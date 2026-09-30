Δημοπρατείται η Kimera EVO37

Υπάρχουν αυτοκίνητα που σχεδιάστηκαν για να μεταφέρουν επιβάτες και υπάρχουν και εκείνα που από την πρώτη στιγμή αποκτούν συλλεκτική αξία. Η Kimera EVO37 ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία.



Πλέον, μια σχεδόν καινούργια και εξαιρετικά σπάνια εκδοχή της ετοιμάζεται να αλλάξει ιδιοκτήτη, με την τιμή της να αναμένεται να ξεπεράσει κατά πολύ το ποσό που απαιτούνταν για την απόκτησή της όταν ήταν καινούργια.



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Η δημοπρασία αφορά την EVO37 με αριθμό παραγωγής 18 από τις μόλις 37 που κατασκευάστηκαν συνολικά, ενώ η εκτιμώμενη τιμή κυμαίνεται μεταξύ 950.000 και 1.150.000 ευρώ, δηλαδή σε επίπεδα που αντιστοιχούν σε υπερδιπλάσια αξία σε σχέση με την αρχική τιμή της EVO37.Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η Kimera Automobili δημιούργησε την EVO37 με σαφή αναφορά στη Lancia 037, ένα από τα πλέον εμβληματικά αγωνιστικά αυτοκίνητα της δεκαετίας του ’80.Η αυθεντική 037 έγραψε τη δική της ιστορία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι, ενώ η σύγχρονη EVO37 επιχειρεί να μεταφέρει το σχεδιαστικό DNA εκείνης της εποχής σε ένα αυτοκίνητο με σύγχρονη τεχνολογία, υλικά και επιδόσεις.Η συγκεκριμένη EVO37 ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2025 και μέχρι σήμερα έχει διανύσει μόλις 237 χιλιόμετρα. Το εξωτερικό της αμάξωμα ξεχωρίζει χάρη στην ειδική μεταλλική καφέ απόχρωση Luci del Bosco, η οποία έχει εμπνευστεί από τη Lamborghini Miura, ενώ οι μπρούντζινες ζάντες δημιουργούν έναν ιδιαίτερο συνδυασμό με το χρώμα του αμαξώματος. Η εικόνα ολοκληρώνεται από τις έντονες αναλογίες της EVO37 και το χαρακτηριστικό μεγάλο ducktail spoiler στο πίσω μέρος.Κάτω από το εντυπωσιακό αμάξωμα βρίσκεται ένα μηχανικό σύνολο που παραπέμπει άμεσα στην αγωνιστική παράδοση της 037, αλλά έχει εξελιχθεί σημαντικά. Πρόκειται για έναν τετρακύλινδρο κινητήρα 2,1 λίτρων, ο οποίος χρησιμοποιεί τόσο μηχανικό υπερσυμπιεστή όσο και turboΗ απόδοσή του φτάνει τους 498 ίππους, ενώ η μέγιστη ροπή ανέρχεται στα 550 Nm. Η ισχύς μεταφέρεται στους πίσω τροχούς μέσω χειροκίνητου κιβωτίου έξι σχέσεων, διατηρώντας έτσι μια από τις πιο χαρακτηριστικές επιλογές των αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων παλαιότερων εποχών.