Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
Τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου στα Χανιά: Δύο από τους επιβάτες εγκατέλειψαν το σημείο
Τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου στα Χανιά: Δύο από τους επιβάτες εγκατέλειψαν το σημείο
Οι δύο που έμειναν στην περιοχή συνελήφθησαν - Το τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή Παρηγοριά
Τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Παρηγοριά Χανίων.
Το αυτοκίνητο το οποίο κινείτο από Πλατανιά προς Χανιά εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε αρχικά σε κουτί της ΔΕΗ και στη συνέχεια σε κολόνα, με αποτέλεσμα να προκληθεί διακοπή ρεύματος στην περιοχή, πριν το όχημα να καταλήξει αναποδογυρισμένο πάνω στο πεζοδρόμιο.
Όταν, όμως, οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι από τους τέσσερις επιβαίνοντες οι δύο είχαν ήδη αποχωρήσει ενώ οι άλλοι δύο νεαροί έφεραν μόνο ελαφρές εκδορές
Αστυνομικοί που έσπευσαν, προχώρησαν στη σύλληψη των δύο νεαρών που παρέμειναν στο σημείο ενώ οι άλλοι δυό επιβαίνοντες ανέφεραν ότι θα παρουσιαστούν σήμερα στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, συνοδευόμενοι από τους δικηγόρους τους.
Δείτε φωτογραφίες από τις ζημιές που προκλήθηκαν
Το αυτοκίνητο το οποίο κινείτο από Πλατανιά προς Χανιά εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε αρχικά σε κουτί της ΔΕΗ και στη συνέχεια σε κολόνα, με αποτέλεσμα να προκληθεί διακοπή ρεύματος στην περιοχή, πριν το όχημα να καταλήξει αναποδογυρισμένο πάνω στο πεζοδρόμιο.
Όταν, όμως, οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι από τους τέσσερις επιβαίνοντες οι δύο είχαν ήδη αποχωρήσει ενώ οι άλλοι δύο νεαροί έφεραν μόνο ελαφρές εκδορές
Αστυνομικοί που έσπευσαν, προχώρησαν στη σύλληψη των δύο νεαρών που παρέμειναν στο σημείο ενώ οι άλλοι δυό επιβαίνοντες ανέφεραν ότι θα παρουσιαστούν σήμερα στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, συνοδευόμενοι από τους δικηγόρους τους.
Δείτε φωτογραφίες από τις ζημιές που προκλήθηκαν
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