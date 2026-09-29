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Τέσσερις τραυματίες από έκρηξη σε πολυκατοικία στην Ελβετία
Τέσσερις τραυματίες από έκρηξη σε πολυκατοικία στην Ελβετία
Ένας από τους τέσσερις τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με ελικόπτερο - Μετά την έκρηξη εκδηλώθηκε πυρκαγιά η οποία σβήστηκε γρήγορα
Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά, όταν σημειώθηκε έκρηξη, από άγνωστη ακόμη αιτία, σε μια πολυκατοικία στο Νεσατέλ της βορειοδυτικής Ελβετίας, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία του καντονιού.
«Έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι σε ένα διαμέρισμα πολυκατοικίας. Τραυματίστηκαν τέσσερις άνθρωποι, ένας από τους οποίους σοβαρά, που μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με ελικόπτερο», ανέφερε ο Ζορζ Αντρέ Λουζουέ, ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Νεσατέλ, επιβεβαιώνοντας μια πληροφορία της τοπικής εφημερίδας Arcinfo.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, μετά την έκρηξη εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία σβήστηκε γρήγορα. Η συνοικία ωστόσο παρέμενε αποκλεισμένη μέχρι το απόγευμα.
Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της δημόσιας τηλεόρασης RTS δείχνει φλόγες και πυκνό καπνό να βγαίνουν από τα παράθυρα ενός διαμερίσματος του πρώτου ορόφου και διακρίνονται ζημιές στην πρόσοψη του κτιρίου.
«Έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι σε ένα διαμέρισμα πολυκατοικίας. Τραυματίστηκαν τέσσερις άνθρωποι, ένας από τους οποίους σοβαρά, που μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με ελικόπτερο», ανέφερε ο Ζορζ Αντρέ Λουζουέ, ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Νεσατέλ, επιβεβαιώνοντας μια πληροφορία της τοπικής εφημερίδας Arcinfo.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, μετά την έκρηξη εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία σβήστηκε γρήγορα. Η συνοικία ωστόσο παρέμενε αποκλεισμένη μέχρι το απόγευμα.
Heftige Explosion in Wohnblock in Neuenburg: Polizei geht von mehreren Verletzten aus. https://t.co/zbnJHvOL9B— 20 Minuten (@20min) September 29, 2026
Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της δημόσιας τηλεόρασης RTS δείχνει φλόγες και πυκνό καπνό να βγαίνουν από τα παράθυρα ενός διαμερίσματος του πρώτου ορόφου και διακρίνονται ζημιές στην πρόσοψη του κτιρίου.
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