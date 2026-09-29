Σκάνδαλο διαφθοράς στην Αλβανία: Ερευνούν και τον αντικαταστάτη των μυστικών υπηρεσιών, στο «παιχνίδι» και Ρώσοι πράκτορες
Σκάνδαλο διαφθοράς στην Αλβανία: Ερευνούν και τον αντικαταστάτη των μυστικών υπηρεσιών, στο «παιχνίδι» και Ρώσοι πράκτορες
Νέα στοιχεία για την υπόθεση που έχει προκαλέσει αναταράξεις στις αλβανικές υπηρεσίες πληροφοριών - Οι διευκολύνσεις που έκαναν στον επιχειρηματία Αγκάσι
Νέα διάσταση αποκτά η υπόθεση της πρώην επικεφαλής της Αλβανικής υπηρεσίας πληροφοριών SHISH, Βλόρα Χισένι, καθώς αλβανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πληροφορίες για φερόμενη εμπλοκή και του αντικαταστάτη της που συνδέεται με τον επιχειρηματία Έργκις Αγκάσι, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλης έρευνας του SPAK.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της αλβανικής εφημερίδας SOT, ερευνάται υπόθεση κατά την οποία φέρεται να αντιγράφηκαν οι πινακίδες κυκλοφορίας οχήματος εισαγγελικού λειτουργού του SPAK και να τοποθετήθηκαν σε άλλο αυτοκίνητο, προκειμένου αυτό να μοιάζει με υπηρεσιακό όχημα και να διευκολύνονται οι μετακινήσεις του Αγκάσι χωρίς ελέγχους.
Το δημοσίευμα αναφέρει ότι στο όχημα φέρεται να είχε τοποθετηθεί ακόμη και φάρος, ώστε να δημιουργείται η εικόνα ότι πρόκειται για αυτοκίνητο που χρησιμοποιείται από εισαγγελικό λειτουργό ή υπηρεσία ασφαλείας. Στην υπόθεση αναφέρεται το όνομα του Έλβις Λίλα, ο οποίος ανέλαβε προσωρινά τις αρμοδιότητες του επικεφαλής του SHISH μετά την απομάκρυνση της Βλόρα Χισένι.
Κατά το δημοσίευμα της SOT, μαζί με τον Λίλα ερευνάται και ο Γιούργκεν Κόλε, επικεφαλής της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης της υπηρεσίας. Οι αναφορές των αλβανικών μέσων συνδέουν τους δύο αξιωματούχους με την υπόθεση των πινακίδων, χωρίς ωστόσο να έχει δημοσιοποιηθεί δικαστική απόφαση που να επιβεβαιώνει τις συγκεκριμένες καταγγελίες.
Η φερόμενη μεθόδευση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα μπορούσε να επιτρέπει στον Αγκάσι να κινείται με ένα όχημα που εξωτερικά παρέπεμπε σε αυτοκίνητο εισαγγελικού λειτουργού του SPAK, περιορίζοντας έτσι τον κίνδυνο ελέγχου από αστυνομικές αρχές.
Ο Έργκις Αγκάσι βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας του SPAK, η οποία έχει επεκταθεί και στον τρόπο με τον οποίο φέρεται να είχε πρόσβαση σε πληροφορίες των κρατικών υπηρεσιών.
Σύμφωνα με προηγούμενες αναφορές αλβανικών μέσων, στο πλαίσιο των ερευνών έχουν εντοπιστεί στο όχημά του σελίδες που χαρακτηρίζονται ως απόρρητα έγγραφα του SHISH, ενώ οι Αρχές εξετάζουν και επικοινωνίες του με τη Βλόρα Χισένι.
Οι επαφές μεταξύ των δύο έχουν ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα, καθώς η Χισένι φέρεται να υποστηρίζει ότι ο Αγκάσι είχε σχέση συνεργασίας με την υπηρεσία πληροφοριών. Οι εισαγγελικές Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, αν και με ποιον τρόπο διαβαθμισμένες πληροφορίες του SHISH βρέθηκαν στην κατοχή του.
