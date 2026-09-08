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Κέισι Άφλεκ: Το να σκηνοθετήσω τους γιους μου στη νέα μου ταινία ήταν η καλύτερη επαγγελματική εμπειρία της ζωής μου
Κέισι Άφλεκ: Το να σκηνοθετήσω τους γιους μου στη νέα μου ταινία ήταν η καλύτερη επαγγελματική εμπειρία της ζωής μου
Θα το έκανα ξανά και ξανά, αν μπορούσα, πρόσθεσε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης
Στη νέα του ταινία, ο Κέισι Άφλεκ έκανε κάτι που δεν είχε ξανακάνει ποτέ στο παρελθόν: σκηνοθέτησε τους δύο γιους του.
Ο 51χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης παρουσίασε τη νέα του ταινία, «Company», στο 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και μίλησε σε συνέντευξη Τύπου για τη συμμετοχή των δύο γιων του, του 22χρονου Ιντιάνα και του 18χρονου Άτικους. Ο Άφλεκ εξήγησε μάλιστα γιατί η συνεργασία μαζί τους αποτέλεσε μία από τις «καλύτερες επαγγελματικές εμπειρίες» της ζωής του.
«Νομίζω ότι μεγάλωσαν μέσα σε αυτόν τον κόσμο, είχαν κάποιο ενδιαφέρον και μια ενστικτώδη κατανόηση του τι σημαίνει», είπε ο Άφλεκ, αναφερόμενος στους γιους του και στον χώρο του θεάματος. «Όπως συνέβη και με μένα. Ο πατέρας μου εργαζόταν για πολλά χρόνια στο θέατρο. Οπότε, υποθέτω ότι περνάει από γενιά σε γενιά, κάτι που είναι πολύ όμορφο. Και εκείνοι ήταν πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε αυτό», συμπλήρωσε.
Η ταινία «Company» ακολουθεί μια γυναίκα που εμφανίζεται απρόσκλητη σε ένα πάρτι το 1975 και αφηγείται την ιστορία του Τομ, ενός ηλικιωμένου ερημίτη που σώζει μια ηθοποιό η οποία έχει αποκλειστεί κατά τη διάρκεια μιας χιονοθύελλας στο Κολοράντο το 1953. Για να περάσει η ώρα, η ηθοποιός τού διηγείται μια παλαιότερη ιστορία για ένα ζευγάρι αγροτών που φιλοξενεί έναν άγνωστο, ενώ στην περιοχή σημειώνεται σειρά δολοφονιών.
Ο Άλφεκ εξήγησε στη συνέχεια ότι η διαδικασία επιλογής των ηθοποιών ήταν «αρκετά συμβατική», ωστόσο η παραγωγή δυσκολευόταν να βρει τους κατάλληλους ηθοποιούς για δύο εφηβικούς ρόλους. «Καθόμουν στο σπίτι και κάναμε ξανά και ξανά αναγνώσεις του σεναρίου και έβαζα τα δύο παιδιά μου να διαβάζουν τους ρόλους των δύο εφήβων, του μικρότερου και του μεγαλύτερου. Ήταν φανταστικοί. Έφτασα λοιπόν στο σημείο της προπαραγωγής, είχα το καστ και την ταινία έτοιμα και εκείνοι ήταν πρόθυμοι να έρθουν και να το κάνουν».
«Και νομίζω ότι ο μικρότερος, ο Άτικους, είχε περίπου μία εβδομάδα διακοπές από το σχολείο, και αυτό ήταν πάνω κάτω όσο τον χρειαζόμασταν. Ο Ιντιάνα, ο μεγαλύτερος, ήρθε, έπαιξε τον ρόλο και έμεινε κάθε μέρα. Δούλευε και σε άλλα τμήματα της παραγωγής, καθάριζε το χιόνι, κουβαλούσε βάσεις για τα φώτα και δεν παραπονέθηκε ποτέ ή, τέλος πάντων, σχεδόν ποτέ», συνέχισε.
