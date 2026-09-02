«Road to Ruin»: Μάικλ Κίτον και Μόργκαν Φρίμαν ξανά μαζί στη μεγάλη οθόνη, σχεδόν 40 χρόνια μετά την πρώτη τους συνεργασία
«Road to Ruin»: Μάικλ Κίτον και Μόργκαν Φρίμαν ξανά μαζί στη μεγάλη οθόνη, σχεδόν 40 χρόνια μετά την πρώτη τους συνεργασία
Ο Κίτον θα σκηνοθετήσει και θα πρωταγωνιστήσει στο νέο γουέστερν, ενώ ο Φρίμαν θα υποδυθεί έναν ηλικιωμένο καταζητούμενο που έχει χάσει τη μνήμη του
Σχεδόν 40 χρόνια μετά την πρώτη κοινή τους εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη, ο Μάικλ Κίτον και ο Μόργκαν Φρίμαν συνεργάζονται ξανά, αυτή τη φορά για την ταινία «Road to Ruin».
Οι δύο καταξιωμένοι ηθοποιοί θα πρωταγωνιστήσουν σε ένα πρωτότυπο γουέστερν με στοιχεία θρίλερ εκδίκησης, βασισμένο σε σενάριο του Ρ. Ντιν ΜακΚρίρι.
Σύμφωνα με το Deadline, ο Κίτον θα αναλάβει παράλληλα τη σκηνοθεσία του φιλμ, ενώ θα ενσαρκώσει τον Χένρι Τίλμαν, έναν πρώην ανώτατο ομοσπονδιακό αξιωματικό. Ο Φρίμαν θα υποδυθεί τον Τζόζεφ Μάλμπερι, έναν άντρα που καταζητείται από τις Αρχές.
Η υπόθεση ακολουθεί τον Τίλμαν, ο οποίος επί 40 χρόνια αναζητά τον άνθρωπο που σκότωσε τη σύζυγό του. Η έρευνά του αποκτά νέα διάσταση όταν τα ίχνη τον οδηγούν σε έναν ηλικιωμένο καταζητούμενο που πάσχει από απώλεια μνήμης, αλλά και σε ένα καλά κρυμμένο μυστικό που μπορεί να επηρεάσει τις ζωές και των δύο.
Ο Μάικλ Κίτον εξήγησε πως το σενάριο ήταν εκείνο που τον έκανε να ενδιαφερθεί άμεσα για το συγκεκριμένο πρότζεκτ, ενώ αναφέρθηκε και στη νέα συνεργασία του με τον Μόργκαν Φρίμαν.
«Ύστερα από 40 χρόνια αναζήτησης του δολοφόνου της γυναίκας του, η υπόθεση παίρνει νέα τροπή όταν ο Τίλμαν οδηγείται στα ίχνη ενός ηλικιωμένου καταζητούμενου που έχει χάσει τη μνήμη του και σε ένα θαμμένο μυστικό που απειλεί να καταστρέψει και τους δύο. Όταν διάβασα το σενάριο για πρώτη φορά, σκέφτηκα ότι είναι εξαιρετικό και πως κρύβει πολλά που ο Μόργκαν και εγώ μπορούμε να ανακαλύψουμε» ανέφερε σε δήλωσή του ο Μάικλ Κίτον.
Ο ηθοποιός στάθηκε επίσης στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται την ιστορία, υπογραμμίζοντας πως, παρά το γεγονός ότι η πλοκή εκτυλίσσεται στη Δύση, η ταινία δεν περιορίζεται στα χαρακτηριστικά ενός κλασικού γουέστερν.
«Όταν μιλήσαμε, φάνηκε αμέσως πως βλέπαμε το έργο με την ίδια ματιά. Όπως το "Τελευταία Έξοδος: Ρίτα Χέιγουορθ" δεν είναι απλώς μία ταινία που διαδραματίζεται σε μία φυλακή, έτσι και το "Road to Ruin" δεν είναι ένα απλό γουέστερν. Είναι μία ιστορία με βάθος, που απλώς ξεδιπλώνεται στη Δύση», πρόσθεσε.
Η νέα κοινή τους εμφάνιση έρχεται 38 χρόνια μετά το «Clean and Sober» του 1988, στο οποίο είχαν συνεργαστεί για πρώτη φορά. Ο Κίτον έχει αναλάβει ξανά στο παρελθόν τη σκηνοθεσία, έχοντας βρεθεί πίσω από την κάμερα για τις ταινίες «Knox Goes Away» και «The Merry Gentleman».
Δείτε το τρέιλερ του «Clean and Sober»
Από την πλευρά του, ο Μόργκαν Φρίμαν επιστρέφει στο είδος του γουέστερν μετά το «Unforgiven», ενώ αυτή την περίοδο συμμετέχει στο καστ της σειράς «Lioness», του Τέιλορ Σέρινταν.
Ο σεναριογράφος Ρ. Ντιν ΜακΚρίρι περιέγραψε το «Road to Ruin» ως μια ιστορία που εστιάζει σε ανθρώπινα ζητήματα, όπως η συγχώρεση και η εκδίκηση, αλλά και στις επιλογές που καλούνται να κάνουν οι άνθρωποι όταν ο χρόνος τους περιορίζεται.
Οι δύο καταξιωμένοι ηθοποιοί θα πρωταγωνιστήσουν σε ένα πρωτότυπο γουέστερν με στοιχεία θρίλερ εκδίκησης, βασισμένο σε σενάριο του Ρ. Ντιν ΜακΚρίρι.
Σύμφωνα με το Deadline, ο Κίτον θα αναλάβει παράλληλα τη σκηνοθεσία του φιλμ, ενώ θα ενσαρκώσει τον Χένρι Τίλμαν, έναν πρώην ανώτατο ομοσπονδιακό αξιωματικό. Ο Φρίμαν θα υποδυθεί τον Τζόζεφ Μάλμπερι, έναν άντρα που καταζητείται από τις Αρχές.
Η υπόθεση ακολουθεί τον Τίλμαν, ο οποίος επί 40 χρόνια αναζητά τον άνθρωπο που σκότωσε τη σύζυγό του. Η έρευνά του αποκτά νέα διάσταση όταν τα ίχνη τον οδηγούν σε έναν ηλικιωμένο καταζητούμενο που πάσχει από απώλεια μνήμης, αλλά και σε ένα καλά κρυμμένο μυστικό που μπορεί να επηρεάσει τις ζωές και των δύο.
EXCLUSIVE: Michael Keaton is set to direct and star opposite Morgan Freeman in ‘Rode To Ruin,’ an original Western thriller written by R. Dean McCreary.— Deadline (@DEADLINE) September 2, 2026
Their reunion marks the first time in nearly four decades that the two actors have shared the screen.
More details here:… pic.twitter.com/HmohbqEx8i
«Ύστερα από 40 χρόνια αναζήτησης του δολοφόνου της γυναίκας του, η υπόθεση παίρνει νέα τροπή όταν ο Τίλμαν οδηγείται στα ίχνη ενός ηλικιωμένου καταζητούμενου που έχει χάσει τη μνήμη του και σε ένα θαμμένο μυστικό που απειλεί να καταστρέψει και τους δύο. Όταν διάβασα το σενάριο για πρώτη φορά, σκέφτηκα ότι είναι εξαιρετικό και πως κρύβει πολλά που ο Μόργκαν και εγώ μπορούμε να ανακαλύψουμε» ανέφερε σε δήλωσή του ο Μάικλ Κίτον.
Ο ηθοποιός στάθηκε επίσης στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται την ιστορία, υπογραμμίζοντας πως, παρά το γεγονός ότι η πλοκή εκτυλίσσεται στη Δύση, η ταινία δεν περιορίζεται στα χαρακτηριστικά ενός κλασικού γουέστερν.
«Όταν μιλήσαμε, φάνηκε αμέσως πως βλέπαμε το έργο με την ίδια ματιά. Όπως το "Τελευταία Έξοδος: Ρίτα Χέιγουορθ" δεν είναι απλώς μία ταινία που διαδραματίζεται σε μία φυλακή, έτσι και το "Road to Ruin" δεν είναι ένα απλό γουέστερν. Είναι μία ιστορία με βάθος, που απλώς ξεδιπλώνεται στη Δύση», πρόσθεσε.
Η νέα κοινή τους εμφάνιση έρχεται 38 χρόνια μετά το «Clean and Sober» του 1988, στο οποίο είχαν συνεργαστεί για πρώτη φορά. Ο Κίτον έχει αναλάβει ξανά στο παρελθόν τη σκηνοθεσία, έχοντας βρεθεί πίσω από την κάμερα για τις ταινίες «Knox Goes Away» και «The Merry Gentleman».
Δείτε το τρέιλερ του «Clean and Sober»
Από την πλευρά του, ο Μόργκαν Φρίμαν επιστρέφει στο είδος του γουέστερν μετά το «Unforgiven», ενώ αυτή την περίοδο συμμετέχει στο καστ της σειράς «Lioness», του Τέιλορ Σέρινταν.
Ο σεναριογράφος Ρ. Ντιν ΜακΚρίρι περιέγραψε το «Road to Ruin» ως μια ιστορία που εστιάζει σε ανθρώπινα ζητήματα, όπως η συγχώρεση και η εκδίκηση, αλλά και στις επιλογές που καλούνται να κάνουν οι άνθρωποι όταν ο χρόνος τους περιορίζεται.
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