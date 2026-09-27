Το viral βίντεο της Ντούα Λίπα: Χόρεψε σε οικογενειακό γλέντι στο Κόσοβο με ποτήρι στο κεφάλι
Η διεθνούς φήμης ποπ σταρ, η οποία γεννήθηκε στο Λονδίνο από Αλβανούς γονείς από το Κόσοβο, επιστρέφει συχνά πυκνά στα βαλκανικά ήθη και έθιμα και έχει χορέψει και στο παρελθόν με παρόμοιο τρόπο
Το βίντεο, που κυκλοφόρησε στα social media, δείχνει την τραγουδίστρια να χορεύει ανάμεσα σε καλεσμένους σε γάμο στην Πέγια του Κοσόβου, ακολουθώντας ένα έθιμο, που αποτελεί μέρος της βαλκανικής παράδοσης. Με χαμόγελο και απόλυτη άνεση, η σούπερ σταρ της ποπ κρατά την ισορροπία της, ενώ το γεμάτο ποτήρι παραμένει στο κεφάλι της, την ώρα που γύρω της οι παρευρισκόμενοι συμμετέχουν στο γλέντι και τη χειροκροτούν.
🇽🇰 🇦🇱 💃 🎶— Frankie™️🦅 (@B7frankH) September 27, 2026
Dua Lipa had a glass on her head at a family wedding in Kosovo yesterday.
London-born. Global pop star. Still went home to Peja for her cousin’s wedding.
That is the part people pretend not to see.
“British” is a passport and a legal roof. It is not a people. You…
With a glass on her head, Dua Lipa is hosting the wedding reception tonight in Kosovo🔥 A global star who does such a great job representing Albania💃🇦🇱 pic.twitter.com/hBav7zNeqq— DuaDailyHQ (@DuaDailyhq) September 26, 2026
Η Ντούα Λίπα, η οποία γεννήθηκε στο Λονδίνο από Αλβανούς γονείς από το Κόσοβο, έχει μιλήσει πολλές φορές για τη σχέση της με την καταγωγή της και τη σημασία που έχει για εκείνη η διατήρηση της πολιτιστικής της ταυτότητας.
Δεν είναι η πρώτη φορά που η τραγουδίστρια συμμετέχει σε έναν τέτοιο παραδοσιακό χορό. Στο παρελθόν είχε μοιραστεί και άλλα στιγμιότυπα από ανάλογες περιστάσεις, όμως το νέο βίντεο ξεχώρισε, καθώς καταγράφηκε σε οικογενειακό γλέντι.
omg dua lipa dances while balancing a glass on her head pic.twitter.com/9sghrmufNx— 🦋 (@seasonlipatr) August 15, 2025
dua lipa is balancing a glass of water on her head AND dancing, that’s our albanian diva pic.twitter.com/22GCtTGBof— dua lipa pics (@lipapictures) July 18, 2025
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