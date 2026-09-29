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Θα πάμε σε διεθνή διαιτησία αν η Βρετανία δεν σταματήσει τις έρευνες για πετρέλαιο στα Φώκλαντ, προειδοποιεί η Αργεντινή
Θα πάμε σε διεθνή διαιτησία αν η Βρετανία δεν σταματήσει τις έρευνες για πετρέλαιο στα Φώκλαντ, προειδοποιεί η Αργεντινή
Η κίνηση έρχεται μετά την έντονη κριτική του Χαβιέρ Μιλέι κατά των Ηνωμένων Εθνών, μιλώντας για «άχρηστο οργανισμό» που εξυπηρετεί μόνο «αλαζονικά παράσιτα»
Ο πρόεδρος της Αργεντινής απείλησε να προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά της βρετανικής κυβέρνησης, εάν δεν τερματίσει τις εργασίες εξερεύνησης πετρελαίου στα ανοικτά των ακτών των Φώκλαντ.
Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Χαβιέρ Μιλέι έβαλε μάλιστα προθεσμία δύο εβδομάδων για την ακύρωση του έργου του πετρελαϊκού κοιτάσματος «Sea Lion», μιας κοινοπραξίας μεταξύ ισραηλινών και βρετανικών εταιρειών.
Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η προθεσμία, ο Μιλέι είπε ότι έχει «δώσει εντολή στο υπουργείο Εξωτερικών και στις νομικές ομάδες να κινήσουν διαδικασία διεθνούς διαιτησίας» κατά του Ηνωμένου Βασιλείου για αυτό που χαρακτήρισε ως «την παράνομη λεηλασία των πόρων μας μέσω του έργου Sea Lion».
Συνέχισε προειδοποιώντας το Ηνωμένο Βασίλειο ότι, εάν η «παράνομη εκμετάλλευση» της περιοχής δεν τερματιστεί εντός δύο εβδομάδων, η Αργεντινή θα παραπέμψει το ζήτημα στο Διεθνές Δικαστήριο για το Δίκαιο της Θάλασσας. Πρόκειται για ανεξάρτητο δικαστικό όργανο με έδρα το Αμβούργο, το οποίο είναι αρμόδιο για τη δίκαιη εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.
Οι εταιρείες επιμένουν ότι διαθέτουν έγκυρες άδειες που έχουν εκδοθεί από τη Βρετανία, επισημαίνει το BBC.
Οι δηλώσεις ανεβάζουν τους τόνους μεταξύ της Βρετανίας και της Αργεντινής σχετικά με την κυριαρχία στο αρχιπέλαγος, περισσότερα από 40 χρόνια αφότου η Βρετανία απέκρουσε τις δυνάμεις της Αργεντινής που είχαν εισβάλει το 1982.
Η κίνηση έρχεται αμέσως μετά την έντονη κριτική που άσκησε ο Μιλέι κατά των Ηνωμένων Εθνών στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση, την περασμένη εβδομάδα.
Στην ομιλία, στην οποία επικεντρώθηκε στα Φώκλαντ, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο ΟΗΕ έχει μετατραπεί σε «άχρηστο οργανισμό» που εξυπηρετεί μόνο «αλαζονικά παράσιτα μεταμφιεσμένα σε καλοπροαίρετους γραφειοκράτες».
Σε αντίδραση στην ομιλία του Μιλέι, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Γουές Στρίτινγκ, δήλωσε ότι η Αργεντινή «δεν διαθέτει την ικανότητα» να καταλάβει τα νησιά με τη βία.
Το κοίτασμα «Sea Lion», που βρίσκεται περίπου 200 από τα Φώκλαντ, περιέχει περίπου 1,7 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.
Δύο πετρελαϊκές εταιρείες – η βρετανική Rockhopper Exploration και η ισραηλινή Navitas Petroleum – αναμένεται να ξεκινήσουν την εξόρυξη από το κοίτασμα εντός δύο ετών.
Σε δημοψήφισμα του 2013, οι κάτοικοι των νησιών ψήφισαν συντριπτικά υπέρ της διατήρησης του καθεστώτος τους ως βρετανικού υπερπόντιου εδάφους – με το 99,8% να ψηφίζει υπέρ και μόλις τρεις ανθρώπους να ψηφίζουν κατά.
Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Χαβιέρ Μιλέι έβαλε μάλιστα προθεσμία δύο εβδομάδων για την ακύρωση του έργου του πετρελαϊκού κοιτάσματος «Sea Lion», μιας κοινοπραξίας μεταξύ ισραηλινών και βρετανικών εταιρειών.
Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η προθεσμία, ο Μιλέι είπε ότι έχει «δώσει εντολή στο υπουργείο Εξωτερικών και στις νομικές ομάδες να κινήσουν διαδικασία διεθνούς διαιτησίας» κατά του Ηνωμένου Βασιλείου για αυτό που χαρακτήρισε ως «την παράνομη λεηλασία των πόρων μας μέσω του έργου Sea Lion».
Συνέχισε προειδοποιώντας το Ηνωμένο Βασίλειο ότι, εάν η «παράνομη εκμετάλλευση» της περιοχής δεν τερματιστεί εντός δύο εβδομάδων, η Αργεντινή θα παραπέμψει το ζήτημα στο Διεθνές Δικαστήριο για το Δίκαιο της Θάλασσας. Πρόκειται για ανεξάρτητο δικαστικό όργανο με έδρα το Αμβούργο, το οποίο είναι αρμόδιο για τη δίκαιη εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.
Οι εταιρείες επιμένουν ότι διαθέτουν έγκυρες άδειες που έχουν εκδοθεί από τη Βρετανία, επισημαίνει το BBC.
Οι δηλώσεις ανεβάζουν τους τόνους μεταξύ της Βρετανίας και της Αργεντινής σχετικά με την κυριαρχία στο αρχιπέλαγος, περισσότερα από 40 χρόνια αφότου η Βρετανία απέκρουσε τις δυνάμεις της Αργεντινής που είχαν εισβάλει το 1982.
Η κίνηση έρχεται αμέσως μετά την έντονη κριτική που άσκησε ο Μιλέι κατά των Ηνωμένων Εθνών στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση, την περασμένη εβδομάδα.
Στην ομιλία, στην οποία επικεντρώθηκε στα Φώκλαντ, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο ΟΗΕ έχει μετατραπεί σε «άχρηστο οργανισμό» που εξυπηρετεί μόνο «αλαζονικά παράσιτα μεταμφιεσμένα σε καλοπροαίρετους γραφειοκράτες».
Σε αντίδραση στην ομιλία του Μιλέι, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Γουές Στρίτινγκ, δήλωσε ότι η Αργεντινή «δεν διαθέτει την ικανότητα» να καταλάβει τα νησιά με τη βία.
Το κοίτασμα «Sea Lion», που βρίσκεται περίπου 200 από τα Φώκλαντ, περιέχει περίπου 1,7 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.
Δύο πετρελαϊκές εταιρείες – η βρετανική Rockhopper Exploration και η ισραηλινή Navitas Petroleum – αναμένεται να ξεκινήσουν την εξόρυξη από το κοίτασμα εντός δύο ετών.
Σε δημοψήφισμα του 2013, οι κάτοικοι των νησιών ψήφισαν συντριπτικά υπέρ της διατήρησης του καθεστώτος τους ως βρετανικού υπερπόντιου εδάφους – με το 99,8% να ψηφίζει υπέρ και μόλις τρεις ανθρώπους να ψηφίζουν κατά.
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