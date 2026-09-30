Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
Δημοπρατείται η Kimera EVO37
Δημοπρατείται η Kimera EVO37
Η σύγχρονη αναβίωση της θρυλικής Lancia 037, ετοιμάζεται να αλλάξει χέρια σε δημοπρασία, με την εκτίμηση να φτάνει έως τα 1,15 εκατ. ευρώ.
Υπάρχουν αυτοκίνητα που σχεδιάστηκαν για να μεταφέρουν επιβάτες και υπάρχουν και εκείνα που από την πρώτη στιγμή αποκτούν συλλεκτική αξία. Η Kimera EVO37 ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία.
Πλέον, μια σχεδόν καινούργια και εξαιρετικά σπάνια εκδοχή της ετοιμάζεται να αλλάξει ιδιοκτήτη, με την τιμή της να αναμένεται να ξεπεράσει κατά πολύ το ποσό που απαιτούνταν για την απόκτησή της όταν ήταν καινούργια.
Η δημοπρασία αφορά την EVO37 με αριθμό παραγωγής 18 από τις μόλις 37 που κατασκευάστηκαν συνολικά, ενώ η εκτιμώμενη τιμή κυμαίνεται μεταξύ 950.000 και 1.150.000 ευρώ, δηλαδή σε επίπεδα που αντιστοιχούν σε υπερδιπλάσια αξία σε σχέση με την αρχική τιμή της EVO37.
Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η Kimera Automobili δημιούργησε την EVO37 με σαφή αναφορά στη Lancia 037, ένα από τα πλέον εμβληματικά αγωνιστικά αυτοκίνητα της δεκαετίας του ’80.
Η αυθεντική 037 έγραψε τη δική της ιστορία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι, ενώ η σύγχρονη EVO37 επιχειρεί να μεταφέρει το σχεδιαστικό DNA εκείνης της εποχής σε ένα αυτοκίνητο με σύγχρονη τεχνολογία, υλικά και επιδόσεις.
Η συγκεκριμένη EVO37 ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2025 και μέχρι σήμερα έχει διανύσει μόλις 237 χιλιόμετρα. Το εξωτερικό της αμάξωμα ξεχωρίζει χάρη στην ειδική μεταλλική καφέ απόχρωση Luci del Bosco, η οποία έχει εμπνευστεί από τη Lamborghini Miura, ενώ οι μπρούντζινες ζάντες δημιουργούν έναν ιδιαίτερο συνδυασμό με το χρώμα του αμαξώματος. Η εικόνα ολοκληρώνεται από τις έντονες αναλογίες της EVO37 και το χαρακτηριστικό μεγάλο ducktail spoiler στο πίσω μέρος.
Κάτω από το εντυπωσιακό αμάξωμα βρίσκεται ένα μηχανικό σύνολο που παραπέμπει άμεσα στην αγωνιστική παράδοση της 037, αλλά έχει εξελιχθεί σημαντικά. Πρόκειται για έναν τετρακύλινδρο κινητήρα 2,1 λίτρων, ο οποίος χρησιμοποιεί τόσο μηχανικό υπερσυμπιεστή όσο και turbo.
Η απόδοσή του φτάνει τους 498 ίππους, ενώ η μέγιστη ροπή ανέρχεται στα 550 Nm. Η ισχύς μεταφέρεται στους πίσω τροχούς μέσω χειροκίνητου κιβωτίου έξι σχέσεων, διατηρώντας έτσι μια από τις πιο χαρακτηριστικές επιλογές των αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων παλαιότερων εποχών.
Οι αριθμοί των επιδόσεων είναι αντίστοιχα εντυπωσιακοί. Η Kimera αναφέρει δυνατότητα επιτάχυνσης από στάση έως τα 100 km/h σε περίπου 3 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 310 km/h. Το σύστημα πέδησης περιλαμβάνει carbon-ceramic φρένα της Brembo, ενώ η ανάρτηση βασίζεται σε λύση διπλών ψαλιδιών της Öhlins, υπογραμμίζοντας ότι η EVO37 δεν περιορίζεται σε μια αισθητική αναβίωση της Lancia 037 αλλά αποτελεί ένα πλήρως ανασχεδιασμένο αυτοκίνητο υψηλών επιδόσεων.
Στο εσωτερικό, η συγκεκριμένη δημιουργία διαθέτει επένδυση από ανοιχτόχρωμο μπεζ δέρμα, carbon bucket καθίσματα, τιμόνι Sparco τριών ακτίνων επενδεδυμένο με Alcantara και εκτεταμένη χρήση ανθρακονημάτων. Πρόκειται για έναν συνδυασμό που επιχειρεί να συνδέσει την αγωνιστική αισθητική με την ποιότητα και την εξατομίκευση ενός σύγχρονου συλλεκτικού αυτοκινήτου.
