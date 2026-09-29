Φύλλο και φτερό κάνουν οι «αδιάφθοροι» την πολεοδομία Μυκόνου, απομακρύνθηκε ο προϊστάμενος

Από την έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι του προϊσταμένου εντοπίστηκαν έγγραφα της υπηρεσίας καθώς και ένας αμφορέας που εξετάζεται αν εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου περί αρχαιοτήτων