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Η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται για σοβαρές διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία, λέει ο Μερτς
Η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται για σοβαρές διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία, λέει ο Μερτς
Καταβάλλουμε έντονες διπλωματικές προσπάθειες, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος
Η συνάντηση μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών της Γερμανίας και της Ρωσίας στη Νέα Υόρκη απέδειξε ότι η Ρωσία «δεν ενδιαφέρεται καθόλου για σοβαρές διαπραγματεύσεις» στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.
«Καταβάλλουμε έντονες διπλωματικές προσπάθειες», δήλωσε ο καγκελάριος σε συνέντευξη Τύπου στο Βερολίνο, επικαλούμενος την αιφνιδιαστική συνάντηση το Σάββατο μεταξύ του Γιόχαν Βάντεφουλ και του Σεργκέι Λαβρόφ ενόψει της ομιλίας του τελευταίου ενώπιον των Ηνωμένων Εθνών.
Ήταν η πρώτη συνάντηση αυτού του είδους από τότε που άρχισε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Το Βερολίνο είναι σήμερα ο πρώτος στρατιωτικός υποστηρικτής του Κιέβου.
Ωστόσο «η μεταγενέστερη αξιολόγηση αυτής της συνάντησης από τη Ρωσία έδειξε σαφώς ότι αυτή δεν ενδιαφέρεται καθόλου, επί του παρόντος, για σοβαρές διαπραγματεύσεις», έκρινε ο Φρίντριχ Μερτς μιλώντας κατά τη συνέντευξη Τύπου έχοντας δίπλα του τον Καζάκο πρόεδρο Κασίμ Τζομάρτ Τοκάγιεφ.
Μετά τη συνάντηση με τον Βάντεφουλ, ο Λαβρόφ εκφώνησε ομιλία σε έντονο τόνο από το βήμα του ΟΗΕ κατηγορώντας την Ευρώπη ότι αντιτίθεται στην ειρήνη στην Ουκρανία και υποσχέθηκε ότι η Μόσχα θα επιτύχει τους στόχους της στην Ουκρανία «κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες».
«Δεν υπήρξε καμιά αλλαγή, αλλά τελικά λοιδορία» από τη ρωσική πλευρά, δήλωσε με αποδοκιμασία ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους.
«Μπορούμε μόνο, ακόμη μια φορά, να καλέσουμε τη ρωσική κυβέρνηση να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, να κάνει σοβαρές συζητήσεις για τον τερματισμό αυτού του πολέμου», πρόσθεσε ο Μερτς.
Υποσχέθηκε επίσης να «καταβάλλουμε όλες μας τις προσπάθειες για να συνεχίσουμε να βοηθάμε την Ουκρανία» και ότι η Ρωσία «θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα», αν συνεχίσει τον πόλεμο.
Ο Κασίμ Τζομάρτ Τοκάγιεφ, από την πλευρά του, απέφυγε οποιαδήποτε άμεση κριτική, τονίζοντας ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία είναι καλές φίλες χώρες του Καζακστάν. Ωστόσο, επαίνεσε από το Βερολίνο «τον εξαίρετο πολιτικό άνδρα» που είναι κατά τη γνώμη του ο Βλαντίμιρ Πούτιν, λέγοντας παράλληλα ότι «επιμένει στον σεβασμό και στην προάσπιση της αρχής της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών».
Κάλεσε να παγώσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο έδαφος της Ουκρανίας ώστε να καταστεί δυνατή η διπλωματία και οι διαπραγματεύσεις
Η Μόσχα βομβάρδισε ξανά την ουκρανική πρωτεύουσα τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή τους και αρκετοί να τραυματιστούν σύμφωνα με τις αρχές.
Την ίδια ημέρα, ο Ρώσος απεσταλμένος Κίριλ Ντμιτρίεφ συνάντησε στην Ουάσινγκτον Αμερικανούς αξιωματούχους για να «συνεχίσουν εποικοδομητικές συζητήσεις για μια ειρηνική λύση της σύγκρουσης μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας», σύμφωνα με πηγή του Λευκού Οίκου.
«Καταβάλλουμε έντονες διπλωματικές προσπάθειες», δήλωσε ο καγκελάριος σε συνέντευξη Τύπου στο Βερολίνο, επικαλούμενος την αιφνιδιαστική συνάντηση το Σάββατο μεταξύ του Γιόχαν Βάντεφουλ και του Σεργκέι Λαβρόφ ενόψει της ομιλίας του τελευταίου ενώπιον των Ηνωμένων Εθνών.
Ήταν η πρώτη συνάντηση αυτού του είδους από τότε που άρχισε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Το Βερολίνο είναι σήμερα ο πρώτος στρατιωτικός υποστηρικτής του Κιέβου.
Ωστόσο «η μεταγενέστερη αξιολόγηση αυτής της συνάντησης από τη Ρωσία έδειξε σαφώς ότι αυτή δεν ενδιαφέρεται καθόλου, επί του παρόντος, για σοβαρές διαπραγματεύσεις», έκρινε ο Φρίντριχ Μερτς μιλώντας κατά τη συνέντευξη Τύπου έχοντας δίπλα του τον Καζάκο πρόεδρο Κασίμ Τζομάρτ Τοκάγιεφ.
Μετά τη συνάντηση με τον Βάντεφουλ, ο Λαβρόφ εκφώνησε ομιλία σε έντονο τόνο από το βήμα του ΟΗΕ κατηγορώντας την Ευρώπη ότι αντιτίθεται στην ειρήνη στην Ουκρανία και υποσχέθηκε ότι η Μόσχα θα επιτύχει τους στόχους της στην Ουκρανία «κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες».
«Δεν υπήρξε καμιά αλλαγή, αλλά τελικά λοιδορία» από τη ρωσική πλευρά, δήλωσε με αποδοκιμασία ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους.
«Μπορούμε μόνο, ακόμη μια φορά, να καλέσουμε τη ρωσική κυβέρνηση να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, να κάνει σοβαρές συζητήσεις για τον τερματισμό αυτού του πολέμου», πρόσθεσε ο Μερτς.
Υποσχέθηκε επίσης να «καταβάλλουμε όλες μας τις προσπάθειες για να συνεχίσουμε να βοηθάμε την Ουκρανία» και ότι η Ρωσία «θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα», αν συνεχίσει τον πόλεμο.
Ο Κασίμ Τζομάρτ Τοκάγιεφ, από την πλευρά του, απέφυγε οποιαδήποτε άμεση κριτική, τονίζοντας ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία είναι καλές φίλες χώρες του Καζακστάν. Ωστόσο, επαίνεσε από το Βερολίνο «τον εξαίρετο πολιτικό άνδρα» που είναι κατά τη γνώμη του ο Βλαντίμιρ Πούτιν, λέγοντας παράλληλα ότι «επιμένει στον σεβασμό και στην προάσπιση της αρχής της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών».
Το Καζακστάν καλεί να παγώσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία
Κάλεσε να παγώσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο έδαφος της Ουκρανίας ώστε να καταστεί δυνατή η διπλωματία και οι διαπραγματεύσεις
Η Μόσχα βομβάρδισε ξανά την ουκρανική πρωτεύουσα τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή τους και αρκετοί να τραυματιστούν σύμφωνα με τις αρχές.
Την ίδια ημέρα, ο Ρώσος απεσταλμένος Κίριλ Ντμιτρίεφ συνάντησε στην Ουάσινγκτον Αμερικανούς αξιωματούχους για να «συνεχίσουν εποικοδομητικές συζητήσεις για μια ειρηνική λύση της σύγκρουσης μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας», σύμφωνα με πηγή του Λευκού Οίκου.
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