Το φιλί του Ντέιβιντ Μπέκαμ με τη Βικτόρια μέσα στη θάλασσα, οι διακοπές στη Μεσόγειο με τα παιδιά τους και η συνάντηση με τον Ρονάλντο
Το φιλί του Ντέιβιντ Μπέκαμ με τη Βικτόρια μέσα στη θάλασσα, οι διακοπές στη Μεσόγειο με τα παιδιά τους και η συνάντηση με τον Ρονάλντο
Το ζευγάρι ταξίδεψε στη Μεσόγειο με το πολυτελές γιοτ του - Ξεκίνησε από την Ισπανία και έφτασε στην Ιταλία
Μια σειρά από στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές διακοπές της οικογένειάς του μοιράστηκε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, μεταξύ των οποίων μία φωτογραφία που φιλά στο στόμα τη σύζυγό του μέσα στη θάλασσα και μία ακόμη από τη συνάντησή του με τον Ρονάλντο.
Το ζευγάρι ταξίδεψε στη Μεσόγειο με το πολυτελές γιοτ του, σύμφωνα με την Daily Mail, ξεκινώντας από την Ισπανία, περνώντας από την Ίμπιζα, φτάνοντας μέχρι το Σεν Τροπέ και την Ιταλία. Δίπλα τους είχαν τον γιο τους Ρομέο και την κόρη τους Χάρπερ.
Ο 51χρονος την Παρασκευή 28 Αυγούστου ανέβασε στα stories του Instagram πλούσιο φωτογραφικό υλικό, με τρυφερές στιγμές δίπλα στη Βικτόρια Μπέκαμ, η οποία παρόλο που δεν ενθουσιάζεται με τη θάλασσα απόλαυσε τις βουτιές της, με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ να σημειώνει: «Κάποια δεν αγαπά τον ωκεανό, αλλά της άρεσε αυτό».
Δείτε φωτογραφίες
Σε άλλο στιγμιότυπο το ζευγάρι πόζαρε χαμογελαστό, με τον πρώην ποδοσφαιριστή να εκφράζει δημόσια την αγάπη του για τη σύζυγό του.
Δεν έλειψαν και οι φωτογραφίες με τα παιδιά τους, αλλά και τους γονείς του Ντέιβιντ Μπέκαμ που τους συνόδευσαν στο ταξίδι τους.
Τέλος, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ φωτογραφήθηκε με τον γιο του Ρομέο σε έξοδο μαζί με τον θρύλο του ποδοσφαίρου Ρονάλντο.
Το ζευγάρι ταξίδεψε στη Μεσόγειο με το πολυτελές γιοτ του, σύμφωνα με την Daily Mail, ξεκινώντας από την Ισπανία, περνώντας από την Ίμπιζα, φτάνοντας μέχρι το Σεν Τροπέ και την Ιταλία. Δίπλα τους είχαν τον γιο τους Ρομέο και την κόρη τους Χάρπερ.
Ο 51χρονος την Παρασκευή 28 Αυγούστου ανέβασε στα stories του Instagram πλούσιο φωτογραφικό υλικό, με τρυφερές στιγμές δίπλα στη Βικτόρια Μπέκαμ, η οποία παρόλο που δεν ενθουσιάζεται με τη θάλασσα απόλαυσε τις βουτιές της, με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ να σημειώνει: «Κάποια δεν αγαπά τον ωκεανό, αλλά της άρεσε αυτό».
Δείτε φωτογραφίες
Σε άλλο στιγμιότυπο το ζευγάρι πόζαρε χαμογελαστό, με τον πρώην ποδοσφαιριστή να εκφράζει δημόσια την αγάπη του για τη σύζυγό του.
Δεν έλειψαν και οι φωτογραφίες με τα παιδιά τους, αλλά και τους γονείς του Ντέιβιντ Μπέκαμ που τους συνόδευσαν στο ταξίδι τους.
Τέλος, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ φωτογραφήθηκε με τον γιο του Ρομέο σε έξοδο μαζί με τον θρύλο του ποδοσφαίρου Ρονάλντο.
«20 χρόνια φιλίας και συνεχίζουμε δυνατά, όπως μπορείτε να δείτε», έγραψε.
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