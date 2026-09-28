Άρση ασυλίας για τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Πέτερ Μάγιαρ - Η υπόθεση με το κινητό άνδρα που κατέληξε στον Δούναβη
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Άρση ασυλίας για τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Πέτερ Μάγιαρ - Η υπόθεση με το κινητό άνδρα που κατέληξε στον Δούναβη

Η ασυλία ήρθη και για δύο πρώην υπουργούς της κυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν οι οποίοι ερευνώνται για διαφθορά

Άρση ασυλίας για τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Πέτερ Μάγιαρ - Η υπόθεση με το κινητό άνδρα που κατέληξε στον Δούναβη
Το κοινοβούλιο της Ουγγαρίας ήρε σήμερα την ασυλία του πρωθυπουργού Πέτερ Μάγιαρ και δύο πρώην υπουργών του Βίκτορ Ορμπαν, οι οποίοι εμπλέκονται σε διαφορετικές ποινικές υποθέσεις.

Η γενική εισαγγελία της χώρας είχε ζητήσει την προηγούμενη εβδομάδα την άρση της ασυλίας των δύο βουλευτών και του πρωθυπουργού προκειμένου να μπορέσει να συνεχίσει τις έρευνές της.

Στην περίπτωση των δύο πρώην υπουργών πρόκειται για τις πρώτες διώξεις εις βάρος υψηλόβαθμων αξιωματούχων της εποχής Ορμπάν για διαφθορά.

Η έρευνα για τον Ούγγρο πρωθυπουργό

Από την πλευρά του ο Μάγιαρ ερευνάται για ένα περιστατικό που χρονολογείται από το 2024. Κατηγορείται ότι άρπαξε το κινητό τηλέφωνο ενός άνδρα που τον βιντεοσκοπούσε μέσα σε νυχτερινό κέντρο και το πέταξε στον Δούναβη.

Ο φιλοευρωπαίος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας είχε ζητήσει ο ίδιος την άρση της ασυλίας του, καθώς καταγγέλλει εδώ και καιρό την υπόθεση την οποία χαρακτηρίζει «παρωδία».

Την προηγούμενη εβδομάδα ο Μάγιαρ κατηγόρησε τη γενική εισαγγελία ότι προσπαθεί να συνδέσει την υπόθεσή του με αυτές των πρώην υπουργών του Ορμπαν.

Η άρση της ασυλίας του Μάγιαρ, όπως και του πρώην υπουργού Πολιτισμού και Καινοτομίας Μπάλας Χάνκο και του πρώην υπουργού Ανάπτυξης Μίκλος Σέστακ ενέκριναν 139 βουλευτές σε σύνολο 199.

Το κόμμα Fidesz του Ορμπαν και ο σύμμαχός του KDNP μποϊκόταραν την ψηφοφορία.

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Ο Χάνκο κατηγορείται ότι υπεξαίρεσε 47 εκατομμύρια ευρώ δημόσιων πόρων, ένα μέρος των οποίων χρησιμοποιήθηκε για την προεκλογική εκστρατεία του Fidesz για τις εκλογές του 2026.

Ο Σέζτακ, βουλευτής του KDNP φέρεται να έλαβε πολλά εκατομμύρια ευρώ ως δωροδοκία στο πλαίσιο της αγοράς μεταχειρισμένων λεωφορείων σε αυξημένες τιμές από το 2014 ως το 2018.

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