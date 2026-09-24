Οι U2 συνεργάστηκαν με την Ντόλι Πάρτον στο νέο τους άλμπουμ λίγο πριν τον θάνατό της: «Όταν αρρώστησε, σηκώθηκε από το κρεβάτι για να τραγουδήσει αυτό το κομμάτι»
Οι U2 συνεργάστηκαν με την Ντόλι Πάρτον στο νέο τους άλμπουμ λίγο πριν τον θάνατό της: «Όταν αρρώστησε, σηκώθηκε από το κρεβάτι για να τραγουδήσει αυτό το κομμάτι»
Η θρυλική τραγουδίστρια συμμετέχει στο κομμάτι «Torn» από τον δίσκο «Carnaval De Luz» που θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο
Μόλις δύο μήνες πριν από τον θάνατό της, η Ντόλι Πάρτον ηχογράφησε ένα ντουέτο με τον Μπόνο των U2, αυτό που έμελλε να είναι και το τελευταίο κομμάτι της. Τώρα, το τραγούδι αυτό πρόκειται να κυκλοφορήσει στο νέο άλμπουμ του ιρλανδικού συγκροτήματος, «Carnaval De Luz».
Η Πάρτον, η οποία πέθανε στις 25 Αυγούστου σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο, συμμετέχει στο τραγούδι «Torn». Σύμφωνα με δελτίο Τύπου, πρόκειται για ένα «τρυφερό κάντρι τραγούδι για διαλυμένους οικογενειακούς δεσμούς, με ευρύτερους συμβολισμούς».
Ο 66χρονος frontman του συγκροτήματος δήλωσε στο Rolling Stone ότι το «Torn» ηχογραφήθηκε τον Ιούνιο και ότι εντυπωσιάστηκε από τη δύναμη της Πάρτον, όταν μπήκε στο στούντιο για την ηχογράφηση. «Όταν αρρώστησε, σηκώθηκε από το κρεβάτι της για να τραγουδήσει αυτό το κομμάτι. Και αυτό ακούγεται. Και τώρα δεν μπορώ καν να το ακούσω».
Ο Μπόνο εκμυστηρεύτηκε ότι είχε προσπαθήσει αρχικά να πείσει τη θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι να συνεργαστεί μαζί του σε ένα άλλο πρότζεκτ, εμπνευσμένο από την ιρλανδική φολκ μουσική, όμως εκείνη θεώρησε ότι ήταν «λίγο υπερβολικά ιρλανδικό» για τα γούστα της.
Αντί γι’ αυτό, του πρότεινε το δικό της τραγούδι «Torn» και τον ρώτησε αν θα ήθελε να το ακούσει και να το διαμορφώσει όπως εκείνος επιθυμούσε. Ο Μπόνο ξαναδούλεψε τελικά τους στίχους μαζί με τον μουσικό των Snow Patrol, Τζόνι ΜακΝτέιντ, και η Ντόλι Πάρτον συμφώνησε να το τραγουδήσει. «Τραγούδησε με όλη της την ψυχή και δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτή η γυναίκα ήταν 80 ετών».
Ο Γκάρετ «Jacknife» Λι, ο οποίος έκανε την παραγωγή του νέου άλμπουμ των U2, δήλωσε στο Rolling Stone ότι η Πάρτον λάτρεψε το τραγούδι και πρόλαβε να εγκρίνει την τελική μίξη πριν από τον θάνατό της. «Ήταν τόσο περήφανη για τα φωνητικά της και για την ηχογράφηση. Ήταν ενθουσιασμένη με το αποτέλεσμα. Ήμασταν πολύ αγχωμένοι μήπως δεν το ενέκρινε ή δεν ένιωθε άνετα με αυτό, αλλά το λάτρεψε».
Το «Carnaval De Luz» είναι το 16ο στούντιο άλμπουμ των U2 και το πρώτο έπειτα από εννέα χρόνια. Ο δίσκος αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου.
Φωτογραφία: Shutterstock
Η Πάρτον, η οποία πέθανε στις 25 Αυγούστου σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο, συμμετέχει στο τραγούδι «Torn». Σύμφωνα με δελτίο Τύπου, πρόκειται για ένα «τρυφερό κάντρι τραγούδι για διαλυμένους οικογενειακούς δεσμούς, με ευρύτερους συμβολισμούς».
Ο 66χρονος frontman του συγκροτήματος δήλωσε στο Rolling Stone ότι το «Torn» ηχογραφήθηκε τον Ιούνιο και ότι εντυπωσιάστηκε από τη δύναμη της Πάρτον, όταν μπήκε στο στούντιο για την ηχογράφηση. «Όταν αρρώστησε, σηκώθηκε από το κρεβάτι της για να τραγουδήσει αυτό το κομμάτι. Και αυτό ακούγεται. Και τώρα δεν μπορώ καν να το ακούσω».
Ο Μπόνο εκμυστηρεύτηκε ότι είχε προσπαθήσει αρχικά να πείσει τη θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι να συνεργαστεί μαζί του σε ένα άλλο πρότζεκτ, εμπνευσμένο από την ιρλανδική φολκ μουσική, όμως εκείνη θεώρησε ότι ήταν «λίγο υπερβολικά ιρλανδικό» για τα γούστα της.
Bono Says Dolly Parton ‘Got Out of Her Bed’ to Make Final Vocal Recording for New U2 Album: ‘She Sang Her Heart Out’ https://t.co/YEsB9o513h— People (@people) September 24, 2026
Ο Γκάρετ «Jacknife» Λι, ο οποίος έκανε την παραγωγή του νέου άλμπουμ των U2, δήλωσε στο Rolling Stone ότι η Πάρτον λάτρεψε το τραγούδι και πρόλαβε να εγκρίνει την τελική μίξη πριν από τον θάνατό της. «Ήταν τόσο περήφανη για τα φωνητικά της και για την ηχογράφηση. Ήταν ενθουσιασμένη με το αποτέλεσμα. Ήμασταν πολύ αγχωμένοι μήπως δεν το ενέκρινε ή δεν ένιωθε άνετα με αυτό, αλλά το λάτρεψε».
Το «Carnaval De Luz» είναι το 16ο στούντιο άλμπουμ των U2 και το πρώτο έπειτα από εννέα χρόνια. Ο δίσκος αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου.
Φωτογραφία: Shutterstock
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