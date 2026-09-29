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6.683 νέες προσλήψεις αναπληρωτών στην Εκπαίδευση, πάνω από 4.000 στην Ειδική Αγωγή και την υποστήριξη των μαθητών
6.683 νέες προσλήψεις αναπληρωτών στην Εκπαίδευση, πάνω από 4.000 στην Ειδική Αγωγή και την υποστήριξη των μαθητών
Η νέα φάση προσλήψεων κατευθύνεται εκεί όπου καταγράφονται ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας, με στόχο περισσότερους εκπαιδευτικούς στις τάξεις και ισχυρότερες δομές υποστήριξης για τα παιδιά που το χρειάζονται περισσότερο
Με 6.683 νέες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ενισχύονται οι σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα για το διδακτικό έτος 2026-2027, με το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού να δίνει ιδιαίτερο βάρος στην Ειδική Αγωγή και στην υποστήριξη των μαθητών.
Η νέα φάση προσλήψεων κατευθύνεται εκεί όπου καταγράφονται ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας, με στόχο περισσότερους εκπαιδευτικούς στις τάξεις και ισχυρότερες δομές υποστήριξης για τα παιδιά που το χρειάζονται περισσότερο.
Συγκεκριμένα, προσλαμβάνονται 5.880 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 778 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και 25 εκπαιδευτικοί στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.
Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Μόνο μέσα από τις δύο κύριες διαδικασίες προσλήψεων τοποθετούνται πάνω από 4.000 εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ σε δομές και υπηρεσίες που συνδέονται με την εκπαίδευση και την υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Πρόκειται για μια ουσιαστική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού σε έναν από τους πλέον κρίσιμους τομείς του δημόσιου σχολείου, ώστε η ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση και η υποστήριξη κάθε παιδιού να αποτυπώνονται στην καθημερινή λειτουργία των σχολείων.
Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση προσλαμβάνονται:
* 2.459 εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση,
* 1.579 εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση.
Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προσλαμβάνονται:
* 766 εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση,
* 971 εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση,
* 90 εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΕ16 στα Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων.
Η νέα φάση προσλήψεων κατευθύνεται εκεί όπου καταγράφονται ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας, με στόχο περισσότερους εκπαιδευτικούς στις τάξεις και ισχυρότερες δομές υποστήριξης για τα παιδιά που το χρειάζονται περισσότερο.
Συγκεκριμένα, προσλαμβάνονται 5.880 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 778 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και 25 εκπαιδευτικοί στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.
Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Μόνο μέσα από τις δύο κύριες διαδικασίες προσλήψεων τοποθετούνται πάνω από 4.000 εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ σε δομές και υπηρεσίες που συνδέονται με την εκπαίδευση και την υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Πρόκειται για μια ουσιαστική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού σε έναν από τους πλέον κρίσιμους τομείς του δημόσιου σχολείου, ώστε η ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση και η υποστήριξη κάθε παιδιού να αποτυπώνονται στην καθημερινή λειτουργία των σχολείων.
Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση προσλαμβάνονται:
5.880 προσλήψεις εκπαιδευτικών
* 2.459 εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση,
* 1.579 εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση.
Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προσλαμβάνονται:
* 766 εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση,
* 971 εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση,
* 90 εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΕ16 στα Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων.
Παράλληλα, διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, 15 προσωρινοί αναπληρωτές, εκ των οποίων 12 στη Γενική Εκπαίδευση και 3 στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.
Σημειώνεται ότι δεν κατέστη εφικτή η προγραμματισμένη κάλυψη 68 θέσεων [εκ των οποίων οι 62 αφορούσαν σε προσλήψεις ΕΑΕ] λόγω έλλειψης υποψηφίων.
Παράλληλα με την ενίσχυση του εκπαιδευτικού προσωπικού, προσλαμβάνονται 778 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ωραρίου.
Η συγκεκριμένη ενίσχυση αφορά το πλέγμα δομών που βρίσκεται καθημερινά δίπλα στους μαθητές, στις οικογένειές τους και στους εκπαιδευτικούς.
Ειδικότερα:
* 356 προσλαμβάνονται στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ),
* 321 στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη),
* 68 στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ),
* 33 στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ.
Σημειώνεται ότι δεν βρέθηκαν 181 υποψήφιοι για την κάλυψη ισάριθμων θέσεων που δόθηκαν για πρόσληψη.
Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων, προσλαμβάνονται επιπλέον 25 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.
Η διαδικασία προχωρά άμεσα, ώστε το νέο προσωπικό να βρεθεί στις σχολικές μονάδες τις επόμενες ημέρες. Οι προσλαμβανόμενες και οι προσλαμβανόμενοι καλούνται να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 5 έως και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026.
Οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία τοποθέτησης στις σχολικές μονάδες και την ανάληψη υπηρεσίας έχουν αναρτηθεί στην ειδική ενότητα για τους αναπληρωτές στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ΕΔΩ.
Σημειώνεται ότι δεν κατέστη εφικτή η προγραμματισμένη κάλυψη 68 θέσεων [εκ των οποίων οι 62 αφορούσαν σε προσλήψεις ΕΑΕ] λόγω έλλειψης υποψηφίων.
Παράλληλα με την ενίσχυση του εκπαιδευτικού προσωπικού, προσλαμβάνονται 778 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ωραρίου.
778 προσλήψεις ΕΕΠ και ΕΒΠ
Η συγκεκριμένη ενίσχυση αφορά το πλέγμα δομών που βρίσκεται καθημερινά δίπλα στους μαθητές, στις οικογένειές τους και στους εκπαιδευτικούς.
Ειδικότερα:
* 356 προσλαμβάνονται στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ),
* 321 στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη),
* 68 στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ),
* 33 στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ.
Σημειώνεται ότι δεν βρέθηκαν 181 υποψήφιοι για την κάλυψη ισάριθμων θέσεων που δόθηκαν για πρόσληψη.
Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων, προσλαμβάνονται επιπλέον 25 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.
25 προσλήψεις στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία
Η διαδικασία προχωρά άμεσα, ώστε το νέο προσωπικό να βρεθεί στις σχολικές μονάδες τις επόμενες ημέρες. Οι προσλαμβανόμενες και οι προσλαμβανόμενοι καλούνται να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 5 έως και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026.
Ανάληψη υπηρεσίας στις 5 και 6 Οκτωβρίου
Οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία τοποθέτησης στις σχολικές μονάδες και την ανάληψη υπηρεσίας έχουν αναρτηθεί στην ειδική ενότητα για τους αναπληρωτές στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ΕΔΩ.
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