Γιώργος Λιβάνης: Τον αγαπούσα πάρα πολύ τον Γιώργο Μαζωνάκη, κάποια πράγματα που μου είχε πει τα κρατάω σαν φυλαχτό

«Τον αγαπούσα πάρα πολύ. Κάποια πράγματα που μου είχε πει, τα κρατάω σαν φυλαχτό. Είναι από τους 2-3 μεγάλους καλλιτέχνες που έχουμε στην Ελλάδα που μου έχουν πει σημαντικά πράγματα. Τεχνικά ζητήματα είναι. Μου είχε να βγάζω τραγούδια που μου αρέσουν εμένα πολύ και να μην με νοιάζει αν θα είμαι πρώτος ή δεύτερος. Με ξεάγχωσε από τη στιγμή που μου το είπε», πρόσθεσε.

Όπως ανέφερε ακόμη ο Γιώργος Λιβάνης είχα συζητήσει για το πρόγραμμα που θα παρουσίαζαν και όταν του ανακοινώθηκε ο χαμός του καλλιτέχνη δεν το πίστευε: «

», εξήγησε.