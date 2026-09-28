Δίχασε η Μαντόνα με την εμφάνιση της στα MTV VMA μετά από 23 χρόνια: Το αμήχανο «αστείο» και η κατακραυγή στα social media για το σόου
Δίχασε η Μαντόνα με την εμφάνιση της στα MTV VMA μετά από 23 χρόνια: Το αμήχανο «αστείο» και η κατακραυγή στα social media για το σόου
Η τραγουδίστρια παρέλα 7 βραβεία το βράδυ της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου στην τελετή απονομής
Ανάμεικτα είναι τα συναισθήματα του κόσμου για την εμφάνιση της Μαντόνα στα φετινά MTV Video Music Awards, η οποία επέστρεψε μετά από 23 χρόνια στη σκηνή των βραβείων.
Η 68χρονη «βασίλισσα της ποπ» παρέλαβε συνολικά εφτά βραβεία το βράδυ της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου στο Peacock Theatre του Λος Άντζελες, έπειτα από 13 υποψηφιότητες.
Όταν ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο για το «Confessions II – The Film», η ομιλία της πήρε μια αμήχανη τροπή όταν αστειεύτηκε λέγοντας: «Καταρχάς, θέλω να βγάλω αυτό το πράγμα από τον κώλ@. Είναι εκεί όλο το βράδυ», πριν βάλει το χέρι της πίσω της και στη συνέχεια παρουσιάσει ένα μαύρο αντικείμενο.
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Στη συνέχεια φώναξε: «Το μικρόφωνό μου είναι πολύ κοντό» και ζήτησε από τον Τρόι Σιβάν και την Charli XCX να σταθούν δίπλα της με την τραγουδίστρια να συνεχίζει σύμφωνα με την Daily Mail: «Δεν είμαι και πολύ σίγουρη για ποιο πράγμα είναι αυτό το βραβείο. Υποθέτω ότι είναι για την ταινία μικρού μήκους;», πριν η Charli XCX ανοίξει την κάρτα με την ανακοίνωση για να της θυμίσει για ποια κατηγορία επρόκειτο.
Η Μαντόντα τότε πρόσθεσε: «Νιώθω καλά όταν περιβάλλομαι από ανθρώπους που τους αρέσει να χορεύουν, Charli, Τρόι... Δεν καταλάβατε το αστείο με το λέιζερ στον κώλ@ μου, έτσι; Ήταν εκεί όλο το βράδυ, πριν το βγάλω».
«Ο χορός είναι εκεί όπου συνέβησαν όλα στη ζωή μου. Αν σας αρέσει να χορεύετε, σηκωθείτε... είμαστε όλοι ίσοι στην πίστα», είπε κλείνοντας και αποχώρησε από τη σκηνή.
Η αμηχανία, ωστόσο δημιουργήθηκε από την έναρξη του σόου, όπου η Μαντόνα ερμήνευσε τα τραγούδια «Bring Your Love» με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ και «Danceteria Afterhours Remix» με την Charlie XCX.
Δείτε βίντεο
Η 68χρονη «βασίλισσα της ποπ» παρέλαβε συνολικά εφτά βραβεία το βράδυ της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου στο Peacock Theatre του Λος Άντζελες, έπειτα από 13 υποψηφιότητες.
Όταν ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο για το «Confessions II – The Film», η ομιλία της πήρε μια αμήχανη τροπή όταν αστειεύτηκε λέγοντας: «Καταρχάς, θέλω να βγάλω αυτό το πράγμα από τον κώλ@. Είναι εκεί όλο το βράδυ», πριν βάλει το χέρι της πίσω της και στη συνέχεια παρουσιάσει ένα μαύρο αντικείμενο.
Δείτε βίντεο
@buzzfeeduk 😳😳😳 #Madonna #VMAs ♬ original sound - BuzzFeed UK
Στη συνέχεια φώναξε: «Το μικρόφωνό μου είναι πολύ κοντό» και ζήτησε από τον Τρόι Σιβάν και την Charli XCX να σταθούν δίπλα της με την τραγουδίστρια να συνεχίζει σύμφωνα με την Daily Mail: «Δεν είμαι και πολύ σίγουρη για ποιο πράγμα είναι αυτό το βραβείο. Υποθέτω ότι είναι για την ταινία μικρού μήκους;», πριν η Charli XCX ανοίξει την κάρτα με την ανακοίνωση για να της θυμίσει για ποια κατηγορία επρόκειτο.
Η Μαντόντα τότε πρόσθεσε: «Νιώθω καλά όταν περιβάλλομαι από ανθρώπους που τους αρέσει να χορεύουν, Charli, Τρόι... Δεν καταλάβατε το αστείο με το λέιζερ στον κώλ@ μου, έτσι; Ήταν εκεί όλο το βράδυ, πριν το βγάλω».
«Ο χορός είναι εκεί όπου συνέβησαν όλα στη ζωή μου. Αν σας αρέσει να χορεύετε, σηκωθείτε... είμαστε όλοι ίσοι στην πίστα», είπε κλείνοντας και αποχώρησε από τη σκηνή.
Η αμηχανία, ωστόσο δημιουργήθηκε από την έναρξη του σόου, όπου η Μαντόνα ερμήνευσε τα τραγούδια «Bring Your Love» με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ και «Danceteria Afterhours Remix» με την Charlie XCX.
Δείτε βίντεο
@miss.confused0 #vmas2026 #fyp ♬ sonido original - SWDISON
Παρατηρώντας τη να κινείται στη σκηνή, οι θεατές σχολίαζαν στα social media πως φαινόταν να δυσκολεύεται να πάρει ανάσα, ενώ πολλοί έγραφαν πως επρόκειτο για playblack. Αρκετοί ήταν και εκείνοι που χαρακτήρισαν την εμφάνιση αυτή βαρετή.
Ένα σχόλιο έγραφε: «Μακάρι να μπορούσα να είχα δει τη Μαντόνα στα καλύτερά της! Η "μαμά" είναι ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΗ και λαχανιασμένη στη σκηνή των MTV #VMAs. Και ναι, ξέρω ότι είναι σχεδόν 70, οπότε δεν περιμένω τη Μαντόνα του 1985, αλλά ουάου», ενώ ένα άλλο έγραφε: «Θα πω κάτι αμφιλεγόμενο. Μαντόνα, αυτό είναι βαρετό».
Παρόλα αυτά, υπήρξαν πολλοί οι οποίοι αποθέωσαν την Μαντόνα για την εμφάνισή της, υποστηρίζοντας έκανε ένα πολύ εντυπωσιακό σόου στα 68 της.
Ένα σχόλιο έγραφε: «Μακάρι να μπορούσα να είχα δει τη Μαντόνα στα καλύτερά της! Η "μαμά" είναι ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΗ και λαχανιασμένη στη σκηνή των MTV #VMAs. Και ναι, ξέρω ότι είναι σχεδόν 70, οπότε δεν περιμένω τη Μαντόνα του 1985, αλλά ουάου», ενώ ένα άλλο έγραφε: «Θα πω κάτι αμφιλεγόμενο. Μαντόνα, αυτό είναι βαρετό».
Παρόλα αυτά, υπήρξαν πολλοί οι οποίοι αποθέωσαν την Μαντόνα για την εμφάνισή της, υποστηρίζοντας έκανε ένα πολύ εντυπωσιακό σόου στα 68 της.
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