Η πρώην επικεφαλής του SHISH βρίσκεται πλέον σε κατ’ οίκον περιορισμό, με την υπόθεση να έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στην Αλβανία για τη λειτουργία των υπηρεσιών ασφαλείας και τη σχέση τους με την έρευνα της ειδικής εισαγγελίας SPAK.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της αλβανικής εφημερίδας SOT, ερευνάται υπόθεση κατά την οποία φέρεται να αντιγράφηκαν οι πινακίδες κυκλοφορίας οχήματος εισαγγελικού λειτουργού του SPAK και να τοποθετήθηκαν σε άλλο αυτοκίνητο, προκειμένου αυτό να μοιάζει με υπηρεσιακό όχημα και να διευκολύνονται οι μετακινήσεις του Αγκάσι χωρίς ελέγχους.
Το δημοσίευμα αναφέρει ότι στο όχημα φέρεται να είχε τοποθετηθεί ακόμη και φάρος, ώστε να δημιουργείται η εικόνα ότι πρόκειται για αυτοκίνητο που χρησιμοποιείται από εισαγγελικό λειτουργό ή υπηρεσία ασφαλείας. Στην υπόθεση αναφέρεται το όνομα του Έλβις Λίλα, ο οποίος ανέλαβε προσωρινά τις αρμοδιότητες του επικεφαλής του SHISH μετά την απομάκρυνση της Βλόρα Χισένι.
Κατά το δημοσίευμα της SOT, μαζί με τον Λίλα ερευνάται και ο Γιούργκεν Κόλε, επικεφαλής της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης της υπηρεσίας. Οι αναφορές των αλβανικών μέσων συνδέουν τους δύο αξιωματούχους με την υπόθεση των πινακίδων, χωρίς ωστόσο να έχει δημοσιοποιηθεί δικαστική απόφαση που να επιβεβαιώνει τις συγκεκριμένες καταγγελίες.
Η φερόμενη μεθόδευση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα μπορούσε να επιτρέπει στον Αγκάσι να κινείται με ένα όχημα που εξωτερικά παρέπεμπε σε αυτοκίνητο εισαγγελικού λειτουργού του SPAK, περιορίζοντας έτσι τον κίνδυνο ελέγχου από αστυνομικές αρχές.
Η έρευνα για τον Έργκις Αγκάσι
Ο Έργκις Αγκάσι βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας του SPAK, η οποία έχει επεκταθεί και στον τρόπο με τον οποίο φέρεται να είχε πρόσβαση σε πληροφορίες των κρατικών υπηρεσιών.
Σύμφωνα με προηγούμενες αναφορές αλβανικών μέσων, στο πλαίσιο των ερευνών έχουν εντοπιστεί στο όχημά του σελίδες που χαρακτηρίζονται ως απόρρητα έγγραφα του SHISH, ενώ οι Αρχές εξετάζουν και επικοινωνίες του με τη Βλόρα Χισένι.
Οι επαφές μεταξύ των δύο έχουν ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα, καθώς η Χισένι φέρεται να υποστηρίζει ότι ο Αγκάσι είχε σχέση συνεργασίας με την υπηρεσία πληροφοριών. Οι εισαγγελικές Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, αν και με ποιον τρόπο διαβαθμισμένες πληροφορίες του SHISH βρέθηκαν στην κατοχή του.
Η πρώην επικεφαλής του SHISH βρίσκεται πλέον σε κατ’ οίκον περιορισμό, με την υπόθεση να έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στην Αλβανία για τη λειτουργία των υπηρεσιών ασφαλείας και τη σχέση τους με την έρευνα της ειδικής εισαγγελίας SPAK.
Οι κατηγορίες σε βάρος της Βλόρα Χισένι
Η Χισένι ερευνάται για αδικήματα που σχετίζονται με υποστήριξη δράστη εγκλήματος και αποκάλυψη απόρρητων πράξεων ή δεδομένων. Η ίδια έχει αρνηθεί ότι ενήργησε με τρόπο που να συνιστά εγκληματική δραστηριότητα και έχει δώσει τη δική της εκδοχή για τις επαφές της με τον Αγκάσι.
Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και αρκετά από τα στοιχεία που μεταδίδονται από τα αλβανικά μέσα προέρχονται από πληροφορίες σχετικά με τη δικογραφία, χωρίς να έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί οριστικά από δικαστική απόφαση.
