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Φύλλο και φτερό κάνουν οι «αδιάφθοροι» την πολεοδομία Μυκόνου, απομακρύνθηκε ο προϊστάμενος
ΕΛΛΑΔΑ
Μύκονος Πολεοδομία λουκέτο Αδιάφθοροι

Φύλλο και φτερό κάνουν οι «αδιάφθοροι» την πολεοδομία Μυκόνου, απομακρύνθηκε ο προϊστάμενος

Από την έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι του προϊσταμένου εντοπίστηκαν έγγραφα της υπηρεσίας καθώς και ένας αμφορέας που εξετάζεται αν εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου περί αρχαιοτήτων

Φύλλο και φτερό κάνουν οι «αδιάφθοροι» την πολεοδομία Μυκόνου, απομακρύνθηκε ο προϊστάμενος
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
36 ΣΧΟΛΙΑ
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. για τα πεπραγμένα στην Πολεοδομία Μυκόνου πάνω από την οποία έχει ενσκήψει ένα σύννεφο καταγγελιών για κακοδιαχείριση και παραλείψεις. Στο πλαίσιο αυτό τέθηκε σε αργία ο προϊστάμενος της Πολεοδομίας Μυκόνου, με απόφαση του δημάρχου του νησιού Χρήστου Βερώνη .

Όπως πληροφορείται το protothema.gr, οι «Αδιάφθοροι» έχουν κατασχέσει πλήθος αρχείων και ψηφιακών μέσων και βρίσκονται στη διαδικασία της επεξεργασίας.

Της απομάκρυνσης του προϊσταμένου της Πολεοδομίας, προηγήθηκε η αποστολή εγγράφου της εισαγγελίας προς τον Δήμο στο οποίο αναφερόταν ότι σε βάρος του επικεφαλής της υπηρεσίας διεξάγεται έρευνα για κακουργήματα, μεταξύ αυτών απιστία κατ’ εξακολούθησιν, δωροληψία και πλαστογραφία.

Από την έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι του προϊσταμένου εντοπίστηκαν έγγραφα της υπηρεσίας καθώς και ένας αμφορέας που εξετάζεται αν εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου περί αρχαιοτήτων.

Η απόφαση δημοσιεύθηκε και στη «Διαύγεια». Δείτε το έγγραφο:



Φύλλο και φτερό κάνουν οι «αδιάφθοροι» την πολεοδομία Μυκόνου, απομακρύνθηκε ο προϊστάμενος
Φύλλο και φτερό κάνουν οι «αδιάφθοροι» την πολεοδομία Μυκόνου, απομακρύνθηκε ο προϊστάμενος





Υπενθυμίζεται ότι η Εισαγγελία Κυκλάδων, έχει ξεκινήσει έρευνα εδώ και μήνες για την λειτουργία της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Εξ αυτού του λόγου μάλιστα στις 17 Σεπτεμβρίου η Υπηρεσία Δόμησης Μυκόνου τέθηκε υπό αστυνομική φρούρηση ενώ μετέβη στο νησί κλιμάκιο της Πολεοδομίας Σύρου, προκειμένου να ελέγξει τους φακέλους και το αρχείο της Υπηρεσίας Δόμησης Μυκόνου.
Κλείσιμο
Η Πολεοδομία Μυκόνου έχει βρεθεί επανειλημμένα τα προηγούμενα χρόνια στο μικροσκόπιο των αρχών, σε ένα νησί όπου η αυθαίρετη δόμηση και οι πολεοδομικές παραβάσεις αποτελούν διαχρονικό πρόβλημα. Στο επίκεντρο της εισαγγελικής έρευνας βρίσκονται, κατά πληροφορίες, εισαγγελικές παραγγελίες που παρέμεναν σε εκκρεμότητα χωρίς να έχουν απαντηθεί από την υπηρεσία.
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
36 ΣΧΟΛΙΑ

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