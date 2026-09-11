Η Ροσαλία φίλησε στο στόμα τη σύντροφό της κατά τη διάρκεια αγώνα του US Open, δείτε φωτογραφία
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Ροσαλία Φιλί σύντροφος

Η Ροσαλία φίλησε στο στόμα τη σύντροφό της κατά τη διάρκεια αγώνα του US Open, δείτε φωτογραφία

Η 33χρονη τραγουδίστρια και η 23χρονη Λόλι Μπαχία φέρεται πως είναι σε σχέση από τον Νοέμβριο

Η Ροσαλία φίλησε στο στόμα τη σύντροφό της κατά τη διάρκεια αγώνα του US Open, δείτε φωτογραφία
Ιωάννα Μαρίνου
17 ΣΧΟΛΙΑ
Μία τρυφερή στιγμή ανάμεσα στη Ροσαλία και στη σύντροφό της απαθανάτισαν οι φωτογράφοι σε αγώνα του US Open, με την 33χρονη τραγουδίστρια να τη φιλά στο στόμα.

Η Ροσαλία και η 23χρονη Λόλι Μπαχία την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου βρέθηκαν στη Νέα Υόρκη για να παρακολουθήσουν τους αγώνες των Αρίνα Σαμπαλένκα ενάντια στην Τζέσικα Πέγκουλα και Κόκο Γκοφ ενάντια στην Έλενα Ριμπάκινα, με τις δύο γυναίκες να ανταλλάσσουν φιλιά και αγκαλιές στις εξέδρες του USTA Billie Jean King National Tennis Center.

Μαζί τους βρισκόταν και η ηθοποιός και τραγουδίστρια Αλέξα Ντέμι.

Δείτε τη φωτογραφία και βίντεο από τις εξέδρες

Η Ροσαλία φίλησε στο στόμα τη σύντροφό της κατά τη διάρκεια αγώνα του US Open, δείτε φωτογραφία


@r3vista

TRÍO DE REINAS 👑 Rosalía acude al US Open de Nueva York acompañada por su novia la modelo Loli Bahía y su compañera de reparto en 'EUPHORIA' Alexa Demie y al parece, ¡No se lo pasaron nada mal! ¿Os gusta este dreamteam? 🤩 Imágenes: quiencom

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Οι πρώτες φήμες για τη σχέση της Ροσαλία και της Λόλι Μπαχία, η οποία εργάζεται ως μοντέλο, κυκλοφόρησαν τον περασμένο Νοέμβριο, ωστόσο επιθυμία τους είναι να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, όσο αυτό είναι δυνατό, γι' αυτό και δεν έχουν αποκαλυφθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το ειδύλλιό τους.

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Ένα χρόνο πριν η τραγουδίστρια είχε ερωτηθεί σε συνέντευξή της αν ένιωθε ότι πιέζεται να δηλώσει δημοσίως αν είναι queer, με την ίδια να απαντά χαρακτηριστικά στο Elle: «Όχι, δεν πιέζω τον εαυτό μου. Σκέφτομαι την ελευθερία. Αυτό είναι που με καθοδηγεί».

Φωτογραφίες: AFP
Ιωάννα Μαρίνου
17 ΣΧΟΛΙΑ

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