Το γεγονός ότι οι δύο γιοι του έφεραν εις πέρας με επιτυχία αυτό που ανέλαβαν, κάνει τον Κέισι Άφλεκ να πιστεύει ότι αυτή ήταν η καλύτερη εμπειρία που είχε ποτέ στα κινηματογραφικά πλατό. «Ήταν καταπληκτικοί. Και αυτό έκανε την εμπειρία μακράν την καλύτερη επαγγελματική εμπειρία της ζωής μου, γιατί δούλευα κάθε μέρα με τα παιδιά μου και περνούσαμε χρόνο μαζί. Θα το έκανα ξανά και ξανά, αν μπορούσα», κατέληξε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Ο 51χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης παρουσίασε τη νέα του ταινία, «Company», στο 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και μίλησε σε συνέντευξη Τύπου για τη συμμετοχή των δύο γιων του, του 22χρονου Ιντιάνα και του 18χρονου Άτικους. Ο Άφλεκ εξήγησε μάλιστα γιατί η συνεργασία μαζί τους αποτέλεσε μία από τις «καλύτερες επαγγελματικές εμπειρίες» της ζωής του.
«Νομίζω ότι μεγάλωσαν μέσα σε αυτόν τον κόσμο, είχαν κάποιο ενδιαφέρον και μια ενστικτώδη κατανόηση του τι σημαίνει», είπε ο Άφλεκ, αναφερόμενος στους γιους του και στον χώρο του θεάματος. «Όπως συνέβη και με μένα. Ο πατέρας μου εργαζόταν για πολλά χρόνια στο θέατρο. Οπότε, υποθέτω ότι περνάει από γενιά σε γενιά, κάτι που είναι πολύ όμορφο. Και εκείνοι ήταν πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε αυτό», συμπλήρωσε.
Η ταινία «Company» ακολουθεί μια γυναίκα που εμφανίζεται απρόσκλητη σε ένα πάρτι το 1975 και αφηγείται την ιστορία του Τομ, ενός ηλικιωμένου ερημίτη που σώζει μια ηθοποιό η οποία έχει αποκλειστεί κατά τη διάρκεια μιας χιονοθύελλας στο Κολοράντο το 1953. Για να περάσει η ώρα, η ηθοποιός τού διηγείται μια παλαιότερη ιστορία για ένα ζευγάρι αγροτών που φιλοξενεί έναν άγνωστο, ενώ στην περιοχή σημειώνεται σειρά δολοφονιών.
Casey Affleck Says Directing His 2 Sons in New Movie Was the ‘Best Professional Experience of My Life by Far’ https://t.co/jwMykF9O55— People (@people) September 8, 2026
«Και νομίζω ότι ο μικρότερος, ο Άτικους, είχε περίπου μία εβδομάδα διακοπές από το σχολείο, και αυτό ήταν πάνω κάτω όσο τον χρειαζόμασταν. Ο Ιντιάνα, ο μεγαλύτερος, ήρθε, έπαιξε τον ρόλο και έμεινε κάθε μέρα. Δούλευε και σε άλλα τμήματα της παραγωγής, καθάριζε το χιόνι, κουβαλούσε βάσεις για τα φώτα και δεν παραπονέθηκε ποτέ ή, τέλος πάντων, σχεδόν ποτέ», συνέχισε.
Το γεγονός ότι οι δύο γιοι του έφεραν εις πέρας με επιτυχία αυτό που ανέλαβαν, κάνει τον Κέισι Άφλεκ να πιστεύει ότι αυτή ήταν η καλύτερη εμπειρία που είχε ποτέ στα κινηματογραφικά πλατό. «Ήταν καταπληκτικοί. Και αυτό έκανε την εμπειρία μακράν την καλύτερη επαγγελματική εμπειρία της ζωής μου, γιατί δούλευα κάθε μέρα με τα παιδιά μου και περνούσαμε χρόνο μαζί. Θα το έκανα ξανά και ξανά, αν μπορούσα», κατέληξε.
Φωτογραφία: Shutterstock
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