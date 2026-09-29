Οργή για Ουκρανό influencer που κάθεται μεθυσμένος πάνω σε θαλάσσια χελώνα στο Ομάν ενώ προσπαθεί να γεννήσει τα αυγά της, βίντεο

Πρόκειται για τον Βαντίμ Ολέινικ, 32 ετών, influencer γυμναστικής και πρωταθλητή στην καλλισθενική που μαζί με τη σύντροφό του σε κατάσταση μέθης βασάνισαν το ανήμπορο ζώο σε παραλία του Ομάν





Πρόκειται για τον Βαντίμ Ολέινικ, 32 ετών, influencer γυμναστικής με περισσότερους από 200.000 ακολούθους στο Instagram και αυτοαποκαλούμενο πρωταθλητή στην καλλισθενική, και τη σύντροφό του Ολένα Κραβτσένκο, πλαστική χειρουργό.







Δείτε βίντεο



SHOCKING! Ukrainian athlete Vadym Oliynyk and his partner are facing an investigation in Oman after footage showed them sitting & on a sea turtle while the animal struggled to escape.



Oman's Environment Authority says wildlife protection rules were violated. Oliynyk has… pic.twitter.com/TSjFQFTJWe — India First Post (@ifpost47) September 28, 2026

Οι φωτογραφίες και το βίντεο που προκάλεσαν αντιδράσεις Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι δύο τουρίστες, παρά το γεγονός ότι συνοδεύονταν από περιβαλλοντικούς εθελοντές που παρακολουθούν την περιοχή, αποφάσισαν να πλησιάσουν τα ζώα και να φωτογραφηθούν πάνω τους.



Σε φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα, εμφανίζονται να κάθονται εναλλάξ πάνω στη χελώνα ενώ εκείνη εναποθέτει τα αυγά της.



Σε άλλο στιγμιότυπο, ο Ολέινικ φαίνεται να κρατά ένα νεογέννητο χελωνάκι ενώ βρίσκεται πάνω στο ζώο.



Κλείσιμο



«Κακοποίησαν ένα αθώο ζώο για διασκέδαση», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλοι ζήτησαν να υπάρξουν κυρώσεις.



Αντιδράσεις από οργανώσεις προστασίας της φύσης Η ιταλική περιβαλλοντική ομάδα Biologicamente, η οποία ανέδειξε αρχικά το περιστατικό, άσκησε κριτική και στην οργάνωση που φέρεται να επέβλεπε την περιοχή.



«Μια σοβαρή και επαγγελματική οργάνωση, με επιστημονική επιτροπή, δεν θα επέτρεπε ποτέ σε εθελοντές να κάθονται πάνω στο καβούκι μιας χελώνας ή να τραβούν selfies», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Facebook.



Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει στο διαδίκτυο εικόνες με ένα ζευγάρι Ουκρανών τουριστών στο Ομάν , οι οποίοι φέρεται να κάθισαν πάνω σε θαλάσσια χελώνα την ώρα που εκείνη βρισκόταν στη διαδικασία ωοτοκίας.Πρόκειται για τον Βαντίμ Ολέινικ, 32 ετών, influencer γυμναστικής με περισσότερους από 200.000 ακολούθους στο Instagram και αυτοαποκαλούμενο πρωταθλητή στην καλλισθενική, και τη σύντροφό του Ολένα Κραβτσένκο, πλαστική χειρουργό.Το ζευγάρι βρισκόταν στην περιοχή Ρας αλ Χαντ (Ras al Hadd) του Ομάν, έναν παράκτιο προορισμό γνωστό για τις θαλάσσιες χελώνες που φτάνουν στις ακτές για να γεννήσουν τα αυγά τους.Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι δύο τουρίστες, παρά το γεγονός ότι συνοδεύονταν από περιβαλλοντικούς εθελοντές που παρακολουθούν την περιοχή, αποφάσισαν να πλησιάσουν τα ζώα και να φωτογραφηθούν πάνω τους.Σε φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα, εμφανίζονται να κάθονται εναλλάξ πάνω στη χελώνα ενώ εκείνη εναποθέτει τα αυγά της.Σε άλλο στιγμιότυπο, ο Ολέινικ φαίνεται να κρατά ένα νεογέννητο χελωνάκι ενώ βρίσκεται πάνω στο ζώο.Οι εικόνες προκάλεσαν κύμα οργής από χρήστες των social media, με πολλούς να κατηγορούν το ζευγάρι για κακομεταχείριση άγριου ζώου.«Κακοποίησαν ένα αθώο ζώο για διασκέδαση», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλοι ζήτησαν να υπάρξουν κυρώσεις.Η ιταλική περιβαλλοντική ομάδα Biologicamente, η οποία ανέδειξε αρχικά το περιστατικό, άσκησε κριτική και στην οργάνωση που φέρεται να επέβλεπε την περιοχή.«Μια σοβαρή και επαγγελματική οργάνωση, με επιστημονική επιτροπή, δεν θα επέτρεπε ποτέ σε εθελοντές να κάθονται πάνω στο καβούκι μιας χελώνας ή να τραβούν selfies», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Facebook.

Η οργάνωση έκανε λόγο για «απαράδεκτο επίπεδο άγνοιας» και υποστήριξε ότι τέτοιες συμπεριφορές μπορούν να προκαλέσουν στρες στα ζώα και να επηρεάσουν τη διαδικασία αναπαραγωγής τους.



Παρέμβαση των αρχών του Ομάν Η Περιβαλλοντική Αρχή του Ομάν ανακοίνωσε ότι οι ενέργειες του ζευγαριού παραβιάζουν τη νομοθεσία για την προστασία της άγριας ζωής.



Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι αρχές δήλωσαν ότι έχουν λάβει τα «απαραίτητα νομικά μέτρα» κατά των εμπλεκομένων.



Παράλληλα, τόνισαν ότι τέτοιες ενέργειες μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τις θαλάσσιες χελώνες και το φυσικό τους περιβάλλον.

Ορισμένα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο Ολέινικ και η Κραβτσένκο είχαν τεθεί υπό κράτηση, ωστόσο η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.



Η απολογία του influencer Μετά τον σάλο που προκλήθηκε, ο Βαντίμ Ολέινικ ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του. Ο ίδιος, ο οποίος δηλώνει επίσης κάτοχος του τίτλου Master of Sport στο ρωσικό πολεμικό άθλημα combat sambo, συνέχισε πάντως να δημοσιεύει φωτογραφίες από τις διακοπές του μετά το περιστατικό.



Η υπόθεση έχει επαναφέρει τη συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες πρέπει να συμπεριφέρονται σε περιοχές όπου ζουν προστατευόμενα είδη, ιδιαίτερα κατά τις ευαίσθητες περιόδους αναπαραγωγής τους.