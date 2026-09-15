Κατερίνα Λιόλιου για Γιώργο Μαζωνάκη: Ήρθα στην αγρυπνία και δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που έβλεπα, μας έχεις κάνει κομμάτια
Κατερίνα Λιόλιου για Γιώργο Μαζωνάκη: Ήρθα στην αγρυπνία και δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που έβλεπα, μας έχεις κάνει κομμάτια
Ο χαμός σου τεράστιος, έγραψε η τραγουδίστρια
Στη λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη στη Νίκαια βρέθηκε η Κατερίνα Λιόλιου, η οποία τον αποχαιρέτησε τον καλλιτέχνη δηλώνοντας χαρακτηριστικά για την απώλειά του «μας έχεις κάνει κομμάτια».
Η τραγουδίστρια έδωσε το «παρών» στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, όπου πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, η λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη.
Μετά την παρουσία της στην εκκλησία, η Κατερίνα Λιόλιου έκανε ένα τη Δευτέρα μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, σημειώνοντας ότι ακόμη δυσκολεύεται να πιστέψει πως ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή.
Όπως έγραψε η ίδια σε Instagram story της, πάνω σε μία κοινή φωτογραφία της με τον εκλιπόντα τραγουδιστή: «Γιώργο, ήρθα στην αγρυπνία να σε αποχαιρετήσω και δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που έβλεπα και δεν το πιστεύω ακόμα. Ο χαμός σου τεράστιος. Μας έχεις κάνει κομμάτια. Αντίο».
Δείτε την ανάρτησή της
Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε σε ηλικία 54 ετών, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, μετά από ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια συνεδρίας πλασμαφαίρεσης, στην ιδιωτική κλινική Stem Cell στο Κολωνάκι.
Χιλιάδες άνθρωποι αποχαιρέτισαν τον καλλιτέχνη την Κυριακή όπου η σορός του τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Γ’ Νεκροταφείο Νίκαιας.
Η τραγουδίστρια έδωσε το «παρών» στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, όπου πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, η λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη.
Μετά την παρουσία της στην εκκλησία, η Κατερίνα Λιόλιου έκανε ένα τη Δευτέρα μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, σημειώνοντας ότι ακόμη δυσκολεύεται να πιστέψει πως ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή.
Όπως έγραψε η ίδια σε Instagram story της, πάνω σε μία κοινή φωτογραφία της με τον εκλιπόντα τραγουδιστή: «Γιώργο, ήρθα στην αγρυπνία να σε αποχαιρετήσω και δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που έβλεπα και δεν το πιστεύω ακόμα. Ο χαμός σου τεράστιος. Μας έχεις κάνει κομμάτια. Αντίο».
Δείτε την ανάρτησή της
Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε σε ηλικία 54 ετών, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, μετά από ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια συνεδρίας πλασμαφαίρεσης, στην ιδιωτική κλινική Stem Cell στο Κολωνάκι.
Χιλιάδες άνθρωποι αποχαιρέτισαν τον καλλιτέχνη την Κυριακή όπου η σορός του τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Γ’ Νεκροταφείο Νίκαιας.
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