Το viral βίντεο της Ντούα Λίπα: Χόρεψε σε οικογενειακό γλέντι στο Κόσοβο με ποτήρι στο κεφάλι
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Ντούα Λίπα Κόσοβο Αλβανία Dua Lipa

Το viral βίντεο της Ντούα Λίπα: Χόρεψε σε οικογενειακό γλέντι στο Κόσοβο με ποτήρι στο κεφάλι

Η διεθνούς φήμης ποπ σταρ, η οποία γεννήθηκε στο Λονδίνο από Αλβανούς γονείς από το Κόσοβο, επιστρέφει συχνά πυκνά στα βαλκανικά ήθη και έθιμα και έχει χορέψει και στο παρελθόν με παρόμοιο τρόπο

Το viral βίντεο της Ντούα Λίπα: Χόρεψε σε οικογενειακό γλέντι στο Κόσοβο με ποτήρι στο κεφάλι
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Από τις μεγαλύτερες μουσικές σκηνές του κόσμου σε ένα παραδοσιακό γλέντι στο Κόσοβο. Η Ντούα Λίπα άφησε για λίγο πίσω της τα φώτα της δημοσιότητας και συμμετείχε σε μια οικογενειακή γιορτή, όπου χόρεψε έναν παραδοσιακό χορό με ένα ποτήρι στο κεφάλι, σε ένα στιγμιότυπο που μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral.

Το βίντεο, που κυκλοφόρησε στα social media, δείχνει την τραγουδίστρια να χορεύει ανάμεσα σε καλεσμένους σε γάμο στην Πέγια του Κοσόβου, ακολουθώντας ένα έθιμο, που αποτελεί μέρος της βαλκανικής παράδοσης. Με χαμόγελο και απόλυτη άνεση, η σούπερ σταρ της ποπ κρατά την ισορροπία της, ενώ το γεμάτο ποτήρι παραμένει στο κεφάλι της, την ώρα που γύρω της οι παρευρισκόμενοι συμμετέχουν στο γλέντι και τη χειροκροτούν.



Η Ντούα Λίπα, η οποία γεννήθηκε στο Λονδίνο από Αλβανούς γονείς από το Κόσοβο, έχει μιλήσει πολλές φορές για τη σχέση της με την καταγωγή της και τη σημασία που έχει για εκείνη η διατήρηση της πολιτιστικής της ταυτότητας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η τραγουδίστρια συμμετέχει σε έναν τέτοιο παραδοσιακό χορό. Στο παρελθόν είχε μοιραστεί και άλλα στιγμιότυπα από ανάλογες περιστάσεις, όμως το νέο βίντεο ξεχώρισε, καθώς καταγράφηκε σε οικογενειακό γλέντι.

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Ο χορός με το ποτήρι στο κεφάλι αποτελεί μια γνωστή παράδοση σε περιοχές των Βαλκανίων, ιδιαίτερα σε γάμους και μεγάλες οικογενειακές γιορτές. Απαιτεί ισορροπία και έλεγχο των κινήσεων, καθώς ο χορευτής πρέπει να διατηρεί το ποτήρι στη θέση του ενώ ακολουθεί τον ρυθμό της μουσικής.
38 ΣΧΟΛΙΑ

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