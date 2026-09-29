«Η δίκη είναι πολιτική, η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε καμία αρμοδιότητα» λέει ο Αγοραστός για την παραπομπή του στο Ειδικό Δικαστήριο για τα Τέμπη
«Η δίκη είναι πολιτική, η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε καμία αρμοδιότητα» λέει ο Αγοραστός για την παραπομπή του στο Ειδικό Δικαστήριο για τα Τέμπη
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε καμία αρμοδιότητα, ο ρόλος της ήταν υποστηρικτικός και μόνο, όχι επιχειρησιακός όχι συντονιστικός, επισήμανε ο πρώην περιφερειάρχης αναφορικά με το πεδίο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη
Την αντίδρασή του μετά τη γνωστοποίηση της παραπομπής του στο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση της αλλοίωσης του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών έδωσε ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός, που χαρακτήρισε την επικείμενη δίκη «πολιτική», μιλώντας στην ΕΡΤ.
«Η απόφαση δεν με ξάφνιασε γιατί η δίκη είναι πολιτική», είπε αρχικά και πρόσθεσε: «Είναι πολιτική καθαρά. Διότι όταν ένας άνθρωπος δεν έχει καμία ευθύνη, δεν έχει καμία αρμοδιότητα, δεν έχει συντονισμό εκ του Νόμου και εκ των πραγματικών περιστατικών και βρίσκεται στο Ειδικό Δικαστήριο είναι πολιτικό το ζήτημα. Κι αυτό φάνηκε και στις περιφερειακές εκλογές, είναι πολιτικό το ζήτημα».
Παράλληλα, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας επισήμανε ότι η Περιφέρεια δεν είχε καμία αρμοδιότητα αναφορικά με το πεδίο του δυστυχήματος.
«Όλα είναι θέματα και ζητήματα αρμοδιοτήτων. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε καμία αρμοδιότητα, ο ρόλος της ήταν υποστηρικτικός και μόνο, όχι επιχειρησιακός όχι συντονιστικός. Η συγκέντρωση κι η διατήρηση όλου του αποδεικτικού υλικού είναι ευθύνη των προανακριτικών αρχών κι όχι της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Όταν ένας χώρος φυλάσσεται κι είναι υπό την εποπτεία της προανακριτικής αρχής, εν προκειμένω της Τροχαίας Λάρισας και του κ. Βλαχογιάννη, και της Πυροσβεστικής Αστυνομίας και των ανακριτικών αρχών, κανένας άλλος φορέας δεν νομιμοποιείται να αποφασίζει ή να αποτρέπει ενέργειες. Καρέ - καρέ όλες οι ενέργειες, παρακολουθούσαν όλοι και σε τέλεια γνώση όλων των αρμοδίων Αρχών. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας γιατί βρίσκεται εκεί; Ποιος έφερε τα μηχανήματα που ήταν απόφαση του συντονιστικού οργάνου Πολιτικής Προστασίας, όπου συμμετέχουν όλοι οι φορείς και τίποτα άλλο... Δεν είχε ούτε επιχειρησιακή, ούτε μπορούσε να δώσει εντολή σε κανέναν, ούτε έπαιρνε εντολές από κανέναν, συνεπώς δεν υπήρξε ούτε πράξη, ούτε παράλειψη, ούτε δόλος, ούτε συγκάλυψη», τόνισε.
Στο ερώτημα αν ήταν ζήτημα των προανακριτικών αρχών πώς θα διαχειριστούν το πεδίο του δυστυχήματος. ο κ. Αγοραστός απάντησε: «Ακριβώς, οι προανακριτικές αρχές και ο κ. Βλαχογιάννης που ήταν και διοικητής Τροχαίας Λάρισας, γιατί σε αυτόν ανέθεσαν την προανακριτική διαδικασία με την προανακριτική αρχή, αυτός ήταν υπεύθυνος κι αυτός, όπως φαίνεται μέσα στη δικογραφία, συνομιλούσε με τους αστυνομικούς, αλλά και με τους εργαζόμενους της Hellenic Train και του ΟΣΕ και από αυτόν έπαιρναν τις εντολές και τις σύμφωνες γνώμες για να κάνουν όλες τις ενέργειες εκεί».
Αναφερόμενος εκ νέου στον ρόλο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ο κ. Αγοραστός για ακόμη μια φορά είπε: «Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε καμία αρμοδιότητα, πώς να βρίσκεται εκεί;».
