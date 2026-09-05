ASAP Rocky και Ριάνα: Η κόρη τους έκανε το δεύτερό της εξώφυλλο για περιοδικό πριν ακόμα γίνει ενός έτους
ASAP Rocky και Ριάνα: Η κόρη τους έκανε το δεύτερό της εξώφυλλο για περιοδικό πριν ακόμα γίνει ενός έτους
Η μικρή Ρόκι πόζαρε στην αγκαλιά του πατέρα της για το τεύχος του W Magazine China
Η κόρη της Ριάνα και του ASAP Rocky έκανε το δεύτερό της εξώφυλλο για περιοδικό, πριν ακόμα συμπληρώσει τον πρώτο χρόνο της ζωής της.
Η Ρόκι, που γεννήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου του 2025, πόζαρε στην αγκαλιά του πατέρα της για το εξώφυλλο του τρέχοντος τεύχους του W Magazine China, χαμογελώντας και φορώντας ένα τζιν σύνολο.
Ο ράπερ κινήθηκε στο ίδιο στιλιστικό ύφος, φορώντας τζιν παντελόνι, μπλε πουκάμισο και ένα λευκό T-shirt, ενώ για τις ανάγκες της φωτογράφισης είχε ροζ μαλλιά.
Δείτε το εξώφυλλο
Ο ASAP Rocky και η κόρη του πρωταγωνιστούν στο «τεύχος της αγάπης» του περιοδικού, το οποίο είναι αφιερωμένο όχι μόνο στον έρωτα, αλλά και στην οικογενειακή αγάπη. Μάλιστα, πάνω στη φωτογραφία του εξωφύλλου έχει τοποθετηθεί ένα ποίημα του ράπερ, γραμμένο με τον δικό του γραφικό χαρακτήρα.
Στο εσωτερικό του τεύχους, ο ASAP Rocky δηλώνει: «Νομίζω ότι όλοι περιμένουμε να αγαπήσουμε κάποιον χωρίς να περιμένουμε τίποτα σε αντάλλαγμα, και είμαι αρκετά τυχερός ώστε να έχω τρία μικρά παιδιά, τα οποία μπορώ να αγαπώ με αυτόν τον τρόπο».
Αυτό δεν είναι το πρώτο εξώφυλλο περιοδικού για τη Ρόκι. Τον Απρίλιο είχε εμφανιστεί μαζί με τη διάσημη μητέρα της στο εξώφυλλο του αμερικανικού W Magazine, φορώντας μάλιστα μια πάνα υψηλής ραπτικής του οίκου Dior.
Η Ρόκι είναι το τρίτο παιδί της Ριάνα και του ASAP Rocky, οι οποίοι έχουν επίσης δύο γιους, τον 4χρονο RZA και τον 3χρονο Riot. Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο Elle Magazine, για το εξώφυλλο του οποίου πόζαρε μόνος του τον Οκτώβριο του 2025, ο ράπερ είχε μιλήσει για την επιθυμία του το τρίτο παιδί του να είναι κορίτσι. «Ελπίζω να είναι κορίτσι. Το θέλω πραγματικά. Προσευχόμαστε να είναι κορίτσι» είχε δηλώσει.
Η Ρόκι, που γεννήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου του 2025, πόζαρε στην αγκαλιά του πατέρα της για το εξώφυλλο του τρέχοντος τεύχους του W Magazine China, χαμογελώντας και φορώντας ένα τζιν σύνολο.
Ο ράπερ κινήθηκε στο ίδιο στιλιστικό ύφος, φορώντας τζιν παντελόνι, μπλε πουκάμισο και ένα λευκό T-shirt, ενώ για τις ανάγκες της φωτογράφισης είχε ροζ μαλλιά.
Δείτε το εξώφυλλο
Ο ASAP Rocky και η κόρη του πρωταγωνιστούν στο «τεύχος της αγάπης» του περιοδικού, το οποίο είναι αφιερωμένο όχι μόνο στον έρωτα, αλλά και στην οικογενειακή αγάπη. Μάλιστα, πάνω στη φωτογραφία του εξωφύλλου έχει τοποθετηθεί ένα ποίημα του ράπερ, γραμμένο με τον δικό του γραφικό χαρακτήρα.
Στο εσωτερικό του τεύχους, ο ASAP Rocky δηλώνει: «Νομίζω ότι όλοι περιμένουμε να αγαπήσουμε κάποιον χωρίς να περιμένουμε τίποτα σε αντάλλαγμα, και είμαι αρκετά τυχερός ώστε να έχω τρία μικρά παιδιά, τα οποία μπορώ να αγαπώ με αυτόν τον τρόπο».
Αυτό δεν είναι το πρώτο εξώφυλλο περιοδικού για τη Ρόκι. Τον Απρίλιο είχε εμφανιστεί μαζί με τη διάσημη μητέρα της στο εξώφυλλο του αμερικανικού W Magazine, φορώντας μάλιστα μια πάνα υψηλής ραπτικής του οίκου Dior.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Ρόκι είναι το τρίτο παιδί της Ριάνα και του ASAP Rocky, οι οποίοι έχουν επίσης δύο γιους, τον 4χρονο RZA και τον 3χρονο Riot. Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο Elle Magazine, για το εξώφυλλο του οποίου πόζαρε μόνος του τον Οκτώβριο του 2025, ο ράπερ είχε μιλήσει για την επιθυμία του το τρίτο παιδί του να είναι κορίτσι. «Ελπίζω να είναι κορίτσι. Το θέλω πραγματικά. Προσευχόμαστε να είναι κορίτσι» είχε δηλώσει.
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