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Αντιδράσεις από τον αποκαλυπτικό χορό της Μπρίτνεϊ Σπίαρς ενώ στο σπίτι της βρισκόταν εργάτης: Την κατηγορούν για «σεξουαλική παρενόχληση»
Αντιδράσεις από τον αποκαλυπτικό χορό της Μπρίτνεϊ Σπίαρς ενώ στο σπίτι της βρισκόταν εργάτης: Την κατηγορούν για «σεξουαλική παρενόχληση»
«Χρειάζεται βοήθεια» εκτίμησε για την Μπρίτνεϊ Σπίαρς ένας από όσους σχολίασαν το διαρκείας 45 δευτερολέπτων βίντεο
Νέες αντιδράσεις προκάλεσε βίντεο με έξαλλο και αποκαλυπτικό χορό της Μπρίτνεϊ Σπίαρς στο σπίτι της ενώ πίσω της βρισκόταν ένας εργάτης, με ορισμένους να την κατηγορούν ακόμα και για «σεξουαλική παρενόχληση».
Στο βίντεο διάρκειας 45 δευτερολέπτων, η τραγουδίστρια που έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για βίντεό της στα social media, χορεύει φορώντας ένα αποκαλυπτικό φόρεμα, ενώ ένας άνδρας εργάζεται πάνω σε μια σκάλα στο φόντο.
Σε αρκετά σημεία μάλιστα υπάρχουν και... αποκαλύψεις τις οποίες η Σπίερας κάλυψε με emojis.
Το βίντεο προκάλεσε γρήγορα ανησυχία σχετικά με τη συμπεριφορά της Spears, με έναν ιδιαίτερα επικριτικό σχολιαστή να υποστηρίζει ότι
«Χρειάζεται απεγνωσμένα βοήθεια» έγραψε ένας σχολιαστής με έναν δεύτερο να αναρωτιέται «από τι πάσχει; Γιατί αυτό δεν είναι φυσιολογικό». Άλλοι, ωστόσο, αντέδρασαν για την κριτική αυτή υποστηρίζοντας ότι αυτού του είδους η κριτική δεν βοηθά την τραγουδίστρια. «Φυσικά και χρειάζεται βοήθεια. Είναι σοβαρά άρρωστη. Αλλά τα αηδιαστικά σχόλιά σας δεν βοηθούν καθόλου», έγραψε χαρακτηριστικά ένας follower της.
Στο βίντεο διάρκειας 45 δευτερολέπτων, η τραγουδίστρια που έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για βίντεό της στα social media, χορεύει φορώντας ένα αποκαλυπτικό φόρεμα, ενώ ένας άνδρας εργάζεται πάνω σε μια σκάλα στο φόντο.
Σε αρκετά σημεία μάλιστα υπάρχουν και... αποκαλύψεις τις οποίες η Σπίερας κάλυψε με emojis.
😳 Britney Spears has been accused of harassment after posting a bizarre video with a worker in the room— NEXTA (@nexta_tv) September 27, 2026
The singer shared a clip of herself dancing in a revealing outfit while a man behind her appeared to be carrying out his job.
Social media users began debating whether it… pic.twitter.com/24DsHXjvnD
Το βίντεο προκάλεσε γρήγορα ανησυχία σχετικά με τη συμπεριφορά της Spears, με έναν ιδιαίτερα επικριτικό σχολιαστή να υποστηρίζει ότι
«Χρειάζεται απεγνωσμένα βοήθεια» έγραψε ένας σχολιαστής με έναν δεύτερο να αναρωτιέται «από τι πάσχει; Γιατί αυτό δεν είναι φυσιολογικό». Άλλοι, ωστόσο, αντέδρασαν για την κριτική αυτή υποστηρίζοντας ότι αυτού του είδους η κριτική δεν βοηθά την τραγουδίστρια. «Φυσικά και χρειάζεται βοήθεια. Είναι σοβαρά άρρωστη. Αλλά τα αηδιαστικά σχόλιά σας δεν βοηθούν καθόλου», έγραψε χαρακτηριστικά ένας follower της.
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