Στην ερώτηση για το πώς τεκμαίρεται το ότι ο ίδιος δεν είχε συντονιστικό ή εκτελεστικό ρόλο, ο κ. Αγοραστός απάντησε: «Από τον Νόμο. Από τη μη συνεχή παρουσία μου εκεί κι από τις καταθέσεις, ότι κανείς δεν πήρε εντολή από εμένα. Και δεν μπορούσα. Μπορούσε ένας περιφερειάρχης να δώσει εντολή σε έναν ένστολο; Μπορούσε να διατάξει έναν αστυνόμο, όταν ο αστυνόμος είναι προανακριτική αρχή; Υπάρχουν κι άλλα μέσα στη δικογραφία και να δούμε αν κάποιοι που σήμερα κουνούν το δάχτυλο που ήταν υπεύθυνοι και έκαναν αυτές τις κινήσεις για να φύγουν από το κάδρο. Τι σχέση έχει ένας περιφερειάρχης; Έχει σχέση με τον ΟΣΕ, με τα υπουργεία; Δεν έχει καμία σχέση... Εμείς εκεί προστρέξαμε για να βοηθήσουμε, γιατί μας είπαν ότι χρειάζονται τα μηχανήματα και οφείλαμε να το κάνουμε».
Ερωτηθείς για το ποιος ζήτησε από την Περιφέρεια να προστρέξει ο κ. Αγοραστός απάντησε: «Το ΕΣΚΛΙΔΙΚ μας το ζήτησε το βράδυ και τα μηχανήματα τα ζήτησε το συντονιστικό όργανο της Πολιτικής Προστασίας. Από τον Νόμο δεν προκύπτει ότι έχω αρμοδιότητα. Δεν υπάρχει καμία αρμοδιότητα, το παραδέχεται κι η πρόταση του Εισαγγελέα ότι δεν έχω αρμοδιότητα».
«Από εδώ και στο εξής, οι κινήσεις μου είναι να βοηθήσω τη Δικαιοσύνη να φτάσει πραγματικά στην αλήθεια, γιατί μερικές φορές υπάρχουν γεγονότα που μπορεί να έχουν ξεφύγει. Σήμερα, είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε την αλήθεια κι η αλήθεια είναι η μοναδική κόρη του χρόνου. Θα λάμψει. Θα κινηθώ στο πλαίσιο αλήθειας, γιατί αυτή είναι η αλήθεια κι υπάρχουν μαρτυρίες που την αποδεικνύουν», δήλωσε ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας για το ποιες θα είναι οι κινήσεις του στο μέλλον.
«Η απόφαση δεν με ξάφνιασε γιατί η δίκη είναι πολιτική», είπε αρχικά και πρόσθεσε: «Είναι πολιτική καθαρά. Διότι όταν ένας άνθρωπος δεν έχει καμία ευθύνη, δεν έχει καμία αρμοδιότητα, δεν έχει συντονισμό εκ του Νόμου και εκ των πραγματικών περιστατικών και βρίσκεται στο Ειδικό Δικαστήριο είναι πολιτικό το ζήτημα. Κι αυτό φάνηκε και στις περιφερειακές εκλογές, είναι πολιτικό το ζήτημα».
Παράλληλα, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας επισήμανε ότι η Περιφέρεια δεν είχε καμία αρμοδιότητα αναφορικά με το πεδίο του δυστυχήματος.
«Όλα είναι θέματα και ζητήματα αρμοδιοτήτων. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε καμία αρμοδιότητα, ο ρόλος της ήταν υποστηρικτικός και μόνο, όχι επιχειρησιακός όχι συντονιστικός. Η συγκέντρωση κι η διατήρηση όλου του αποδεικτικού υλικού είναι ευθύνη των προανακριτικών αρχών κι όχι της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Όταν ένας χώρος φυλάσσεται κι είναι υπό την εποπτεία της προανακριτικής αρχής, εν προκειμένω της Τροχαίας Λάρισας και του κ. Βλαχογιάννη, και της Πυροσβεστικής Αστυνομίας και των ανακριτικών αρχών, κανένας άλλος φορέας δεν νομιμοποιείται να αποφασίζει ή να αποτρέπει ενέργειες. Καρέ - καρέ όλες οι ενέργειες, παρακολουθούσαν όλοι και σε τέλεια γνώση όλων των αρμοδίων Αρχών. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας γιατί βρίσκεται εκεί; Ποιος έφερε τα μηχανήματα που ήταν απόφαση του συντονιστικού οργάνου Πολιτικής Προστασίας, όπου συμμετέχουν όλοι οι φορείς και τίποτα άλλο... Δεν είχε ούτε επιχειρησιακή, ούτε μπορούσε να δώσει εντολή σε κανέναν, ούτε έπαιρνε εντολές από κανέναν, συνεπώς δεν υπήρξε ούτε πράξη, ούτε παράλειψη, ούτε δόλος, ούτε συγκάλυψη», τόνισε.