Η περιορισμένη παραγωγή αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες πίσω από το ενδιαφέρον που συγκεντρώνει η EVO37. Από την παρουσίασή της το 2021, η Kimera είχε ανακοινώσει ότι θα κατασκευάσει μόλις 37 αυτοκίνητα, με την αρχική τιμή να βρίσκεται περίπου στις 450.000 ευρώ. Η εξαιρετικά μικρή παραγωγή, σε συνδυασμό με την άμεση σύνδεση με τη Lancia 037 και τη συμμετοχή ανθρώπων που είχαν εργαστεί στο αυθεντικό αγωνιστικό πρόγραμμα, δημιούργησαν ένα ιδιαίτερα ξεχωριστό restomod.
Μάλιστα, η εξέλιξη της Kimera συνεχίστηκε με την EVO38, η οποία παρουσιάστηκε το 2024, χωρίς όμως να περιορίσει το ενδιαφέρον για την EVO37. Το γεγονός ότι ένα αυτοκίνητο που κατασκευάστηκε μόλις το 2025 και έχει διανύσει μόλις 237 χιλιόμετρα προσφέρεται σήμερα με εκτίμηση έως 1,15 εκατ. ευρώ αποτυπώνει την ιδιαίτερη θέση που έχει αρχίσει να αποκτά η Kimera στην αγορά των συλλεκτικών restomod.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα δείξει τελικά πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η αξία μιας σύγχρονης αναβίωσης ενός θρύλου του WRC. Σε κάθε περίπτωση, η EVO37 έχει ήδη καταφέρει κάτι σπάνιο, να μετατρέψει την αγωνιστική κληρονομιά της Lancia 037 σε ένα σύγχρονο, χειροποίητο αυτοκίνητο περιορισμένης παραγωγής, του οποίου η χρηματιστηριακή αξία στην αγορά των συλλεκτών φαίνεται να έχει ακολουθήσει μια εντυπωσιακά ανοδική πορεία.
Στο εσωτερικό, η συγκεκριμένη δημιουργία διαθέτει επένδυση από ανοιχτόχρωμο μπεζ δέρμα, carbon bucket καθίσματα, τιμόνι Sparco τριών ακτίνων επενδεδυμένο με Alcantara και εκτεταμένη χρήση ανθρακονημάτων. Πρόκειται για έναν συνδυασμό που επιχειρεί να συνδέσει την αγωνιστική αισθητική με την ποιότητα και την εξατομίκευση ενός σύγχρονου συλλεκτικού αυτοκινήτου.
Η περιορισμένη παραγωγή αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες πίσω από το ενδιαφέρον που συγκεντρώνει η EVO37. Από την παρουσίασή της το 2021, η Kimera είχε ανακοινώσει ότι θα κατασκευάσει μόλις 37 αυτοκίνητα, με την αρχική τιμή να βρίσκεται περίπου στις 450.000 ευρώ. Η εξαιρετικά μικρή παραγωγή, σε συνδυασμό με την άμεση σύνδεση με τη Lancia 037 και τη συμμετοχή ανθρώπων που είχαν εργαστεί στο αυθεντικό αγωνιστικό πρόγραμμα, δημιούργησαν ένα ιδιαίτερα ξεχωριστό restomod.
Μάλιστα, η εξέλιξη της Kimera συνεχίστηκε με την EVO38, η οποία παρουσιάστηκε το 2024, χωρίς όμως να περιορίσει το ενδιαφέρον για την EVO37. Το γεγονός ότι ένα αυτοκίνητο που κατασκευάστηκε μόλις το 2025 και έχει διανύσει μόλις 237 χιλιόμετρα προσφέρεται σήμερα με εκτίμηση έως 1,15 εκατ. ευρώ αποτυπώνει την ιδιαίτερη θέση που έχει αρχίσει να αποκτά η Kimera στην αγορά των συλλεκτικών restomod.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα δείξει τελικά πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η αξία μιας σύγχρονης αναβίωσης ενός θρύλου του WRC. Σε κάθε περίπτωση, η EVO37 έχει ήδη καταφέρει κάτι σπάνιο, να μετατρέψει την αγωνιστική κληρονομιά της Lancia 037 σε ένα σύγχρονο, χειροποίητο αυτοκίνητο περιορισμένης παραγωγής, του οποίου η χρηματιστηριακή αξία στην αγορά των συλλεκτών φαίνεται να έχει ακολουθήσει μια εντυπωσιακά ανοδική πορεία.
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