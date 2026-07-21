Ραγίζει καρδιές ο γιος του Λορέντζο Καριέρε: Από τη μέρα που έφυγες, έφυγε μαζί σου κι ένα κομμάτι της ψυχής μου, τίποτα δεν είναι πια όπως πριν
Ραγίζει καρδιές ο γιος του Λορέντζο Καριέρε: Από τη μέρα που έφυγες, έφυγε μαζί σου κι ένα κομμάτι της ψυχής μου, τίποτα δεν είναι πια όπως πριν
Ο σύζυγος της Έλενας Κατραβά πέθανε στα 51 του χρόνια - Μαζί είχαν αποκτήσει δύο γιους
Σε μία συγκινητική ανάρτηση προχώρησε ο γιος του Λορέντζο Καριέρε τονίζοντας πόσο έχει αλλάξει η ζωή του από την ημέρα που πέθανε ο πατέρας του.
Ο σύζυγος της Έλενας Κατραβά και γιος της Ματούλας άφησε την τελευταία του πνοή στα 51 του χρόνια. Ο πρώην παίκτης του ριάλιτι «Bar» είχε αποκτήσει δύο γιους, με τον Ρομπέρτο να προχωράει την Τρίτη 21 Ιουλίου σε μία δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
Πιο συγκεκριμένα, κοινοποίησε μία φωτογραφία του πατέρα του, εκφράζοντας τη θλίψη για την απώλειά του, αλλά και την ιδιαίτερα στενή σχέση που είχαν. Αρχικά, ο γιος του Λορέντζο Καριέρε σημείωσε: «Από τη μέρα που έφυγες, έφυγε μαζί σου κι ένα κομμάτι της ψυχής μου. Τίποτα δεν είναι πια όπως πριν. Η απουσία σου άφησε ένα κενό που δεν μπορεί να γεμίσει κανείς και τίποτα. Κι όμως, μέσα στον πόνο, η αγάπη σου εξακολουθεί να με κρατά όρθιο και να μου θυμίζει πόσο ευλογημένος ήμουν που σε είχα πατέρα».
Δείτε την ανάρτησή του
Σε άλλο σημείο, χαρακτήρισε τον πατέρα του ως έναν οικογενειάρχη, που ήταν πάντα στο πλευρό τους: «Υπάρχουν άνθρωποι που, ακόμα κι όταν φεύγουν, δεν σταματούν ποτέ να φωτίζουν τον κόσμο μας. Έτσι ήσουν κι εσύ μπαμπάκα μου. Ήσουν το φως που έμπαινε ακόμα και στο πιο σκοτεινό δωμάτιο, η ζεστασιά που έδιωχνε κάθε φόβο και η δύναμη που μας κρατούσε όρθιους. Ήσουν πάνω απ’ όλα οικογενειάρχης. Ένας άνθρωπος που έβαζε πάντα την οικογένειά του πρώτη, που στεκόταν δίπλα μας σε κάθε δυσκολία, σε κάθε δάκρυ, σε κάθε αγώνα. Δεν μας άφησες ποτέ να νιώσουμε μόνοι, γιατί ήσουν πάντα εκεί με μια αγκαλιά, έναν καλό λόγο, ένα βλέμμα γεμάτο αγάπη».
Κλείνοντας, ο Ρομπέρτο Καριέρε συμπλήρωσε: «Η αγάπη σου δεν έφυγε ποτέ. Ζει μέσα στις καρδιές μας, στις αξίες που μας δίδαξες, στις αναμνήσεις που έγιναν η πιο πολύτιμη κληρονομιά μας. Μου λείπεις όσο δεν μπορούν να περιγράψουν οι λέξεις. Μα κάθε φορά που κοιτάζω τον ουρανό, ένα από τα αστέρια λάμπει λίγο πιο δυνατά, γιατί ξέρω πως είσαι εσύ, που συνεχίζεις να μας προσέχεις. Για πάντα ο ήρωάς μας. Για πάντα ο πατέρας. Μέχρι να ξανασυναντηθούμε θα σ’ αγαπώ με όλη μου την ψυχή».
Ο Λορέντζο Καριέρε έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου .
Ο σύζυγος της Έλενας Κατραβά και γιος της Ματούλας άφησε την τελευταία του πνοή στα 51 του χρόνια. Ο πρώην παίκτης του ριάλιτι «Bar» είχε αποκτήσει δύο γιους, με τον Ρομπέρτο να προχωράει την Τρίτη 21 Ιουλίου σε μία δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
Πιο συγκεκριμένα, κοινοποίησε μία φωτογραφία του πατέρα του, εκφράζοντας τη θλίψη για την απώλειά του, αλλά και την ιδιαίτερα στενή σχέση που είχαν. Αρχικά, ο γιος του Λορέντζο Καριέρε σημείωσε: «Από τη μέρα που έφυγες, έφυγε μαζί σου κι ένα κομμάτι της ψυχής μου. Τίποτα δεν είναι πια όπως πριν. Η απουσία σου άφησε ένα κενό που δεν μπορεί να γεμίσει κανείς και τίποτα. Κι όμως, μέσα στον πόνο, η αγάπη σου εξακολουθεί να με κρατά όρθιο και να μου θυμίζει πόσο ευλογημένος ήμουν που σε είχα πατέρα».
Δείτε την ανάρτησή του
Σε άλλο σημείο, χαρακτήρισε τον πατέρα του ως έναν οικογενειάρχη, που ήταν πάντα στο πλευρό τους: «Υπάρχουν άνθρωποι που, ακόμα κι όταν φεύγουν, δεν σταματούν ποτέ να φωτίζουν τον κόσμο μας. Έτσι ήσουν κι εσύ μπαμπάκα μου. Ήσουν το φως που έμπαινε ακόμα και στο πιο σκοτεινό δωμάτιο, η ζεστασιά που έδιωχνε κάθε φόβο και η δύναμη που μας κρατούσε όρθιους. Ήσουν πάνω απ’ όλα οικογενειάρχης. Ένας άνθρωπος που έβαζε πάντα την οικογένειά του πρώτη, που στεκόταν δίπλα μας σε κάθε δυσκολία, σε κάθε δάκρυ, σε κάθε αγώνα. Δεν μας άφησες ποτέ να νιώσουμε μόνοι, γιατί ήσουν πάντα εκεί με μια αγκαλιά, έναν καλό λόγο, ένα βλέμμα γεμάτο αγάπη».
Κλείνοντας, ο Ρομπέρτο Καριέρε συμπλήρωσε: «Η αγάπη σου δεν έφυγε ποτέ. Ζει μέσα στις καρδιές μας, στις αξίες που μας δίδαξες, στις αναμνήσεις που έγιναν η πιο πολύτιμη κληρονομιά μας. Μου λείπεις όσο δεν μπορούν να περιγράψουν οι λέξεις. Μα κάθε φορά που κοιτάζω τον ουρανό, ένα από τα αστέρια λάμπει λίγο πιο δυνατά, γιατί ξέρω πως είσαι εσύ, που συνεχίζεις να μας προσέχεις. Για πάντα ο ήρωάς μας. Για πάντα ο πατέρας. Μέχρι να ξανασυναντηθούμε θα σ’ αγαπώ με όλη μου την ψυχή».
Ο Λορέντζο Καριέρε έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου .
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