Στο ίδιο δημοσίευμα του SOT γίνεται ακόμη αναφορά σε πληροφορίες δημοσιογράφου από το Κόσσοβο σύμφωνα με τις οποίες η Χισένι φέρεται να είχε λάβει εντολές από δύο Ρώσους πράκτορες.
«Η Βλόρα Χισένι, μαζί με συνεργάτες της, μεταξύ των οποίων ο Φατμίρ Σεχόλιν και τοπικοί πράκτορες στο Κόσοβο, φέρεται να έλαβε εντολές από αυτούς τους δύο Ρώσους να θέσουν υπό παρακολούθηση έναν Αμερικανό διπλωμάτη και, ενδεχομένως, έναν δημοσιογράφο από το Κόσοβο. Για τα συγκεκριμένα ονόματα, τα οποία φέρονται να αποτελούν μέρος της συνωμοσίας στα Βαλκάνια, είχαμε ενημερωθεί μέσω των δικών μας καναλιών πληροφόρησης πριν από έναν χρόνο, μέσω ενός email με την ένδειξη "Επιστευτικό".
Μια σελίδα στο Telegram φέρεται να δημοσίευσε αυτά τα απόρρητα έγγραφα. Η συγκεκριμένη σελίδα παρουσιάζεται ως ελεγχόμενη από την κυβέρνηση του Ιράν, ωστόσο είναι πολύ πιθανό τα έγγραφα αυτά να τα διέρρευσε ο Έργκις Αγάσι, έχοντας τα παραλάβει από τη Βλόρα Χισένι», γράφει ο δημοσιογράφος.
Η έρευνα του SPAK έχει λάβει διαστάσεις που ξεπερνούν την αρχική υπόθεση και αγγίζουν τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών πληροφοριών, τη διαχείριση απόρρητων δεδομένων και τις σχέσεις μεταξύ κρατικών αξιωματούχων, επιχειρηματιών και προσώπων που βρίσκονται υπό δικαστική έρευνα.
Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και αρκετά από τα στοιχεία που μεταδίδονται από τα αλβανικά μέσα προέρχονται από πληροφορίες σχετικά με τη δικογραφία, χωρίς να έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί οριστικά από δικαστική απόφαση.
Στο ίδιο δημοσίευμα του SOT γίνεται ακόμη αναφορά σε πληροφορίες δημοσιογράφου από το Κόσσοβο σύμφωνα με τις οποίες η Χισένι φέρεται να είχε λάβει εντολές από δύο Ρώσους πράκτορες.
Αναφορές και σε Ρώσους πράκτορες
«Η Βλόρα Χισένι, μαζί με συνεργάτες της, μεταξύ των οποίων ο Φατμίρ Σεχόλιν και τοπικοί πράκτορες στο Κόσοβο, φέρεται να έλαβε εντολές από αυτούς τους δύο Ρώσους να θέσουν υπό παρακολούθηση έναν Αμερικανό διπλωμάτη και, ενδεχομένως, έναν δημοσιογράφο από το Κόσοβο. Για τα συγκεκριμένα ονόματα, τα οποία φέρονται να αποτελούν μέρος της συνωμοσίας στα Βαλκάνια, είχαμε ενημερωθεί μέσω των δικών μας καναλιών πληροφόρησης πριν από έναν χρόνο, μέσω ενός email με την ένδειξη "Επιστευτικό".
Μια σελίδα στο Telegram φέρεται να δημοσίευσε αυτά τα απόρρητα έγγραφα. Η συγκεκριμένη σελίδα παρουσιάζεται ως ελεγχόμενη από την κυβέρνηση του Ιράν, ωστόσο είναι πολύ πιθανό τα έγγραφα αυτά να τα διέρρευσε ο Έργκις Αγάσι, έχοντας τα παραλάβει από τη Βλόρα Χισένι», γράφει ο δημοσιογράφος.
Η έρευνα του SPAK έχει λάβει διαστάσεις που ξεπερνούν την αρχική υπόθεση και αγγίζουν τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών πληροφοριών, τη διαχείριση απόρρητων δεδομένων και τις σχέσεις μεταξύ κρατικών αξιωματούχων, επιχειρηματιών και προσώπων που βρίσκονται υπό δικαστική έρευνα.
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