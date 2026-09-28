Γιώργος Λιβάνης: Τον αγαπούσα πάρα πολύ τον Γιώργο Μαζωνάκη, κάποια πράγματα που μου είχε πει τα κρατάω σαν φυλαχτό
Γιώργος Λιβάνης: Τον αγαπούσα πάρα πολύ τον Γιώργο Μαζωνάκη, κάποια πράγματα που μου είχε πει τα κρατάω σαν φυλαχτό
«Όταν με πήραν τηλέφωνο να μου πουν ότι πέθανε, η πρώτη μου αντίδραση ήταν να βρίσω αυτόν που με πήρε γιατί συνήθως μου κάνει πλάκες», εξομολογήθηκε ο τραγουδιστής
Για τη μεγάλη αγάπη που έτρεφε προς το πρόσωπο του Γιώργου Μαζωνάκη μίλησε ο Γιώργος Λιβάνης, σημειώνοντας πως έχει κρατήσει σαν φυλαχτό κάποια από τα λόγια του.
Οι δύο άντρες επρόκειτο να ξεκινήσουν εμφανίσεις σε νυχτερινό κέντρο αυτή τη σεζόν, ωστόσο δεν πρόλαβαν, καθώς λίγο πριν πραγματοποιήσουν την φωτογράφιση για την αφίσα, ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή. «Είμαι "μουδιασμένος" λόγω της απώλειας του Γιώργου. Οι καλλιτέχνες είμαστε ένα σώμα. Ο Γιώργος ήταν ένα μεγάλο μέρος του σώματος των καλλιτεχνών και έχω επηρεαστεί πάρα πολύ», είπε χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
«Τον αγαπούσα πάρα πολύ. Κάποια πράγματα που μου είχε πει, τα κρατάω σαν φυλαχτό. Είναι από τους 2-3 μεγάλους καλλιτέχνες που έχουμε στην Ελλάδα που μου έχουν πει σημαντικά πράγματα. Τεχνικά ζητήματα είναι. Μου είχε να βγάζω τραγούδια που μου αρέσουν εμένα πολύ και να μην με νοιάζει αν θα είμαι πρώτος ή δεύτερος. Με ξεάγχωσε από τη στιγμή που μου το είπε», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο
Όπως ανέφερε ακόμη ο Γιώργος Λιβάνης είχα συζητήσει για το πρόγραμμα που θα παρουσίαζαν και όταν του ανακοινώθηκε ο χαμός του καλλιτέχνη δεν το πίστευε: «Δεν είχαμε κάνει ακόμα πρόβες, αλλά είχαμε κάνει συζητήσεις για το πώς θα εξελίσσονταν το πρόγραμμα. Την επόμενη ημέρα από την ημέρα που πέθανε, θα κάναμε τη φωτογράφιση για το μαγαζί. Ήταν να γίνει μία εβδομάδα πριν, αλλά έλειπαν κάποιοι συνεργάτες μας... Όταν με πήραν τηλέφωνο (να μου πουν ότι πέθανε), η πρώτη μου αντίδραση ήταν να βρίσω αυτόν που με πήρε, γιατί συνήθως μου κάνει πλάκες. Εγώ τότε ήμουν σε ένα εμπορικό κέντρο με τον γιο μου και έβαλα κάποιον φίλο μου να πάρει τα πράγματα που ήταν να αγοράσω. Καθόμουν έξω μόνος μου και έκανα να συνέλθω πολλή ώρα», εξήγησε.
Οι δύο άντρες επρόκειτο να ξεκινήσουν εμφανίσεις σε νυχτερινό κέντρο αυτή τη σεζόν, ωστόσο δεν πρόλαβαν, καθώς λίγο πριν πραγματοποιήσουν την φωτογράφιση για την αφίσα, ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή. «Είμαι "μουδιασμένος" λόγω της απώλειας του Γιώργου. Οι καλλιτέχνες είμαστε ένα σώμα. Ο Γιώργος ήταν ένα μεγάλο μέρος του σώματος των καλλιτεχνών και έχω επηρεαστεί πάρα πολύ», είπε χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
«Τον αγαπούσα πάρα πολύ. Κάποια πράγματα που μου είχε πει, τα κρατάω σαν φυλαχτό. Είναι από τους 2-3 μεγάλους καλλιτέχνες που έχουμε στην Ελλάδα που μου έχουν πει σημαντικά πράγματα. Τεχνικά ζητήματα είναι. Μου είχε να βγάζω τραγούδια που μου αρέσουν εμένα πολύ και να μην με νοιάζει αν θα είμαι πρώτος ή δεύτερος. Με ξεάγχωσε από τη στιγμή που μου το είπε», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο
Όπως ανέφερε ακόμη ο Γιώργος Λιβάνης είχα συζητήσει για το πρόγραμμα που θα παρουσίαζαν και όταν του ανακοινώθηκε ο χαμός του καλλιτέχνη δεν το πίστευε: «Δεν είχαμε κάνει ακόμα πρόβες, αλλά είχαμε κάνει συζητήσεις για το πώς θα εξελίσσονταν το πρόγραμμα. Την επόμενη ημέρα από την ημέρα που πέθανε, θα κάναμε τη φωτογράφιση για το μαγαζί. Ήταν να γίνει μία εβδομάδα πριν, αλλά έλειπαν κάποιοι συνεργάτες μας... Όταν με πήραν τηλέφωνο (να μου πουν ότι πέθανε), η πρώτη μου αντίδραση ήταν να βρίσω αυτόν που με πήρε, γιατί συνήθως μου κάνει πλάκες. Εγώ τότε ήμουν σε ένα εμπορικό κέντρο με τον γιο μου και έβαλα κάποιον φίλο μου να πάρει τα πράγματα που ήταν να αγοράσω. Καθόμουν έξω μόνος μου και έκανα να συνέλθω πολλή ώρα», εξήγησε.
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