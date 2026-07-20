Λορέντζο Καριέρε: Το «καλό ταξίδι» από τα αδέρφια του και οι φωτογραφίες του από το παρελθόν

Λορέντζο Καριέρε, στην οποία εμφανίζεται στην παραλία, προσθέτοντας πάνω στο story που συνόδευσε με το κομμάτι «Σιωπή» από τα Ξύλινα Σπαθιά, μία ραγισμένη καρδιά και ένα περιστέρι. Ο αδερφός του κοινοποίησε μία εικόνα από τα παιδικά τους χρόνια, σημειώνοντας πάνω σε αυτή «καλό ταξίδι αδερφέ μου».

Ρομπέρτο Καριέρε