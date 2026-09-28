Η Νικόλ Σέρζινγκερ υπέστη σοβαρό έγκαυμα στο πόδι της μία ώρα πριν ανέβει στη σκηνή με τις Pussycat Dolls
Η Νικόλ Σέρζινγκερ υπέστη σοβαρό έγκαυμα στο πόδι της μία ώρα πριν ανέβει στη σκηνή με τις Pussycat Dolls
Χύθηκε καυτό νερό πάνω της - «Το σόου πρέπει να συνεχιστεί», έγραψε η τραγουδίστρια και εμφανίστηκε σε συναυλία σαν να μην τραυματίστηκε ποτέ
Ένα σοβαρό έγκαυμα υπέστη η Νικόλ Σέρζινγκερ στο πόδι της μία ώρα πριν ανέβει στη σκηνή με τις Pussycat Dolls, όπως αποκάλυψε με ανάρτησή της.
Η τραγουδίστρια, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, μοιράστηκε στα Instagram Stories της μια φωτογραφία από το έγκαυμα και τις φουσκάλες που δημιουργήθηκαν στο σώμα της και εξήγησε πως χύθηκε πάνω της καυτό νερό, λίγο πριν εμφανιστεί στο Ziggo Dome στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας, στο πλαίσιο της περιοδείας του συγκροτήματος PCD Forever Tour.
Στη φωτογραφία που ανέβασε, η Νικόλ Σέρζινγκερ έγραψε: «Τίποτα σαν το να χύνεται καυτό νερό στο πόδι σου μία ώρα πριν από την εμφάνισή σου. Αλλά το σόου πρέπει να συνεχιστεί».
Δείτε τη φωτογραφία
Όπως ανέφερε και η ίδια, τίποτα δεν την εμπόδισε από το να ανέβει στη σκηνή και στη συνέχεια μοιράστηκε βίντεο στο προφίλ της από την εμφάνισή της, όπου χόρευε και τραγουδούσε, χωρίς να δείχνει να ενοχλείται από τον τραυματισμό της.
Δείτε βίντεο
Η τραγουδίστρια, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, μοιράστηκε στα Instagram Stories της μια φωτογραφία από το έγκαυμα και τις φουσκάλες που δημιουργήθηκαν στο σώμα της και εξήγησε πως χύθηκε πάνω της καυτό νερό, λίγο πριν εμφανιστεί στο Ziggo Dome στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας, στο πλαίσιο της περιοδείας του συγκροτήματος PCD Forever Tour.
Στη φωτογραφία που ανέβασε, η Νικόλ Σέρζινγκερ έγραψε: «Τίποτα σαν το να χύνεται καυτό νερό στο πόδι σου μία ώρα πριν από την εμφάνισή σου. Αλλά το σόου πρέπει να συνεχιστεί».
Δείτε τη φωτογραφία
Όπως ανέφερε και η ίδια, τίποτα δεν την εμπόδισε από το να ανέβει στη σκηνή και στη συνέχεια μοιράστηκε βίντεο στο προφίλ της από την εμφάνισή της, όπου χόρευε και τραγουδούσε, χωρίς να δείχνει να ενοχλείται από τον τραυματισμό της.
Δείτε βίντεο
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