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Πέθανε ο δύτης που συμμετείχε στη διάσωση των 12 παιδιών από το σπήλαιο στην Ταϊλάνδη
Πέθανε ο δύτης που συμμετείχε στη διάσωση των 12 παιδιών από το σπήλαιο στην Ταϊλάνδη
Ο Καναδός τεχνικός δύτης Έρικ Μπράουν είχε συμμετάσχει στην επιχείρηση διάσωσης της ποδοσφαιρικής ομάδας και του προπονητή της από το πλημμυρισμένο σπήλαιο Ταμ Λουάνγκ το 2018
Πέθανε σε ηλικία 44 ετών ο Καναδός δύτης Έρικ Μπράουν, ένας από τους διεθνείς ειδικούς που συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης των 12 παιδιών και του προπονητή τους από το πλημμυρισμένο σπήλαιο Ταμ Λουάνγκ στην Ταϊλάνδη το 2018.
Ο θάνατός του έγινε γνωστός στις 25 Σεπτεμβρίου και επιβεβαιώθηκε από πηγές της διεθνούς κοινότητας τεχνικών δυτών σύμφωνα με την dailymail, ενώ τα αίτια και οι συνθήκες του θανάτου του δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά.
Ο Μπράουν είχε εγκατασταθεί στο Κο Τάο της Ταϊλάνδης και ανήκε στην ομάδα έμπειρων διεθνών δυτών που κλήθηκαν να συνδράμουν στην πρωτοφανή επιχείρηση στο σπήλαιο Ταμ Λουάνγκ.
Η επιχείρηση διάσωσης εξελίχθηκε σε διεθνή κινητοποίηση, με δύτες από διάφορες χώρες να συμμετέχουν στην προσπάθεια εντοπισμού και απεγκλωβισμού τους. Ο Μπράουν ήταν μεταξύ των δυτών που συνέβαλαν στην επιχείρηση, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία και οδήγησε στην έξοδο όλων των παιδιών και του προπονητή από το σπήλαιο.
Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε σειρά από αναρτήσεις και μηνύματα στη διεθνή κοινότητα των δυτών, με φίλους, πρώην μαθητές και συναδέλφους του να αποτίουν φόρο τιμής στη δράση του.
Ο Μπράουν είχε ιδρύσει σχολή καταδύσεων στο Κο Τάο και παρέμενε ενεργός στον χώρο της τεχνικής και σπηλαιοκατάδυσης.
Μέχρι τη δημοσιοποίηση των πρώτων πληροφοριών για τον θάνατό του, δεν είχε υπάρξει δημόσια ανακοίνωση από την οικογένειά του ή από την επιχείρησή του, ενώ οι λεπτομέρειες σχετικά με τον χρόνο, τον τόπο και τις συνθήκες του θανάτου του παρέμεναν άγνωστες.
Η επιχείρηση στο Ταμ Λουάνγκ, στην οποία συμμετείχε ο Μπράουν, παραμένει μία από τις πιο γνωστές διεθνείς επιχειρήσεις διάσωσης σε σπήλαιο, με την ομάδα των νεαρών ποδοσφαιριστών να μεταφέρεται σταδιακά έξω από το πλημμυρισμένο σύστημα σπηλαίων.
Ο θάνατός του έγινε γνωστός στις 25 Σεπτεμβρίου και επιβεβαιώθηκε από πηγές της διεθνούς κοινότητας τεχνικών δυτών σύμφωνα με την dailymail, ενώ τα αίτια και οι συνθήκες του θανάτου του δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά.
Ο Μπράουν είχε εγκατασταθεί στο Κο Τάο της Ταϊλάνδης και ανήκε στην ομάδα έμπειρων διεθνών δυτών που κλήθηκαν να συνδράμουν στην πρωτοφανή επιχείρηση στο σπήλαιο Ταμ Λουάνγκ.
Η επιχείρηση του 2018 που συγκλόνισε τον κόσμοΤον Ιούνιο του 2018, οι 12 νεαροί ποδοσφαιριστές της ομάδας «Wild Boars», ηλικίας από 11 έως 16 ετών, και ο 25χρονος προπονητής τους εγκλωβίστηκαν σε σπήλαιο μετά από ισχυρές βροχοπτώσεις που προκάλεσαν την άνοδο της στάθμης των υδάτων.
Η επιχείρηση διάσωσης εξελίχθηκε σε διεθνή κινητοποίηση, με δύτες από διάφορες χώρες να συμμετέχουν στην προσπάθεια εντοπισμού και απεγκλωβισμού τους. Ο Μπράουν ήταν μεταξύ των δυτών που συνέβαλαν στην επιχείρηση, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία και οδήγησε στην έξοδο όλων των παιδιών και του προπονητή από το σπήλαιο.
Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε σειρά από αναρτήσεις και μηνύματα στη διεθνή κοινότητα των δυτών, με φίλους, πρώην μαθητές και συναδέλφους του να αποτίουν φόρο τιμής στη δράση του.
Οι αντιδράσεις στην κοινότητα των δυτών
Ο Μπράουν είχε ιδρύσει σχολή καταδύσεων στο Κο Τάο και παρέμενε ενεργός στον χώρο της τεχνικής και σπηλαιοκατάδυσης.
Μέχρι τη δημοσιοποίηση των πρώτων πληροφοριών για τον θάνατό του, δεν είχε υπάρξει δημόσια ανακοίνωση από την οικογένειά του ή από την επιχείρησή του, ενώ οι λεπτομέρειες σχετικά με τον χρόνο, τον τόπο και τις συνθήκες του θανάτου του παρέμεναν άγνωστες.
Η επιχείρηση στο Ταμ Λουάνγκ, στην οποία συμμετείχε ο Μπράουν, παραμένει μία από τις πιο γνωστές διεθνείς επιχειρήσεις διάσωσης σε σπήλαιο, με την ομάδα των νεαρών ποδοσφαιριστών να μεταφέρεται σταδιακά έξω από το πλημμυρισμένο σύστημα σπηλαίων.
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