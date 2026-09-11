Η Ροσαλία φίλησε στο στόμα τη σύντροφό της κατά τη διάρκεια αγώνα του US Open, δείτε φωτογραφία
Η Ροσαλία φίλησε στο στόμα τη σύντροφό της κατά τη διάρκεια αγώνα του US Open, δείτε φωτογραφία
Η 33χρονη τραγουδίστρια και η 23χρονη Λόλι Μπαχία φέρεται πως είναι σε σχέση από τον Νοέμβριο
Μία τρυφερή στιγμή ανάμεσα στη Ροσαλία και στη σύντροφό της απαθανάτισαν οι φωτογράφοι σε αγώνα του US Open, με την 33χρονη τραγουδίστρια να τη φιλά στο στόμα.
Η Ροσαλία και η 23χρονη Λόλι Μπαχία την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου βρέθηκαν στη Νέα Υόρκη για να παρακολουθήσουν τους αγώνες των Αρίνα Σαμπαλένκα ενάντια στην Τζέσικα Πέγκουλα και Κόκο Γκοφ ενάντια στην Έλενα Ριμπάκινα, με τις δύο γυναίκες να ανταλλάσσουν φιλιά και αγκαλιές στις εξέδρες του USTA Billie Jean King National Tennis Center.
Μαζί τους βρισκόταν και η ηθοποιός και τραγουδίστρια Αλέξα Ντέμι.
Δείτε τη φωτογραφία και βίντεο από τις εξέδρες
Οι πρώτες φήμες για τη σχέση της Ροσαλία και της Λόλι Μπαχία, η οποία εργάζεται ως μοντέλο, κυκλοφόρησαν τον περασμένο Νοέμβριο, ωστόσο επιθυμία τους είναι να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, όσο αυτό είναι δυνατό, γι' αυτό και δεν έχουν αποκαλυφθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το ειδύλλιό τους.
Ένα χρόνο πριν η τραγουδίστρια είχε ερωτηθεί σε συνέντευξή της αν ένιωθε ότι πιέζεται να δηλώσει δημοσίως αν είναι queer, με την ίδια να απαντά χαρακτηριστικά στο Elle: «Όχι, δεν πιέζω τον εαυτό μου. Σκέφτομαι την ελευθερία. Αυτό είναι που με καθοδηγεί».
Φωτογραφίες: AFP
Η Ροσαλία και η 23χρονη Λόλι Μπαχία την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου βρέθηκαν στη Νέα Υόρκη για να παρακολουθήσουν τους αγώνες των Αρίνα Σαμπαλένκα ενάντια στην Τζέσικα Πέγκουλα και Κόκο Γκοφ ενάντια στην Έλενα Ριμπάκινα, με τις δύο γυναίκες να ανταλλάσσουν φιλιά και αγκαλιές στις εξέδρες του USTA Billie Jean King National Tennis Center.
Μαζί τους βρισκόταν και η ηθοποιός και τραγουδίστρια Αλέξα Ντέμι.
Δείτε τη φωτογραφία και βίντεο από τις εξέδρες
@r3vista
TRÍO DE REINAS 👑 Rosalía acude al US Open de Nueva York acompañada por su novia la modelo Loli Bahía y su compañera de reparto en 'EUPHORIA' Alexa Demie y al parece, ¡No se lo pasaron nada mal! ¿Os gusta este dreamteam? 🤩 Imágenes: quiencom♬ Gold Rush Heat - Darla Peeksniff
Οι πρώτες φήμες για τη σχέση της Ροσαλία και της Λόλι Μπαχία, η οποία εργάζεται ως μοντέλο, κυκλοφόρησαν τον περασμένο Νοέμβριο, ωστόσο επιθυμία τους είναι να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, όσο αυτό είναι δυνατό, γι' αυτό και δεν έχουν αποκαλυφθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το ειδύλλιό τους.
Ένα χρόνο πριν η τραγουδίστρια είχε ερωτηθεί σε συνέντευξή της αν ένιωθε ότι πιέζεται να δηλώσει δημοσίως αν είναι queer, με την ίδια να απαντά χαρακτηριστικά στο Elle: «Όχι, δεν πιέζω τον εαυτό μου. Σκέφτομαι την ελευθερία. Αυτό είναι που με καθοδηγεί».
Φωτογραφίες: AFP
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