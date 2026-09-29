Τέσσερις τραυματίες από έκρηξη σε πολυκατοικία στην Ελβετία
ΚΟΣΜΟΣ
Ελβετία Έκρηξη Τραυματίες Πολυκατοικία

Τέσσερις τραυματίες από έκρηξη σε πολυκατοικία στην Ελβετία

Ένας από τους τέσσερις τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με ελικόπτερο -  Μετά την έκρηξη εκδηλώθηκε πυρκαγιά η οποία σβήστηκε γρήγορα

Τέσσερις τραυματίες από έκρηξη σε πολυκατοικία στην Ελβετία
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά, όταν σημειώθηκε έκρηξη, από άγνωστη ακόμη αιτία, σε μια πολυκατοικία στο Νεσατέλ της βορειοδυτικής Ελβετίας, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία του καντονιού.

«Έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι σε ένα διαμέρισμα πολυκατοικίας. Τραυματίστηκαν τέσσερις άνθρωποι, ένας από τους οποίους σοβαρά, που μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με ελικόπτερο», ανέφερε ο Ζορζ Αντρέ Λουζουέ, ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Νεσατέλ, επιβεβαιώνοντας μια πληροφορία της τοπικής εφημερίδας Arcinfo.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, μετά την έκρηξη εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία σβήστηκε γρήγορα. Η συνοικία ωστόσο παρέμενε αποκλεισμένη μέχρι το απόγευμα.



Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της δημόσιας τηλεόρασης RTS δείχνει φλόγες και πυκνό καπνό να βγαίνουν από τα παράθυρα ενός διαμερίσματος του πρώτου ορόφου και διακρίνονται ζημιές στην πρόσοψη του κτιρίου.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

UNIC Evolve: Η ερευνητική πρωτοβουλία που κάνει την πραγματική ζωή πεδίο έρευνας

UNIC Evolve: Η ερευνητική πρωτοβουλία που κάνει την πραγματική ζωή πεδίο έρευνας

Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.

Να πώς πρέπει να είναι το leasing αυτοκινήτου!

Με την ασυναγώνιστη εμπειρία της, η Avis έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που καθιστά το leasing μια πανεύκολη, ταχύτατη και απολαυστική εμπειρία που δίνει στους οδηγούς ολοένα περισσότερα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης