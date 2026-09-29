«Ο Μαζωνάκης δεν είναι καλά είπε η Γάκα στον Θεοδωρόπουλο, επικράτησε πανικός»: Τι κατέθεσε νοσηλεύτρια του ιατρείου στο Κολωνάκι

Ο τραγουδιστής στην αρχή της θεραπείας ήταν λειτουργικός και καλά, αλλά τις επόμενες φορές που μπήκα στο χώρο δεν είχε την ίδια εικόνα, είπε η νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου