Δίχασε η Μαντόνα με την εμφάνιση της στα MTV VMA μετά από 23 χρόνια: Το αμήχανο «αστείο» και η κατακραυγή στα social media για το σόου

Στη συνέχεια φώναξε: «Το μικρόφωνό μου είναι πολύ κοντό» και ζήτησε από τον Τ

ερμήνευσε τα τραγούδια «Bring Your Love» με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ και «Danceteria Afterhours Remix» με την Charlie XCX.





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