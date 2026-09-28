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«Μου έδωσε τσία, μου είπε να τρώω μακαρόνια με ζέα για να μην πάθω καρκίνο όπως ο πατέρας μου»: Νέα καταγγελία για την Γάκα και το ιατρείο της Καρνεάδου
«Μου έδωσε τσία, μου είπε να τρώω μακαρόνια με ζέα για να μην πάθω καρκίνο όπως ο πατέρας μου»: Νέα καταγγελία για την Γάκα και το ιατρείο της Καρνεάδου
«Επειδή με είδε δύσπιστη, φώναξε τον σύζυγό της για να μου είπε ότι είναι παθολόγος και θα είναι εδώ για οποιοδήποτε πρόβλημα» κατήγγειλε η Νταϊάνα Στεφάνου
Μια νέα καταγγελία για την Ιωάννα Γάκα και όσα συνέβαιναν στο ιατρείο της στο Κολωνάκι στο οποίο υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, έκανε γυναίκα στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι «μου έδινε σπόρους τσία και μου έλεγε να τρώω συγκεκριμένα μακαρόνια με ζέα γιατί έτσι θα καθαρίσει ο οργανισμό μου και θα έχω λιγότερες πιθανότητες να πάθω καρκίνο όπως ο πατέρας μου».
Όπως είπε η κυρία Νταϊάνα Στεφάνου για τη γνωριμία της με την Ιωάννα Γάκα «είχα μια απώλεια σε προσπάθεια εξωσωματικής και επειδή είχα πάρει βάρος ήμουν συστημένη από φίλους που είχαν έρθει από την Κύπρο που είχε παρουσιαστεί ως γυναικολόγος ότι ακολουθούσε μια μέθοδο που ακολουθούσαν στην Αμερική, κβαντική ιατρική»
«Μου είπε ότι θα έπρεπε να κάνω μια θεραπεία αποτοξίνωσης για να φύγουν οι ορμόνες από το συκώτι που είχε επιβαρυνθεί λόγω εξωσωματικής, για να πετύχει η επόμενη» συνέχισε στην καταγγελία της η κυρία Στεφάνου περιγράφοντας ότι η Ιωάννα Γάκα «μου είχε δώσει τσι και να παίρνω συγκεκριμένα μακαρόνια με ζέα. Μου έγραψε ένα κατεβατό από βιταμίνες από το εξωτερικό, είχε και ένα φαρμακείο από όπου θα μπορούσα να τα προμηθευτώ που την ήξεραν».
Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα η κυρία Γάκα της έλεγε «θα έπρεπε να καθαρίζω τον οργανισμό μου γιατί θα έχω καλύτερο δέρμα, θα είμαι πιο γερή και θα έχω λιγότερες πιθανότητες να πάθω καρκίνο όπως ο πατέρας μου. Ότι αν την ακολουθούσα θα μπορούσα να είμαι πιο κοντά στο αποτέλεσμα της πιο επιτυχημένης εξωσωματικής».
Μιλώντας για την επίσκεψή της στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου είπε για την Ιωάννα Γάκα «με έβαλε σε ένα μηχάνημα με καλώδια στο κεφάλι, τα πόδια, τα χέρια που θα κάνει scaning και θα μας δείξει στον οργανισμό ποιο πρόβλημα είναι πιο έντονο».
Όσον αφορά την αμοιβή που της ζητήθηκε, η κυρία Στεφάνου είπε «είχα δώσει 350 ευρώ και επειδή της είπα ότι αν είναι έτσι κάθε 1-1,5 μήνα εγώ δεν θα μπορώ, εκείνη μου είπε "θα μου δίνετε 50 ευρώ λιγότερο και θα φτάσουμε στο πλαφόν των 200 ευρώ».
«Επειδή, δε, με είχε δει λίγο δύσπιστη φώναξε τον άνδρα της, που δεν μου άρεσε, ο οποίος μου είπε ότι είμαι παθολόγος και θα είμαι εδώ για οποιοδήποτε πρόβλημα και θα σας παρακολουθούμε μαζί. Εγώ έχασα 2 κιλά την πρώτη εβδομάδα και αυτό μου δημιούργησε εμπιστοσύνη. Θα ήθελα πραγματικά την τιμωρία τους» κατέληξε η κυρία Στεφάνου
Όπως είπε η κυρία Νταϊάνα Στεφάνου για τη γνωριμία της με την Ιωάννα Γάκα «είχα μια απώλεια σε προσπάθεια εξωσωματικής και επειδή είχα πάρει βάρος ήμουν συστημένη από φίλους που είχαν έρθει από την Κύπρο που είχε παρουσιαστεί ως γυναικολόγος ότι ακολουθούσε μια μέθοδο που ακολουθούσαν στην Αμερική, κβαντική ιατρική»
«Μου είπε ότι θα έπρεπε να κάνω μια θεραπεία αποτοξίνωσης για να φύγουν οι ορμόνες από το συκώτι που είχε επιβαρυνθεί λόγω εξωσωματικής, για να πετύχει η επόμενη» συνέχισε στην καταγγελία της η κυρία Στεφάνου περιγράφοντας ότι η Ιωάννα Γάκα «μου είχε δώσει τσι και να παίρνω συγκεκριμένα μακαρόνια με ζέα. Μου έγραψε ένα κατεβατό από βιταμίνες από το εξωτερικό, είχε και ένα φαρμακείο από όπου θα μπορούσα να τα προμηθευτώ που την ήξεραν».
Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα η κυρία Γάκα της έλεγε «θα έπρεπε να καθαρίζω τον οργανισμό μου γιατί θα έχω καλύτερο δέρμα, θα είμαι πιο γερή και θα έχω λιγότερες πιθανότητες να πάθω καρκίνο όπως ο πατέρας μου. Ότι αν την ακολουθούσα θα μπορούσα να είμαι πιο κοντά στο αποτέλεσμα της πιο επιτυχημένης εξωσωματικής».
Μιλώντας για την επίσκεψή της στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου είπε για την Ιωάννα Γάκα «με έβαλε σε ένα μηχάνημα με καλώδια στο κεφάλι, τα πόδια, τα χέρια που θα κάνει scaning και θα μας δείξει στον οργανισμό ποιο πρόβλημα είναι πιο έντονο».
Όσον αφορά την αμοιβή που της ζητήθηκε, η κυρία Στεφάνου είπε «είχα δώσει 350 ευρώ και επειδή της είπα ότι αν είναι έτσι κάθε 1-1,5 μήνα εγώ δεν θα μπορώ, εκείνη μου είπε "θα μου δίνετε 50 ευρώ λιγότερο και θα φτάσουμε στο πλαφόν των 200 ευρώ».
«Επειδή, δε, με είχε δει λίγο δύσπιστη φώναξε τον άνδρα της, που δεν μου άρεσε, ο οποίος μου είπε ότι είμαι παθολόγος και θα είμαι εδώ για οποιοδήποτε πρόβλημα και θα σας παρακολουθούμε μαζί. Εγώ έχασα 2 κιλά την πρώτη εβδομάδα και αυτό μου δημιούργησε εμπιστοσύνη. Θα ήθελα πραγματικά την τιμωρία τους» κατέληξε η κυρία Στεφάνου
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