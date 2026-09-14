Δάκρυσε ο Good JoB Nicky για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Να το ξέρετε σας αγαπούσε όλους, δείτε βίντεο
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Good Job Nicky Γιώργος Μαζωνάκης

Δάκρυσε ο Good JoB Nicky για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Να το ξέρετε σας αγαπούσε όλους, δείτε βίντεο

«Μας έδειξε ειλικρινέστατα τι πάει να πει ελεύθυερος άνθρωπος, γούσταρε πάρα πολύ αυτό που έκανε, τον κρατούσε παιδί, ζωντανό, ελεύθερο» είπε ο Good Job Nicky για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Δάκρυσε ο Good JoB Nicky για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Να το ξέρετε σας αγαπούσε όλους, δείτε βίντεο
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Με μεγάλη συγκίνηση και δάκρυα που κάποιες στιγμές τον εμπόδιζαν από το να μιλήσει, αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη ο Good Job Nicky.

Ο τραγουδιστής είπε με εμφανή τη συγκίνηση για τον συνάδελφό του που έφυγε σε ηλικία 54 ετών «σήμαινε πάρα πολλά για εμένα» με τους παριστάμενους σε εκδήλωση την Κυριακή να τον χειροκροτούν.

«Μας έδειξε ειλικρινέστατα τι πάει να πει ελεύθυερος άνθρωπος, γούσταρε πάρα πολύ αυτό που έκανε, τον κρατούσε παιδί, ζωντανό, ελεύθερο» συνέχισε ο γιος του Γιάννη Πάριου.

Όταν, δε, είπε «πραγματικά ελπίζω να του το δείξαμε ότι τον αγαπούσαμε, τον αγαπούσαμε και μας αγαπούσε γιατί να το ξέρετε σας αγαπούσε όλους», ο Good Job Nicky, δεν μπορούσε να κρατήσει τα δάκρυά του.

«Να δείχνετε ότι αγαπάτε γιατί ένας άνθρωπος σαν τον Γιώργο που το έδειχνε με κάθε ευκαιρία, έπαιρνε τηλέφωνο από το πουθενά για να δείξει το ενδιαφέρον του, ήταν ένα πολύ ευαίσθητο πλάσμα» συνέχισε ο Good Job Nicky κλείνοντας την αναφορά του στον Γιώργο Μαζωνάκη εν μέσω χειροκροτημάτων με τη φράση «να δείχνετε ότι αγαπάτε τους ανθρώπους που σας ενδιαφέρουν».

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