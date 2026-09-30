Υποδομές: Η μάχη της χρηματοδότησης μετά το Ταμείο Ανάκαμψης
Υποδομές: Η μάχη της χρηματοδότησης μετά το Ταμείο Ανάκαμψης
H ΤΕΡΝΑ προειδοποιεί για ετήσιο χρηματοδοτικό κενό 6 έως 8 δισ. ευρώ - ΣΔΙΤ, παραχωρήσεις, ιδιωτικά κεφάλαια, νέο καμπανάκι των 4 μεγάλων τεχνικών εταιρειών για το κόστος των έργων
Την ανάγκη να βρεθεί νέος τρόπος χρηματοδότησης των υποδομών μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης ανέδειξε χθες ο διευθύνων σύμβουλος της ΤΕΡΝΑ, Χρήστος Παναγιωτόπουλος, προειδοποιώντας ότι ο επόμενος κύκλος έργων θα βρεθεί αντιμέτωπος με ένα ετήσιο χρηματοδοτικό κενό της τάξης των 6 έως 8 δισ. ευρώ.
Το μήνυμα του επικεφαλής της ΤΕΡΝΑ είναι ότι η χώρα δεν μπορεί να στηρίξει τις αυξανόμενες ανάγκες για νέες υποδομές μόνο στον κρατικό προϋπολογισμό και στους κοινοτικούς πόρους. Η επόμενη ημέρα, όπως υποστήριξε, απαιτεί μεγαλύτερη κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων, με αξιοποίηση των ΣΔΙΤ, των παραχωρήσεων αλλά και επενδύσεων που θα αναλάβουν εξ ολοκλήρου ιδιώτες.
Η επισήμανση αυτή έγινε στο 9ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών ITC 2026 και αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η περίοδος 2026-2030 αναμένεται να διατηρήσει υψηλό κατασκευαστικό αντικείμενο, με έργα που αφορούν τον σιδηρόδρομο, την οδοποιία, την ύδρευση, τις τηλεπικοινωνίες και την ενέργεια. Το υπό εκτέλεση και προς υλοποίηση πρόγραμμα υποδομών κινείται σε επίπεδα περίπου 10 δισ. ευρώ, σε μια συγκυρία κατά την οποία ο κλάδος καλείται να εκτελέσει ταυτόχρονα συμβάσεις μεγάλης κλίμακας και υψηλής τεχνικής δυσκολίας.
Ο κ. Παναγιωτόπουλος διαχώρισε τη σημερινή κατάσταση των δημόσιων επενδύσεων από εκείνη των ιδιωτικών. Οι δημόσιες επενδύσεις, όπως ανέφερε, έχουν πλέον προσεγγίσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αντίθετα, οι ιδιωτικές επενδύσεις εξακολουθούν να υπολείπονται κατά περίπου 4 έως 5 ποσοστιαίες μονάδες του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Αυτό ακριβώς το χάσμα, σύμφωνα με την ΤΕΡΝΑ, πρέπει να καλυφθεί αν η χώρα θέλει να αποφύγει ένα νέο κενό στην παραγωγή έργων, μόλις εξαντληθεί η ώθηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο να συνεχιστούν οι σημερινές εργολαβίες, αλλά να διαμορφωθεί μια σταθερή δεξαμενή ώριμων και χρηματοδοτημένων έργων για τα επόμενα χρόνια.
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Το μήνυμα του επικεφαλής της ΤΕΡΝΑ είναι ότι η χώρα δεν μπορεί να στηρίξει τις αυξανόμενες ανάγκες για νέες υποδομές μόνο στον κρατικό προϋπολογισμό και στους κοινοτικούς πόρους. Η επόμενη ημέρα, όπως υποστήριξε, απαιτεί μεγαλύτερη κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων, με αξιοποίηση των ΣΔΙΤ, των παραχωρήσεων αλλά και επενδύσεων που θα αναλάβουν εξ ολοκλήρου ιδιώτες.
Η επισήμανση αυτή έγινε στο 9ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών ITC 2026 και αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η περίοδος 2026-2030 αναμένεται να διατηρήσει υψηλό κατασκευαστικό αντικείμενο, με έργα που αφορούν τον σιδηρόδρομο, την οδοποιία, την ύδρευση, τις τηλεπικοινωνίες και την ενέργεια. Το υπό εκτέλεση και προς υλοποίηση πρόγραμμα υποδομών κινείται σε επίπεδα περίπου 10 δισ. ευρώ, σε μια συγκυρία κατά την οποία ο κλάδος καλείται να εκτελέσει ταυτόχρονα συμβάσεις μεγάλης κλίμακας και υψηλής τεχνικής δυσκολίας.
Ο κ. Παναγιωτόπουλος διαχώρισε τη σημερινή κατάσταση των δημόσιων επενδύσεων από εκείνη των ιδιωτικών. Οι δημόσιες επενδύσεις, όπως ανέφερε, έχουν πλέον προσεγγίσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αντίθετα, οι ιδιωτικές επενδύσεις εξακολουθούν να υπολείπονται κατά περίπου 4 έως 5 ποσοστιαίες μονάδες του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Αυτό ακριβώς το χάσμα, σύμφωνα με την ΤΕΡΝΑ, πρέπει να καλυφθεί αν η χώρα θέλει να αποφύγει ένα νέο κενό στην παραγωγή έργων, μόλις εξαντληθεί η ώθηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο να συνεχιστούν οι σημερινές εργολαβίες, αλλά να διαμορφωθεί μια σταθερή δεξαμενή ώριμων και χρηματοδοτημένων έργων για τα επόμενα χρόνια.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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