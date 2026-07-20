Λορέντζο Καριέρε: Το «καλό ταξίδι» από τα αδέρφια του και οι φωτογραφίες του από το παρελθόν
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Λορέντζο Καριέρε Αδέρφια

Λορέντζο Καριέρε: Το «καλό ταξίδι» από τα αδέρφια του και οι φωτογραφίες του από το παρελθόν

Ο σύζυγος της Έλενας Κατραβά και γιος της Ματούλας έφυγε από τη ζωή στα 51 του χρόνια

Λορέντζο Καριέρε: Το «καλό ταξίδι» από τα αδέρφια του και οι φωτογραφίες του από το παρελθόν
Ιωάννα Μαρίνου
16 ΣΧΟΛΙΑ
Με φωτογραφίες από το παρελθόν και συγκινητικές αναρτήσεις αποχαιρέτισαν τον Λορέντζο Καριέρε τα αδέρφια του.

Ο σύζυγος της Έλενας Κατραβά και γιος της Ματούλας έφυγε από τη ζωή στα 51 του χρόνια. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, συγγενείς και φίλοι του είπαν το τελευταίο «αντίο», ενώ την ίδια ώρα τα ετεροθαλή αδέρφια του, Λιάνα Καριέρε Οικονομίδου και Γιώργος Καριέρε έκαναν Instagram stories στη μνήμη του.

Πιο αναλυτικά, η αδερφή του δημοσίευσε μία εικόνα του Λορέντζο Καριέρε, στην οποία εμφανίζεται στην παραλία, προσθέτοντας πάνω στο story που συνόδευσε με το κομμάτι «Σιωπή» από τα Ξύλινα Σπαθιά, μία ραγισμένη καρδιά και ένα περιστέρι. Ο αδερφός του κοινοποίησε μία εικόνα από τα παιδικά τους χρόνια, σημειώνοντας πάνω σε αυτή «καλό ταξίδι αδερφέ μου».

Δείτε φωτογραφίες

Λορέντζο Καριέρε: Το «καλό ταξίδι» από τα αδέρφια του και οι φωτογραφίες του από το παρελθόν
Λορέντζο Καριέρε: Το «καλό ταξίδι» από τα αδέρφια του και οι φωτογραφίες του από το παρελθόν

Ο Λορέντζο Καριέρε που άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ήταν ο γιος της τραγουδίστριας και ηθοποιού Ματούλας και του επιχειρηματία Ρομπέρτο Καριέρε. Μετά τον χωρισμό τους, ο Ρομπέρτο Καριέρε δημιούργησε νέα οικογένεια με τη Μαριαλένα Οικονομίδου, με την οποία απέκτησε ακόμη δύο παιδιά.
Ιωάννα Μαρίνου
16 ΣΧΟΛΙΑ

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