογλου είπε αρχικά: «Είμαι καλά. Άμα είναι καλύτερα η Χρυσούλα γίνομαι και εγώ καλύτερα. Καλά είναι τα πράγματα. Θα τα ξεπεράσουμε όλα. Η Χρυσούλα ήταν μια δραστήρια ηθοποιός με πολλή αγάπη που της είχε δώσει ο κόσμος. Ήταν ανέλπιστο αυτό που συνέβη. Όταν είμαστε σύζυγοι ισορροπούμε ο ένας απέναντι στον άλλο. Ο χρόνος ωφελεί γιατί γνωρίζεις καλύτερα τον άλλον. Εμείς είμαστε και οι δύο ηθοποιοί και συμπορευόμαστε στον καλλιτεχνικό χώρο. Έχουμε κάνει τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας που αυτή τη στιγμή έχουν πάει στην Αμερική και ανησυχούμε. Όλα αυτά έχουν μια ομορφιά».
Και όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει πως όλα θα γίνουν όπως πριν, απάντησε: «Δεν ξέρουμε αν η Χρυσούλα θα είναι πάλι όπως πριν, γιατί είχε κουραστεί κιόλας από τον χώρο του θεάτρου, αισθανόμουν ότι πιεζόταν. Ίσως αυτό που συνέβη να έγινε από την καταπίεση που είχε από εμένα και από το επάγγελμα. Πάμε καλύτερα. Αυτό το αυτοάνοσο είναι φοβερό, παραλύει τα άκρα, κάνει τον άνθρωπο αδύναμο. Πιστεύουμε και οι δυο στο θαύμα, άρα πιστεύουμε στον Θεό και τον χρειαζόμαστε για να μας βοηθήσει».
Δείτε το βίντεο
Πριν από μερικές ημέρες, ο ηθοποιός είχε αποκαλύψει πως πλέον δεν εργάζεται ώστε να βρίσκεται δίπλα στη Χρυσούλα Διαβάτη και να παρακολουθεί την πρόοδό της. «Και ένας λόγος που δεν εργάζομαι και βρίσκομαι κοντά της, είναι αυτός και το χαίρομαι γιατί θέλω να παρακολουθώ μέρα με την ημέρα αυτή την καλυτέρευση την οποία μας χαρίζει ο Θεός», είχε δηλώσει μεταξύ άλλων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα