Μαρινάκης για την παραπομπή Τριαντόπουλου: Τι σχέση έχουν όλα αυτά τα ψεύδη που διέσπειραν για μπάζωμα και ξυλόλια με τη σημερινή εξέλιξη;

Αν είχε δίκιο η αντιπολίτευση σε όσα ισχυριζόταν κατά την περίοδο που ο Τριαντόπουλος ζητούσε να κριθεί από τον φυσικό του δικαστή, το Δικαστικό Συμβούλιο θα είχε επιστρέψει τη δικογραφία στη Βουλή, ζητώντας αναβάθμιση ή τροποποίηση του κατηγορητηρίου, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος





Ο κ. Μαρινάκης επισημαίνει αρχικά ότι η κυβέρνηση έχει «απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη», σε αντίθεση, όπως υποστηρίζει, με όσα έχουν δηλώσει κατά καιρούς εκπρόσωποι κομμάτων της αντιπολίτευσης.







Στη συνέχεια σημειώνει ότι ο Χρήστος Τριαντόπουλος είχε ζητήσει από την πρώτη στιγμή να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές, υποστηρίζοντας ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης και κυρίως το ΠΑΣΟΚ είχαν τότε καταγγείλει την απόφασή του, ενώ τώρα μιλούν για δικαίωση.



«Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό τα κόμματα της αντιπολίτευσης, προεξάρχοντος του ΠΑΣΟΚ, που εκείνη την περίοδο είχαν καταγγείλει τη γενναία απόφαση του κ. Τριαντόπουλου, τώρα να μιλάνε για δικαίωση», αναφέρει χαρακτηριστικά.







Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης υποστηρίζει ότι εάν η αντιπολίτευση είχε δίκιο στις αιτιάσεις της για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στην υπόθεση Τριαντόπουλου, το Δικαστικό Συμβούλιο θα είχε επιστρέψει τη δικογραφία στη Βουλή, ζητώντας αναβάθμιση ή τροποποίηση του κατηγορητηρίου.



Στο τέταρτο σημείο της ανακοίνωσής του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρει ότι οι παραλείψεις για τις οποίες παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος «δεν έχουν καμία σχέση» με όσα υποστήριζε η αντιπολίτευση πριν από περίπου ενάμιση χρόνο σχετικά με το δυστύχημα των Τεμπών.



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Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, ο Παύλος Μαρινάκης στρέφεται κατά όσων χαρακτηρίζει «τηλεδικαστές», σημειώνοντας ότι έχουν προκαλέσει μεγάλη ζημιά στη χώρα, ιδιαίτερα όταν προέρχονται από το πολιτικό σύστημα. «Ας αφήσουμε επιτέλους τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της», καταλήγει.



Η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη



«Μετά το σημερινό βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για τον Χρήστο Τριαντόπουλο, οφείλουμε να πούμε τα ακόλουθα:



Πρώτον, σε αντίθεση με όσα έχουν δηλώσει κατά καιρούς εκπρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης, έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη. Η σημερινή εξέλιξη, άλλωστε, αποτελεί ένα ενδιάμεσο στάδιο μέχρι την τελική απόφαση της Δικαιοσύνης και μέχρι τότε υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας.



Δεύτερον, ο Χρήστος Τριαντόπουλος από την πρώτη στιγμή ζήτησε να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές, όπως και θα γίνει. Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό τα κόμματα της αντιπολίτευσης, προεξάρχοντος του ΠΑΣΟΚ, που εκείνη την περίοδο είχαν καταγγείλει τη γενναία απόφαση του κ. Τριαντόπουλου, τώρα να μιλάνε για δικαίωση. Φαίνεται ότι στην αντιπολίτευση και ειδικά στο ΠΑΣΟΚ δεν έβαλαν μυαλό μετά την περίοδο που βιαστικά χαρακτήριζαν ως υποδίκους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι οποίοι λίγες εβδομάδες αργότερα δικαιώθηκαν.



Τρίτον, αν είχε δίκιο η αντιπολίτευση σε όσα ισχυριζόταν κατά την περίοδο που ο Χρήστος Τριαντόπουλος ζητούσε να κριθεί από τον φυσικό του δικαστή, το Δικαστικό Συμβούλιο θα είχε επιστρέψει τη δικογραφία στη Βουλή, ζητώντας αναβάθμιση ή τροποποίηση του κατηγορητηρίου.



Τέταρτον, όσο κι αν προσπαθούν να κάνουν έναν επικίνδυνο συμψηφισμό στην αντιπολίτευση, οι παραλείψεις για τις οποίες παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος δεν έχουν καμία σχέση με όλα όσα διακινούσαν πριν 1,5 χρόνο, προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν πολιτικά ένα τραγικό δυστύχημα. Εκτός από τα «χαμένα βαγόνια», έκαναν λόγο για μπάζωμα με σκοπό τη συγκάλυψη ενός «παράνομου φορτίου» γεμάτο «ξυλόλιο». Τι σχέση έχουν όλα αυτά τα ψεύδη που διέσπειραν με τη σημερινή εξέλιξη;



Στη χώρα μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη ζημιά οι πάσης φύσεως τηλεδικαστές και ειδικά όσοι εξ αυτών προέρχονται από το πολιτικό σύστημα. Ας αφήσουμε επιτέλους τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της».



ΠΑΣΟΚ: Δεν θυμόμαστε να υπέβαλε πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής η ΝΔ



«Ο κ. Μαρινάκης όσο μιλά εκτίθεται. Δεν θυμόμαστε να υπέβαλε πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Χρήστο Τριαντόπουλο η Νέα Δημοκρατία» ήταν το σχόλιο του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά για τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.



Στο σημερινό βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για τον Χρήστο Τριαντόπουλο αναφέρεται με ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης , τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα ενδιάμεσο στάδιο μέχρι την τελική απόφαση της Δικαιοσύνης και εξαπολύοντας παράλληλα επίθεση στην αντιπολίτευση και ιδιαίτερα στο ΠΑΣΟΚ.Ο κ. Μαρινάκης επισημαίνει αρχικά ότι η κυβέρνηση έχει «απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη», σε αντίθεση, όπως υποστηρίζει, με όσα έχουν δηλώσει κατά καιρούς εκπρόσωποι κομμάτων της αντιπολίτευσης.«Η σημερινή εξέλιξη, άλλωστε, αποτελεί ένα ενδιάμεσο στάδιο μέχρι την τελική απόφαση της Δικαιοσύνης και μέχρι τότε υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας», αναφέρει.Στη συνέχεια σημειώνει ότι ο Χρήστος Τριαντόπουλος είχε ζητήσει από την πρώτη στιγμή να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές, υποστηρίζοντας ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης και κυρίως το ΠΑΣΟΚ είχαν τότε καταγγείλει την απόφασή του, ενώ τώρα μιλούν για δικαίωση.«Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό τα κόμματα της αντιπολίτευσης, προεξάρχοντος του ΠΑΣΟΚ, που εκείνη την περίοδο είχαν καταγγείλει τη γενναία απόφαση του κ. Τριαντόπουλου, τώρα να μιλάνε για δικαίωση», αναφέρει χαρακτηριστικά.Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνδέει την κριτική του και με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας ότι στην αντιπολίτευση και ειδικά στο ΠΑΣΟΚ «δεν έβαλαν μυαλό» μετά την περίοδο κατά την οποία χαρακτήριζαν, όπως αναφέρει, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ως υποδίκους, οι οποίοι λίγες εβδομάδες αργότερα δικαιώθηκαν.Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης υποστηρίζει ότι εάν η αντιπολίτευση είχε δίκιο στις αιτιάσεις της για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στην υπόθεση Τριαντόπουλου, το Δικαστικό Συμβούλιο θα είχε επιστρέψει τη δικογραφία στη Βουλή, ζητώντας αναβάθμιση ή τροποποίηση του κατηγορητηρίου.Στο τέταρτο σημείο της ανακοίνωσής του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρει ότι οι παραλείψεις για τις οποίες παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος «δεν έχουν καμία σχέση» με όσα υποστήριζε η αντιπολίτευση πριν από περίπου ενάμιση χρόνο σχετικά με το δυστύχημα των Τεμπών.Κάνει ειδικότερα αναφορά στα «χαμένα βαγόνια», καθώς και στους ισχυρισμούς περί «μπαζώματος» με σκοπό τη συγκάλυψη «παράνομου φορτίου» με «ξυλόλιο», τους οποίους χαρακτηρίζει ψευδείς. «Τι σχέση έχουν όλα αυτά τα ψεύδη που διέσπειραν με τη σημερινή εξέλιξη;», διερωτάται.Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, ο Παύλος Μαρινάκης στρέφεται κατά όσων χαρακτηρίζει «τηλεδικαστές», σημειώνοντας ότι έχουν προκαλέσει μεγάλη ζημιά στη χώρα, ιδιαίτερα όταν προέρχονται από το πολιτικό σύστημα. «Ας αφήσουμε επιτέλους τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της», καταλήγει.«Μετά το σημερινό βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για τον Χρήστο Τριαντόπουλο, οφείλουμε να πούμε τα ακόλουθα:Πρώτον, σε αντίθεση με όσα έχουν δηλώσει κατά καιρούς εκπρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης, έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη. Η σημερινή εξέλιξη, άλλωστε, αποτελεί ένα ενδιάμεσο στάδιο μέχρι την τελική απόφαση της Δικαιοσύνης και μέχρι τότε υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας.Δεύτερον, ο Χρήστος Τριαντόπουλος από την πρώτη στιγμή ζήτησε να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές, όπως και θα γίνει. Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό τα κόμματα της αντιπολίτευσης, προεξάρχοντος του ΠΑΣΟΚ, που εκείνη την περίοδο είχαν καταγγείλει τη γενναία απόφαση του κ. Τριαντόπουλου, τώρα να μιλάνε για δικαίωση. Φαίνεται ότι στην αντιπολίτευση και ειδικά στο ΠΑΣΟΚ δεν έβαλαν μυαλό μετά την περίοδο που βιαστικά χαρακτήριζαν ως υποδίκους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι οποίοι λίγες εβδομάδες αργότερα δικαιώθηκαν.Τρίτον, αν είχε δίκιο η αντιπολίτευση σε όσα ισχυριζόταν κατά την περίοδο που ο Χρήστος Τριαντόπουλος ζητούσε να κριθεί από τον φυσικό του δικαστή, το Δικαστικό Συμβούλιο θα είχε επιστρέψει τη δικογραφία στη Βουλή, ζητώντας αναβάθμιση ή τροποποίηση του κατηγορητηρίου.Τέταρτον, όσο κι αν προσπαθούν να κάνουν έναν επικίνδυνο συμψηφισμό στην αντιπολίτευση, οι παραλείψεις για τις οποίες παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος δεν έχουν καμία σχέση με όλα όσα διακινούσαν πριν 1,5 χρόνο, προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν πολιτικά ένα τραγικό δυστύχημα. Εκτός από τα «χαμένα βαγόνια», έκαναν λόγο για μπάζωμα με σκοπό τη συγκάλυψη ενός «παράνομου φορτίου» γεμάτο «ξυλόλιο». Τι σχέση έχουν όλα αυτά τα ψεύδη που διέσπειραν με τη σημερινή εξέλιξη;Στη χώρα μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη ζημιά οι πάσης φύσεως τηλεδικαστές και ειδικά όσοι εξ αυτών προέρχονται από το πολιτικό σύστημα. Ας αφήσουμε επιτέλους τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της».«Ο κ. Μαρινάκης όσο μιλά εκτίθεται. Δεν θυμόμαστε να υπέβαλε πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Χρήστο Τριαντόπουλο η Νέα Δημοκρατία» ήταν το σχόλιο του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά για τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Στην ανακοίνωσή του ο κ. Τσουκαλάς σημειώνει επίσης: «Αντιθέτως, θυμόμαστε τον κ. Γεωργιάδη να επιχειρηματολογεί δημόσια ότι «η εμπλοκή Τριαντόπουλου έγινε για να βάλουν μια συνωμοσία γύρω από το Μέγαρο Μαξίμου», τον κ. Βορίδη να αναφέρει στη Βουλή ότι «δεν υπάρχουν ενδείξεις ενοχής» για τον κ.Τριαντόπουλο. Θυμόμαστε τον κ. Φλωρίδη, Υπουργό Δικαιοσύνης. σε μια χοντροκομμένη προσπάθεια να επηρεάσει τη δικαιοσύνη να δηλώνει χωρίς ντροπή πως «όποιος μιλά για μπάζωμα είναι για τα μπάζα». Τελικά ποιος είναι για τα μπάζα σήμερα, κύριε Μαρινάκη, μετά την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου;

