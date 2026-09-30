Ο Οκτώβρης κάνει ποδαρικό με θυελλώδεις βοριάδες, κρύο και επίμονες βροχές, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
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Ο Οκτώβρης κάνει ποδαρικό με θυελλώδεις βοριάδες, κρύο και επίμονες βροχές, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema

Συννεφιά και κατά διαστήματα βροχές σήμερα στην Αττική - Καλύτερο το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη

Ο Οκτώβρης κάνει ποδαρικό με θυελλώδεις βοριάδες, κρύο και επίμονες βροχές, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Γιώργος Τσατραφύλλιας
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Με θυελλώδεις βοριάδες, κρύο και επίμονες βροχές κυρίως σε Εύβοια και Κρήτη θα υποδεχτούμε τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια.

Αντίθετα, στα δυτικά και τα βόρεια ο καιρός θα δείξει ένα πιο ήπιο πρόσωπο, με εξασθενημένους ανέμους και αρκετή ηλιοφάνεια.
🌥Η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema

Πιο αναλυτικά:

Για σήμερα Τετάρτη (30/9) αναμένονται αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες θα δώσουν τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, το βορειοανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και κυρίως την Εύβοια και την Κρήτη, όπου μετά το μεσημέρι τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και τους 21 με 23 βαθμούς στα ανατολικά. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ψύχρα θα παραμείνει αισθητή, με τον υδράργυρο να υποχωρεί στους 11 με 13 βαθμούς στα ορεινά.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν κυρίως από βορειοανατολικές διευθύνσεις, φτάνοντας στο Αιγαίο έως τα 9 μποφόρ και στο Ιόνιο έως τα 5 μποφόρ.

Κλείσιμο
Στην Αττική αναμένεται συννεφιά και κατά διαστήματα βροχές, κυρίως μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς, ενώ οι βοριάδες θα φτάσουν στα ανατολικά τα 8 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη δεν προβλέπονται βροχές. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 βαθμούς.

Ο καιρός των επόμενων ημερών

Από την Πέμπτη και μέχρι το τέλος της εβδομάδας, κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο και η περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα βρεθεί σε επίπεδα 6 με 7 βαθμούς χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην Εύβοια και κυρίως στην Κρήτη, καθώς οι βροχές θα είναι επίμονες μέχρι και την Κυριακή και δεν αποκλείεται να προκαλέσουν τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.

Μεγάλη προσοχή χρειάζεται επίσης στην ανατολική Ελλάδα εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα.
Γιώργος Τσατραφύλλιας
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