Ο Νίκος Οικονομόπουλος περιέγραψε πότε έμαθε ότι πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης: «Ανέβαλα τη συναυλία μου γιατί αυτό έλεγε η συνείδησή μου»
Ο Νίκος Οικονομόπουλος περιέγραψε πότε έμαθε ότι πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης: «Ανέβαλα τη συναυλία μου γιατί αυτό έλεγε η συνείδησή μου»
«Ήμασταν πάντα κοντά, δεν ήμουν ποτέ κολλητός του, αλλά τον αγαπούσα», εξομολογήθηκε ο τραγουδιστής
Την αντίδρασή του τη στιγμή που ενημερώθηκε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αποκάλυψε ο Νίκος Οικονομόπουλος, κάνοντας παράλληλα αναφορά στην οικογένειά του στην τελευταία του συνέντευξη.
Ο Νίκος Οικονομόπουλος μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό» τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και επισήμανε πως δεν άντεχε στην ιδεά να τραγουδήσει ενώ μόλις είχε φύγει από τη ζωή ο τραγουδιστής, γι' αυτό και είχε αναβάλει τη συναυλία του, η οποία θα πραγματοποιούνταν την επόμενη ημέρα: «Ανέβαλα τη συναυλία γιατί αυτό μου είπε η συνείδησή μου. Το συμβάν έγινε Τετάρτη κι εγώ την Πέμπτη είχα τη συναυλία. Δεν μπορούσα να τραγουδήσω. Ο Γιώργος ήταν ένα όνομα πρώτης γραμμής. Εκτός αυτού τον γνώριζα πάρα πολλά χρόνια, έχουμε γυμναστεί μαζί, έχουμε πάει και στην εκκλησία, είχαμε τον ίδιο γέροντα. Έχουμε πει πολλά πράγματα. Δεν θα κάτσω στην τηεόραση να αναλύσω όλα αυτά που έχουμε πει, αν ήμουν δίπλα του ή αν δεν ήμουν όπως θέλουν να ισχυρίζονται κάποιοι δημοσιογράφοι, που εύχομαι να είναι καλά.. Δέχομαι την κριτική, αλλά κάποιες φορές η κριτική ξεπερνά τα όρια της αλήθειας», είπε αρχικά.
Στη συνέχεια, ο Νίκος Οικονομόπουλος τόνισε πως δεν σκοπεύει να κρίνει όσους επέλεξαν να πραγματοποιήσουν κανονικά τις εμφανίσεις τους: «Ήμουν στο στούντιο όταν έμαθα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να αναβάλω τη συναυλία. Δεν μπορούσα να τραγουδήσω. Την ανέβαλα, δεν την ακύρωσα. Με κόστος, όμως έτσι είναι τα πράγματα. Η συνείδησή μου αυτό μου έλεγε. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα κρίνω τους συναδέλφους μου που έκαναν συναυλίες. Γιατί εγώ δε θα κρίνω ποτέ κανέναν. Δε θα ακούσεις ποτέ από το στόμα μου ότι φταίει αυτός που τραγούδησε. Ο καθένας πράττει με βάση τη συνείδησή του».
Δείτε το βίντεο
Ο τραγουδιστής εξήγησε πως βρισκόταν σε επικοινωνία με τον Γιώργο Μαζωνάκη το τελευταίο διάστημα, πριν εκείνος αφήσει την τελευταία του πνοή, αλλά δεν πρόλαβαν να μιλήσουν για όλα όσα ήθελαν: «Μιλούσαμε με τον Γιώργο Μαζωνάκη, γιατί κάποιοι είπαν ότι είχαμε να μιλήσουμε ενάμιση μήνα. Παρερμηνεύονται πράγματα και δεν είναι σωστό, γιατί μας ακούει κόσμος και πολλές φορές μπορείς να του αλλάξεις τη διάθεση που έχει για σένα για ένα πράγμα το οποίο δεν είναι αληθινό. Ήμασταν πάντα κοντά. Δεν ήμουν ποτέ κολλητός με τον Γιώργο, τον αγαπούσα. Το τελευταίο διάστημα έλειπα για συναυλίες, μιλούσαμε στο τηλέφωνο με μηνύματα - δεν απολογούμαι τώρα - και είπαμε ότι θέλουμε να βρεθούμε», ανέφερε.
Και πρόσθεσε: «Δεν νομίζω ότι ο Γιώργος με ήθελε για δουλειά. Ήθελε να μιλήσει μαζί μου, αυτό νιώθω μέσα μου. Δεν ξέρω πώς μπορεί να περνούσε προσωπικά στη ζωή του, γιατί δεν το ζούσα, δεν ήμουν μέσα σε αυτό. Όλοι έχουμε την τάση να λέμε πράγματα που δεν γνωρίζουμε. Τουλάχιστον εγώ δε γνωρίζω τι συνέβαινε με την οικογένειά του. Πάντως η οικογένεια ενός ανθρώπου που μπορεί να έχει ένα πρόβλημα, θέλει μόνο το καλό του ανθρώπου του. Η οικογένειά του μόνο το καλό του θα ήθελε».
Κλείνοντας, ο Νίκος Οικονομόπουλος σχολίασε τα πρόσωπα που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, σημειώνοντας πως παρόλο που είναι λάθος να εκφέρει άποψη, πιστεύει ότι έσφαλαν: «Να γίνω δικαστής εγώ; Δεν θα το κάνω. Η δικαιοσύνη είναι αρμόδια. Θεωρώ όμως ότι έχουν κάνει λάθος και ο άνθρωπος έφυγε χωρίς λόγο», είπε.
Ο Νίκος Οικονομόπουλος μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό» τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και επισήμανε πως δεν άντεχε στην ιδεά να τραγουδήσει ενώ μόλις είχε φύγει από τη ζωή ο τραγουδιστής, γι' αυτό και είχε αναβάλει τη συναυλία του, η οποία θα πραγματοποιούνταν την επόμενη ημέρα: «Ανέβαλα τη συναυλία γιατί αυτό μου είπε η συνείδησή μου. Το συμβάν έγινε Τετάρτη κι εγώ την Πέμπτη είχα τη συναυλία. Δεν μπορούσα να τραγουδήσω. Ο Γιώργος ήταν ένα όνομα πρώτης γραμμής. Εκτός αυτού τον γνώριζα πάρα πολλά χρόνια, έχουμε γυμναστεί μαζί, έχουμε πάει και στην εκκλησία, είχαμε τον ίδιο γέροντα. Έχουμε πει πολλά πράγματα. Δεν θα κάτσω στην τηεόραση να αναλύσω όλα αυτά που έχουμε πει, αν ήμουν δίπλα του ή αν δεν ήμουν όπως θέλουν να ισχυρίζονται κάποιοι δημοσιογράφοι, που εύχομαι να είναι καλά.. Δέχομαι την κριτική, αλλά κάποιες φορές η κριτική ξεπερνά τα όρια της αλήθειας», είπε αρχικά.
Στη συνέχεια, ο Νίκος Οικονομόπουλος τόνισε πως δεν σκοπεύει να κρίνει όσους επέλεξαν να πραγματοποιήσουν κανονικά τις εμφανίσεις τους: «Ήμουν στο στούντιο όταν έμαθα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να αναβάλω τη συναυλία. Δεν μπορούσα να τραγουδήσω. Την ανέβαλα, δεν την ακύρωσα. Με κόστος, όμως έτσι είναι τα πράγματα. Η συνείδησή μου αυτό μου έλεγε. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα κρίνω τους συναδέλφους μου που έκαναν συναυλίες. Γιατί εγώ δε θα κρίνω ποτέ κανέναν. Δε θα ακούσεις ποτέ από το στόμα μου ότι φταίει αυτός που τραγούδησε. Ο καθένας πράττει με βάση τη συνείδησή του».
Δείτε το βίντεο
Ο τραγουδιστής εξήγησε πως βρισκόταν σε επικοινωνία με τον Γιώργο Μαζωνάκη το τελευταίο διάστημα, πριν εκείνος αφήσει την τελευταία του πνοή, αλλά δεν πρόλαβαν να μιλήσουν για όλα όσα ήθελαν: «Μιλούσαμε με τον Γιώργο Μαζωνάκη, γιατί κάποιοι είπαν ότι είχαμε να μιλήσουμε ενάμιση μήνα. Παρερμηνεύονται πράγματα και δεν είναι σωστό, γιατί μας ακούει κόσμος και πολλές φορές μπορείς να του αλλάξεις τη διάθεση που έχει για σένα για ένα πράγμα το οποίο δεν είναι αληθινό. Ήμασταν πάντα κοντά. Δεν ήμουν ποτέ κολλητός με τον Γιώργο, τον αγαπούσα. Το τελευταίο διάστημα έλειπα για συναυλίες, μιλούσαμε στο τηλέφωνο με μηνύματα - δεν απολογούμαι τώρα - και είπαμε ότι θέλουμε να βρεθούμε», ανέφερε.
Και πρόσθεσε: «Δεν νομίζω ότι ο Γιώργος με ήθελε για δουλειά. Ήθελε να μιλήσει μαζί μου, αυτό νιώθω μέσα μου. Δεν ξέρω πώς μπορεί να περνούσε προσωπικά στη ζωή του, γιατί δεν το ζούσα, δεν ήμουν μέσα σε αυτό. Όλοι έχουμε την τάση να λέμε πράγματα που δεν γνωρίζουμε. Τουλάχιστον εγώ δε γνωρίζω τι συνέβαινε με την οικογένειά του. Πάντως η οικογένεια ενός ανθρώπου που μπορεί να έχει ένα πρόβλημα, θέλει μόνο το καλό του ανθρώπου του. Η οικογένειά του μόνο το καλό του θα ήθελε».
Κλείνοντας, ο Νίκος Οικονομόπουλος σχολίασε τα πρόσωπα που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, σημειώνοντας πως παρόλο που είναι λάθος να εκφέρει άποψη, πιστεύει ότι έσφαλαν: «Να γίνω δικαστής εγώ; Δεν θα το κάνω. Η δικαιοσύνη είναι αρμόδια. Θεωρώ όμως ότι έχουν κάνει λάθος και ο άνθρωπος έφυγε χωρίς λόγο», είπε.
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