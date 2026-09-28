«Θα μου πεις το αγαπημένο μου;»: Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ζήτησε από τη Ρία Ελληνίδου να του τραγουδήσει μέσα στο ασανσέρ, δείτε βίντεο
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Δημήτρης Αλεξάνδρου Ρία Ελληνίδου Τραγούδι Τραγουδίστρια

«Θα μου πεις το αγαπημένο μου;»: Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ζήτησε από τη Ρία Ελληνίδου να του τραγουδήσει μέσα στο ασανσέρ, δείτε βίντεο

«Όταν έχεις προσωπική τραγουδίστρια ακόμα και στο ασανσέρ…» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης ο Δημήτρης Αλεξάνδρου 

«Θα μου πεις το αγαπημένο μου;»: Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ζήτησε από τη Ρία Ελληνίδου να του τραγουδήσει μέσα στο ασανσέρ, δείτε βίντεο
8 ΣΧΟΛΙΑ
Μια παράκληση προς τη Ρία Ελληνίδου είχε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου όταν βρέθηκαν μόνοι τους σε ασανσέρ την Κυριακή, δημοσιεύοντας το σχετικό βίντεο στο Instagram.

«Θα μου πεις το αγαπημένο μου τραγουδάκι;» ρώτησε ο Αλέξάνδρου την σύντροφό του, η οποία δεν του χάλασε χατίρι.

«Ναι θα στο πω» του απάντησε η Ρία Ελληνίδου ξεκινώντας να τραγουδάει το «Όλα από σένα» που κυκλοφόρησε το 2026.

«Όταν έχεις προσωπική τραγουδίστρια ακόμα και στο ασανσέρ…» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης ο Δημήτρης Αλεξάνδρου βάζοντας ένα χαμογελαστό emoji και μια καρδιά.

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