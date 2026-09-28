Κατερίνα Καινούργιου: Όταν μπήκα να γεννήσω, δεν ήθελα να αποχωριστώ την κορδέλα που έχει ευλογηθεί πάνω στην Τιμία Ζώνη
Κατερίνα Καινούργιου: Όταν μπήκα να γεννήσω, δεν ήθελα να αποχωριστώ την κορδέλα που έχει ευλογηθεί πάνω στην Τιμία Ζώνη
Την έβαλα μόλις έμεινα έγκυος και την έβγαλα με το που γέννησα, εξήγησε η παρουσιάστρια
Μία εξομολόγηση έκανε η Κατερίνα Καινούργιου για τη γέννηση της κόρης της, αποκαλύπτοντας πως δεν ήθελε να αποχωριστεί την κορδέλα που φορούσε, η οποία είχε ευλογηθεί πάνω στην Τίμια Ζώνη.
Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, ο Στέφανος Κωνσταντινίδης περιέγραψε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» τη διαδικασία που ακολουθούν πολλοί πιστοί όταν επισκέπτονται τη Μονή Βατοπαιδίου στο Άγιον Όρος, δηλώνοντας αρχικά: «Όλοι όσοι πηγαίνουν να προσκυνήσουν, κόβουν κορδέλες ή σχοινάκια, τα δίνουν στον γέροντα, εκείνος στη λειτουργία τα διαβάζει, τα τοποθετεί στην Τίμια Ζώνη και μετά σου τα δίνει με φειδώ».
Η παρουσιάστρια, τότε, ανέφερε πως μία τέτοια κορδέλα είχε λάβει και η ίδια και την κράτησε για να την προστατεύει στην εγκυμοσύνη της: «Η Έλενα Πολυκάρπου μας είχε δώσει από έναν κύριο από το Βατοπαίδι. Αυτή φόραγα. Μόλις έμεινα έγκυος την έβαλα για να με προστατεύει. Την έβγαλα με το που γέννησα. Και στη γέννα ακόμα – όταν μπήκα μέσα στο χειρουργείο – τους είπα ότι θέλω να κρατήσω τη ζώνη μου και μου λένε "το κάνουν πολλές γυναίκες, μην αγχώνεστε". Την έβγαλα με το που γέννησα».
Δείτε το βίντεο
Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, ο Στέφανος Κωνσταντινίδης περιέγραψε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» τη διαδικασία που ακολουθούν πολλοί πιστοί όταν επισκέπτονται τη Μονή Βατοπαιδίου στο Άγιον Όρος, δηλώνοντας αρχικά: «Όλοι όσοι πηγαίνουν να προσκυνήσουν, κόβουν κορδέλες ή σχοινάκια, τα δίνουν στον γέροντα, εκείνος στη λειτουργία τα διαβάζει, τα τοποθετεί στην Τίμια Ζώνη και μετά σου τα δίνει με φειδώ».
Η παρουσιάστρια, τότε, ανέφερε πως μία τέτοια κορδέλα είχε λάβει και η ίδια και την κράτησε για να την προστατεύει στην εγκυμοσύνη της: «Η Έλενα Πολυκάρπου μας είχε δώσει από έναν κύριο από το Βατοπαίδι. Αυτή φόραγα. Μόλις έμεινα έγκυος την έβαλα για να με προστατεύει. Την έβγαλα με το που γέννησα. Και στη γέννα ακόμα – όταν μπήκα μέσα στο χειρουργείο – τους είπα ότι θέλω να κρατήσω τη ζώνη μου και μου λένε "το κάνουν πολλές γυναίκες, μην αγχώνεστε". Την έβγαλα με το που γέννησα».
Δείτε το βίντεο
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