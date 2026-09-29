Στα ύψη οι τιμές των εισιτηρίων για το «Clasico»: Το φθηνότερο κοστίζει 649 ευρώ και μπορεί αν φτάσει μέχρι τα 1.149
SPORTS
Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Καμπ Νου La Liga Εισιτήρια

Στα ύψη οι τιμές των εισιτηρίων για το «Clasico»: Το φθηνότερο κοστίζει 649 ευρώ και μπορεί αν φτάσει μέχρι τα 1.149

Η Μπαρτσελόνα φιλοξενεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 25 Οκτωβρίου στο «Καμπ Νου» με τις τιμές των εισιτηρίων να... ζαλίζουν

Στα ύψη οι τιμές των εισιτηρίων για το «Clasico»: Το φθηνότερο κοστίζει 649 ευρώ και μπορεί αν φτάσει μέχρι τα 1.149
3 ΣΧΟΛΙΑ
Αντιδράσεις προκαλούν οι τιμές των εισιτηρίων για το επερχόμενο «El Clásico», ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και την Ρεάλ Μαδρίτης, προγραμματισμένο για τις 25 Οκτωβρίου (22:00).

Η Μπαρτσελόνα έχει ήδη διαθέσει την πρώτη παρτίδα εισιτηρίων για τα μέλη του συλλόγου, με τις τιμές να κυμαίνονται από 649 έως 1.149 ευρώ!

Η συνάντηση που θα διεξαχθεί στο «Spotify Καμπ Νου» της Βαρκελώνης, αφορά τη 10η αγωνιστική της La Liga και θα είναι η πρώτη μεταξύ των δύο ομάδων για τη σεζόν 2026/27.

Επιπρόσθετο ενδιαφέρον δημιουργεί η παρουσία του Ζοζέ Μουρίνιο στο «El Clásico» -πλέον στο τιμόνι της Ρεάλ Μαδρίτης- ο οποίος θα αντιμετωπίσει την ομάδα που προπονεί ο Χάνσι Φλικ.

3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

UNIC Evolve: Η ερευνητική πρωτοβουλία που κάνει την πραγματική ζωή πεδίο έρευνας

UNIC Evolve: Η ερευνητική πρωτοβουλία που κάνει την πραγματική ζωή πεδίο έρευνας

Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.

Να πώς πρέπει να είναι το leasing αυτοκινήτου!

Με την ασυναγώνιστη εμπειρία της, η Avis έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που καθιστά το leasing μια πανεύκολη, ταχύτατη και απολαυστική εμπειρία που δίνει στους οδηγούς ολοένα περισσότερα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης