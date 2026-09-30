Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
Ο Οκτώβρης κάνει ποδαρικό με θυελλώδεις βοριάδες, κρύο και επίμονες βροχές, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Ο Οκτώβρης κάνει ποδαρικό με θυελλώδεις βοριάδες, κρύο και επίμονες βροχές, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Συννεφιά και κατά διαστήματα βροχές σήμερα στην Αττική - Καλύτερο το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη
Με θυελλώδεις βοριάδες, κρύο και επίμονες βροχές κυρίως σε Εύβοια και Κρήτη θα υποδεχτούμε τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια.
Αντίθετα, στα δυτικά και τα βόρεια ο καιρός θα δείξει ένα πιο ήπιο πρόσωπο, με εξασθενημένους ανέμους και αρκετή ηλιοφάνεια.
Πιο αναλυτικά:
Για σήμερα Τετάρτη (30/9) αναμένονται αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες θα δώσουν τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, το βορειοανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και κυρίως την Εύβοια και την Κρήτη, όπου μετά το μεσημέρι τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και τους 21 με 23 βαθμούς στα ανατολικά. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ψύχρα θα παραμείνει αισθητή, με τον υδράργυρο να υποχωρεί στους 11 με 13 βαθμούς στα ορεινά.
Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν κυρίως από βορειοανατολικές διευθύνσεις, φτάνοντας στο Αιγαίο έως τα 9 μποφόρ και στο Ιόνιο έως τα 5 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένεται συννεφιά και κατά διαστήματα βροχές, κυρίως μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς, ενώ οι βοριάδες θα φτάσουν στα ανατολικά τα 8 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη δεν προβλέπονται βροχές. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 βαθμούς.
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην Εύβοια και κυρίως στην Κρήτη, καθώς οι βροχές θα είναι επίμονες μέχρι και την Κυριακή και δεν αποκλείεται να προκαλέσουν τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.
Αντίθετα, στα δυτικά και τα βόρεια ο καιρός θα δείξει ένα πιο ήπιο πρόσωπο, με εξασθενημένους ανέμους και αρκετή ηλιοφάνεια.
Πιο αναλυτικά:
Για σήμερα Τετάρτη (30/9) αναμένονται αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες θα δώσουν τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, το βορειοανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και κυρίως την Εύβοια και την Κρήτη, όπου μετά το μεσημέρι τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και τους 21 με 23 βαθμούς στα ανατολικά. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ψύχρα θα παραμείνει αισθητή, με τον υδράργυρο να υποχωρεί στους 11 με 13 βαθμούς στα ορεινά.
Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν κυρίως από βορειοανατολικές διευθύνσεις, φτάνοντας στο Αιγαίο έως τα 9 μποφόρ και στο Ιόνιο έως τα 5 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένεται συννεφιά και κατά διαστήματα βροχές, κυρίως μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς, ενώ οι βοριάδες θα φτάσουν στα ανατολικά τα 8 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη δεν προβλέπονται βροχές. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 βαθμούς.
Ο καιρός των επόμενων ημερώνΑπό την Πέμπτη και μέχρι το τέλος της εβδομάδας, κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο και η περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα βρεθεί σε επίπεδα 6 με 7 βαθμούς χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή.
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην Εύβοια και κυρίως στην Κρήτη, καθώς οι βροχές θα είναι επίμονες μέχρι και την Κυριακή και δεν αποκλείεται να προκαλέσουν τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.
Μεγάλη προσοχή χρειάζεται επίσης στην ανατολική Ελλάδα εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα.
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