Νικήτας Τσακίρογλου για Χρυσούλα Διαβάτη: Η αγαπημένη μου σύζυγος προοδεύει, δεν εργάζομαι για να βρίσκομαι κοντά της
Ο ηθοποιός μίλησε για την κατάσταση της υγείας της συζύγου του, η οποία έχει διαγνωστεί με ρευματοειδή αρθρίτιδα
Για τη Χρυσούλα Διαβάτη και την κατάσταση της υγείας της μίλησε ο Νικήτας Τσακίρογλου, επισημαίνοντας πως προοδεύει και πως ο ίδιος έχει επιλέξει να μην εργάζεται για να βρίσκεται κοντά της και να παρακολουθεί την εξέλιξή της.
Ο ηθοποιός είπε αρχικά στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου: «Η αγαπημένη μου σύζυγος προοδεύει στην υγεία της βέβαια και θέλω να πιστεύω ότι η Χρυσούλα σύντομα θα επανέλθει στη δραστηριότητα που είχε» και με αφορμή τα γενέθλια που είχε η ηθοποιός την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, δήλωσε: «Το είπα και στην κόρη μου και το βράδυ που θα γυρίσει από τη δουλειά της θα το γιορτάσουμε. Θα σβήσουμε και τα κεράκια μας και θα πούμε το “να ζήσεις Χρυσούλα” και “χρόνια πολλά”».
Στη συνέχεια, ο Νικήτας Τσακίρογλου αναφέρθηκε στη σχέση τους και στον τρόπο που αυτή αναζωογονείται μέσα στα χρόνια, σημειώνοντας: «Όταν είναι η συμφωνία χαρακτήρων και τα κοινά ενδιαφέροντα που είχαμε με τη Χρυσούλα και τις κοινές φιλοδοξίες μας, μας έκαναν να αναζωογονούμε συνεχώς και τον έρωτά μας και τη σχέση μας. Και ένας λόγος που δεν εργάζομαι και βρίσκομαι κοντά της, είναι αυτός και το χαίρομαι γιατί θέλω να παρακολουθώ μέρα με την ημέρα αυτή την καλυτέρευση την οποία μας χαρίζει ο Θεός».
Δείτε το βίντεο
Η Χρυσούλα Διαβάτη έχει διαγνωστεί με ρευματοειδή αρθρίτιδα και τους τελευταίους μήνες απέχει από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και παραμένει στο σπίτι της.