Στο ερώτημα αν ήταν ζήτημα των προανακριτικών αρχών πώς θα διαχειριστούν το πεδίο του δυστυχήματος. ο κ. Αγοραστός απάντησε: «Ακριβώς, οι προανακριτικές αρχές και ο κ. Βλαχογιάννης που ήταν και διοικητής Τροχαίας Λάρισας, γιατί σε αυτόν ανέθεσαν την προανακριτική διαδικασία με την προανακριτική αρχή, αυτός ήταν υπεύθυνος κι αυτός, όπως φαίνεται μέσα στη δικογραφία, συνομιλούσε με τους αστυνομικούς, αλλά και με τους εργαζόμενους της Hellenic Train και του ΟΣΕ και από αυτόν έπαιρναν τις εντολές και τις σύμφωνες γνώμες για να κάνουν όλες τις ενέργειες εκεί».
Αναφερόμενος εκ νέου στον ρόλο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ο κ. Αγοραστός για ακόμη μια φορά είπε: «Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε καμία αρμοδιότητα, πώς να βρίσκεται εκεί;».
Στην ερώτηση για το πώς τεκμαίρεται το ότι ο ίδιος δεν είχε συντονιστικό ή εκτελεστικό ρόλο, ο κ. Αγοραστός απάντησε: «Από τον Νόμο. Από τη μη συνεχή παρουσία μου εκεί κι από τις καταθέσεις, ότι κανείς δεν πήρε εντολή από εμένα. Και δεν μπορούσα. Μπορούσε ένας περιφερειάρχης να δώσει εντολή σε έναν ένστολο; Μπορούσε να διατάξει έναν αστυνόμο, όταν ο αστυνόμος είναι προανακριτική αρχή; Υπάρχουν κι άλλα μέσα στη δικογραφία και να δούμε αν κάποιοι που σήμερα κουνούν το δάχτυλο που ήταν υπεύθυνοι και έκαναν αυτές τις κινήσεις για να φύγουν από το κάδρο. Τι σχέση έχει ένας περιφερειάρχης; Έχει σχέση με τον ΟΣΕ, με τα υπουργεία; Δεν έχει καμία σχέση... Εμείς εκεί προστρέξαμε για να βοηθήσουμε, γιατί μας είπαν ότι χρειάζονται τα μηχανήματα και οφείλαμε να το κάνουμε».
«Εμείς εκεί προστρέξαμε για να βοηθήσουμε»
Ερωτηθείς για το ποιος ζήτησε από την Περιφέρεια να προστρέξει ο κ. Αγοραστός απάντησε: «Το ΕΣΚΛΙΔΙΚ μας το ζήτησε το βράδυ και τα μηχανήματα τα ζήτησε το συντονιστικό όργανο της Πολιτικής Προστασίας. Από τον Νόμο δεν προκύπτει ότι έχω αρμοδιότητα. Δεν υπάρχει καμία αρμοδιότητα, το παραδέχεται κι η πρόταση του Εισαγγελέα ότι δεν έχω αρμοδιότητα».
«Από εδώ και στο εξής, οι κινήσεις μου είναι να βοηθήσω τη Δικαιοσύνη να φτάσει πραγματικά στην αλήθεια, γιατί μερικές φορές υπάρχουν γεγονότα που μπορεί να έχουν ξεφύγει. Σήμερα, είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε την αλήθεια κι η αλήθεια είναι η μοναδική κόρη του χρόνου. Θα λάμψει. Θα κινηθώ στο πλαίσιο αλήθειας, γιατί αυτή είναι η αλήθεια κι υπάρχουν μαρτυρίες που την αποδεικνύουν», δήλωσε ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας για το ποιες θα είναι οι κινήσεις του στο μέλλον.
«Να βοηθήσω τη Δικαιοσύνη να φτάσει στην αλήθεια»
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