Κύριε Μαρινάκη, εσείς είστε που λέγατε πως πρέπει να πηγαίνουν οι πολιτικοί στον φυσικό δικαστή και τελικά εξαπατήσατε τους πολίτες με την πρόταση σας για αναθεώρηση του άρθρου 86, με την οποία κρατάτε την άσκηση ποινικής δίωξης στη Βουλή . Σταματήστε να περιφέρετε την αναξιοπιστία σας και την αλαζονεία της κυβέρνησης. Λίγη ταπεινότητα δεν βλάπτει».



ΣΥΡΙΖΑ: Η ενέργεια της κυβέρνησης ήταν και παραμένει μπάζωμα της αλήθειας



«Η παραπομπή στο Ειδικό Δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών, της «φωνής» του Μαξίμου στον τόπο της τραγωδίας των Τεμπών, του πρώην υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστου Τριαντόπουλου, εκθέτει πλήρως την κυβέρνηση και τους προκλητικούς ισχυρισμούς της ότι δεν υπήρξε τίποτα το μεμπτό με το βεβιασμένο μπάζωμα του χώρου» σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ.



«Παρά τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς, η ενέργεια της κυβέρνησης ήταν και παραμένει μπάζωμα της αλήθειας και της δυνατότητας της Δικαιοσύνης να ερευνήσει απρόσκοπτα τα πραγματικά γεγονότα και τις συνθήκες της τραγωδίας» τονίζεται επίσης στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ η οποία καταλήγει ως εξής:



«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συνεχίσει με συνέπεια να στηρίζει τις οικογένειες των θυμάτων και να αναζητά την αλήθεια, η οποία θα αποκαλυφθεί, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης για το αντίθετο. Και δεν ζητά να ειπωθεί κάποια συγγνώμη από την κυβέρνηση, καθώς δεν είναι ικανή για κάτι τέτοιο».











