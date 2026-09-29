Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.
Στα ύψη οι τιμές των εισιτηρίων για το «Clasico»: Το φθηνότερο κοστίζει 649 ευρώ και μπορεί αν φτάσει μέχρι τα 1.149
Στα ύψη οι τιμές των εισιτηρίων για το «Clasico»: Το φθηνότερο κοστίζει 649 ευρώ και μπορεί αν φτάσει μέχρι τα 1.149
Η Μπαρτσελόνα φιλοξενεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 25 Οκτωβρίου στο «Καμπ Νου» με τις τιμές των εισιτηρίων να... ζαλίζουν
Αντιδράσεις προκαλούν οι τιμές των εισιτηρίων για το επερχόμενο «El Clásico», ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και την Ρεάλ Μαδρίτης, προγραμματισμένο για τις 25 Οκτωβρίου (22:00).
Η Μπαρτσελόνα έχει ήδη διαθέσει την πρώτη παρτίδα εισιτηρίων για τα μέλη του συλλόγου, με τις τιμές να κυμαίνονται από 649 έως 1.149 ευρώ!
Η συνάντηση που θα διεξαχθεί στο «Spotify Καμπ Νου» της Βαρκελώνης, αφορά τη 10η αγωνιστική της La Liga και θα είναι η πρώτη μεταξύ των δύο ομάδων για τη σεζόν 2026/27.
Επιπρόσθετο ενδιαφέρον δημιουργεί η παρουσία του Ζοζέ Μουρίνιο στο «El Clásico» -πλέον στο τιμόνι της Ρεάλ Μαδρίτης- ο οποίος θα αντιμετωπίσει την ομάδα που προπονεί ο Χάνσι Φλικ.
Η Μπαρτσελόνα έχει ήδη διαθέσει την πρώτη παρτίδα εισιτηρίων για τα μέλη του συλλόγου, με τις τιμές να κυμαίνονται από 649 έως 1.149 ευρώ!
Η συνάντηση που θα διεξαχθεί στο «Spotify Καμπ Νου» της Βαρκελώνης, αφορά τη 10η αγωνιστική της La Liga και θα είναι η πρώτη μεταξύ των δύο ομάδων για τη σεζόν 2026/27.
Επιπρόσθετο ενδιαφέρον δημιουργεί η παρουσία του Ζοζέ Μουρίνιο στο «El Clásico» -πλέον στο τιμόνι της Ρεάλ Μαδρίτης- ο οποίος θα αντιμετωπίσει την ομάδα που προπονεί ο Χάνσι Φλικ.
🎟️ 𝗟𝗲𝘀 𝗯𝗶𝗹𝗹𝗲𝘁𝘀 pour le 𝘾𝙡𝙖́𝙨𝙞𝙘𝙤 du 25 octobre au Spotify Camp Nou commencent à 649 € (prévente socios) 😳🔥— FCB Paul (@FCBPaul_) September 29, 2026
On marche sur la tête.. pic.twitter.com/F9BtqLhggg
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