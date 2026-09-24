Οι U2 συνεργάστηκαν με την Ντόλι Πάρτον στο νέο τους άλμπουμ λίγο πριν τον θάνατό της: «Όταν αρρώστησε, σηκώθηκε από το κρεβάτι για να τραγουδήσει αυτό το κομμάτι»