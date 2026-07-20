Σίσσυ Χρηστίδου: Οι διακοπές στην Κέρκυρα και το δημοσίευμα για νέα σχέση με 35χρονο επιχειρηματία
Σίσσυ Χρηστίδου: Οι διακοπές στην Κέρκυρα και το δημοσίευμα για νέα σχέση με 35χρονο επιχειρηματία
Η επιλογή της Κέρκυρας για διακοπές φέρεται να μην είναι τυχαία
Στην Κέρκυρα συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές η Σίσσυ Χρηστίδου, με την παρουσία της στο νησί να έχει προκαλέσει συζητήσεις γύρω από την προσωπική της ζωή.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Ηuffingtonpost και του δημοσιογράφου Νίκου Γεωργιάδη, η επιλογή του συγκεκριμένου νησιού συνδέεται με τις φήμες που θέλουν την παρουσιάστρια να έχει έρθει κοντά με τον 35χρονο επιχειρηματία Στέφανο Νεδέλκο, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επιβεβαίωση από καμία πλευρά.
Σύμφωνα με αναρτήσεις που κάνει η Σίσσυ Χρηστίδου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την Κέρκυρα, στην παρέα της βρίσκεται μεταξύ άλλων η Χριστίνα Κοντοβά. Πιο συγκεκριμένα, το βράδυ της Κυριακής 19 Ιουλίου, μέσω Instagram story της έκανε γνωστό ότι πέρασε χρόνο σε ένα από τα μαγαζιά που διατηρεί στο νησί ο 35χρονος. Μάλιστα, στο story της έκανε tag και το προφίλ του Στέφανου Νεδέλκου, ενώ εκείνος με τη σειρά του το αναδημοσίευσε στον δικό του λογαριασμό.
Δείτε τη φωτογραφία
Οι πληροφορίες που επικαλείται το δημοσίευμα αναφέρουν πως η γνωριμία της Σίσσυς Χρηστίδου με τον επιχειρηματία φέρεται να έγινε το περασμένο Πάσχα στην Κέρκυρα και πως η σχέση τους, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, εξελίχθηκε σχετικά γρήγορα.
Σε κάθε περίπτωση, η παρουσιάστρια έχει επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να κρατά χαμηλούς τόνους σε ό,τι αφορά στην προσωπική της ζωή. Μετά το διαζύγιό της από τον Θοδωρή Μαραντίνη, με τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά, η Σίσσυ Χρηστίδου έχει προστατεύσει ιδιαίτερα την ιδιωτικότητά της και έχει αποφύγει να δίνει έκταση σε δημοσιεύματα που αφορούν στις προσωπικές της σχέσεις.
Ο Στέφανος Νεδέλκος αποτελεί μια γνωστή προσωπικότητα στην Κέρκυρα, με παρουσία τόσο στον επιχειρηματικό κόσμο του νησιού όσο και στον αθλητικό χώρο. Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής, οι πληροφορίες για τη σχέση του με τη Σίσσυ Χρηστίδου παραμένουν σε επίπεδο φημών, καθώς οι ίδιοι δεν έχουν προχωρήσει σε κάποια δημόσια τοποθέτηση.
Δείτε τον Στέφανο Νεδέλκο
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Ηuffingtonpost και του δημοσιογράφου Νίκου Γεωργιάδη, η επιλογή του συγκεκριμένου νησιού συνδέεται με τις φήμες που θέλουν την παρουσιάστρια να έχει έρθει κοντά με τον 35χρονο επιχειρηματία Στέφανο Νεδέλκο, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επιβεβαίωση από καμία πλευρά.
Σύμφωνα με αναρτήσεις που κάνει η Σίσσυ Χρηστίδου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την Κέρκυρα, στην παρέα της βρίσκεται μεταξύ άλλων η Χριστίνα Κοντοβά. Πιο συγκεκριμένα, το βράδυ της Κυριακής 19 Ιουλίου, μέσω Instagram story της έκανε γνωστό ότι πέρασε χρόνο σε ένα από τα μαγαζιά που διατηρεί στο νησί ο 35χρονος. Μάλιστα, στο story της έκανε tag και το προφίλ του Στέφανου Νεδέλκου, ενώ εκείνος με τη σειρά του το αναδημοσίευσε στον δικό του λογαριασμό.
Δείτε τη φωτογραφία
Οι πληροφορίες που επικαλείται το δημοσίευμα αναφέρουν πως η γνωριμία της Σίσσυς Χρηστίδου με τον επιχειρηματία φέρεται να έγινε το περασμένο Πάσχα στην Κέρκυρα και πως η σχέση τους, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, εξελίχθηκε σχετικά γρήγορα.
Σε κάθε περίπτωση, η παρουσιάστρια έχει επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να κρατά χαμηλούς τόνους σε ό,τι αφορά στην προσωπική της ζωή. Μετά το διαζύγιό της από τον Θοδωρή Μαραντίνη, με τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά, η Σίσσυ Χρηστίδου έχει προστατεύσει ιδιαίτερα την ιδιωτικότητά της και έχει αποφύγει να δίνει έκταση σε δημοσιεύματα που αφορούν στις προσωπικές της σχέσεις.
Ο Στέφανος Νεδέλκος αποτελεί μια γνωστή προσωπικότητα στην Κέρκυρα, με παρουσία τόσο στον επιχειρηματικό κόσμο του νησιού όσο και στον αθλητικό χώρο. Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής, οι πληροφορίες για τη σχέση του με τη Σίσσυ Χρηστίδου παραμένουν σε επίπεδο φημών, καθώς οι ίδιοι δεν έχουν προχωρήσει σε κάποια δημόσια τοποθέτηση.
Δείτε τον Στέφανο Νεδέλκο
@stef_ned
Άλλαξαν οι καιροί 😂♬ original sound - Greek Brothers
@stef_ned
Έρχεται καλοκαίρι 😢♬ الصوت الأصلي - ELDOD☝🏼
@stef_ned
Η ζωη μου σεζον 😂🇬🇷 @komissa_corfu♬ πρωτότυπος ήχος - Konstantina Theodoropoulou
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