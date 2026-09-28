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«Θα μου πεις το αγαπημένο μου;»: Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ζήτησε από τη Ρία Ελληνίδου να του τραγουδήσει μέσα στο ασανσέρ, δείτε βίντεο
«Θα μου πεις το αγαπημένο μου;»: Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ζήτησε από τη Ρία Ελληνίδου να του τραγουδήσει μέσα στο ασανσέρ, δείτε βίντεο
«Όταν έχεις προσωπική τραγουδίστρια ακόμα και στο ασανσέρ…» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης ο Δημήτρης Αλεξάνδρου
Μια παράκληση προς τη Ρία Ελληνίδου είχε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου όταν βρέθηκαν μόνοι τους σε ασανσέρ την Κυριακή, δημοσιεύοντας το σχετικό βίντεο στο Instagram.
«Θα μου πεις το αγαπημένο μου τραγουδάκι;» ρώτησε ο Αλέξάνδρου την σύντροφό του, η οποία δεν του χάλασε χατίρι.
«Ναι θα στο πω» του απάντησε η Ρία Ελληνίδου ξεκινώντας να τραγουδάει το «Όλα από σένα» που κυκλοφόρησε το 2026.
«Όταν έχεις προσωπική τραγουδίστρια ακόμα και στο ασανσέρ…» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης ο Δημήτρης Αλεξάνδρου βάζοντας ένα χαμογελαστό emoji και μια καρδιά.
«Θα μου πεις το αγαπημένο μου τραγουδάκι;» ρώτησε ο Αλέξάνδρου την σύντροφό του, η οποία δεν του χάλασε χατίρι.
«Ναι θα στο πω» του απάντησε η Ρία Ελληνίδου ξεκινώντας να τραγουδάει το «Όλα από σένα» που κυκλοφόρησε το 2026.
«Όταν έχεις προσωπική τραγουδίστρια ακόμα και στο ασανσέρ…» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης ο Δημήτρης Αλεξάνδρου βάζοντας ένα χαμογελαστό emoji και μια καρδιά.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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