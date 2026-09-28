Η Νικόλ Σέρζινγκερ υπέστη σοβαρό έγκαυμα στο πόδι της μία ώρα πριν ανέβει στη σκηνή με τις Pussycat Dolls
GALA
Νικόλ Σέρζινγκερ Έγκαυμα Συναυλία Pussycat Dolls

Η Νικόλ Σέρζινγκερ υπέστη σοβαρό έγκαυμα στο πόδι της μία ώρα πριν ανέβει στη σκηνή με τις Pussycat Dolls

Χύθηκε καυτό νερό πάνω της - «Το σόου πρέπει να συνεχιστεί», έγραψε η τραγουδίστρια και εμφανίστηκε σε συναυλία σαν να μην τραυματίστηκε ποτέ

Η Νικόλ Σέρζινγκερ υπέστη σοβαρό έγκαυμα στο πόδι της μία ώρα πριν ανέβει στη σκηνή με τις Pussycat Dolls
Γεωργία Κοτζιά
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα σοβαρό έγκαυμα υπέστη η Νικόλ Σέρζινγκερ στο πόδι της μία ώρα πριν ανέβει στη σκηνή με τις Pussycat Dolls, όπως αποκάλυψε με ανάρτησή της.

Η τραγουδίστρια, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, μοιράστηκε στα Instagram Stories της μια φωτογραφία από το έγκαυμα και τις φουσκάλες που δημιουργήθηκαν στο σώμα της και εξήγησε πως χύθηκε πάνω της καυτό νερό, λίγο πριν εμφανιστεί στο Ziggo Dome στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας, στο πλαίσιο της περιοδείας του συγκροτήματος PCD Forever Tour.

Στη φωτογραφία που ανέβασε, η Νικόλ Σέρζινγκερ έγραψε: «Τίποτα σαν το να χύνεται καυτό νερό στο πόδι σου μία ώρα πριν από την εμφάνισή σου. Αλλά το σόου πρέπει να συνεχιστεί».

Δείτε τη φωτογραφία

Η Νικόλ Σέρζινγκερ υπέστη σοβαρό έγκαυμα στο πόδι της μία ώρα πριν ανέβει στη σκηνή με τις Pussycat Dolls

Όπως ανέφερε και η ίδια, τίποτα δεν την εμπόδισε από το να ανέβει στη σκηνή και στη συνέχεια μοιράστηκε βίντεο στο προφίλ της από την εμφάνισή της, όπου χόρευε και τραγουδούσε, χωρίς να δείχνει να ενοχλείται από τον τραυματισμό της.

Δείτε βίντεο

Γεωργία Κοτζιά
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Nova more: Η πρόταση της Nova που κερδίζει τους καταναλωτές

Η εποχή της ταχύτητας και της συνδεσιμότητας, φέρνει την ανάγκη για πολλά περισσότερα από απλώς μια καλή τιμή. Το Nova more έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτή την ανάγκη: Η ολοκληρωμένη πρόταση της Nova, ενώνει Internet, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, προσθέτοντας, παράλληλα, υπηρεσίες και δυνατότητες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης