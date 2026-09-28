Γιάννης Μποσταντζόγλου: Δεν βλέπω τον εαυτό μου στην τηλεόραση πλέον, είναι ναρκισσιστικό και λίγο ξιπασμένο
GALA
Γιάννης Μποσταντζόγλου Ηθοποιός

Γιάννης Μποσταντζόγλου: Δεν βλέπω τον εαυτό μου στην τηλεόραση πλέον, είναι ναρκισσιστικό και λίγο ξιπασμένο

«Στην αρχή με έβλεπα, γιατί λειτουργεί λίγο και η ματαιοδοξία», πρόσθεσε ο ηθοποιός

Γιάννης Μποσταντζόγλου: Δεν βλέπω τον εαυτό μου στην τηλεόραση πλέον, είναι ναρκισσιστικό και λίγο ξιπασμένο
Γεωργία Κοτζιά
5 ΣΧΟΛΙΑ
Ναρκισσιστικό και ξιπασμένο θεωρεί ο Γιάννης Μποσταντζόγλου να βλέπει τον εαυτό του στην τηλεόραση στους ρόλους που υποδύεται κάθε φορά.

Ο ηθοποιός, σε συνέντευξη που παραχώρησε τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Happy Day», εξήγησε πως μιλά αποκλειστικά για τον ίδιο, σημειώνοντας πως ενώ στο παρελθόν παρακολουθούσε τις σειρές που έπαιζε, πλέον θεωρεί πως δεν χρειάζεται, καθώς ξέρει πολύ καλά τη δουλειά του και πώς αποδίδει.

Ο Γιάννης Μποσταντζόγλου είπε χαρακτηριστικά: «Δεν βλέπω τον εαυτό μου στις επαναλήψεις. Ούτε στα πρωτότυπα πολλές φορές. Δεν ξέρω, στην αρχή τα έβλεπα ως νέος. Λειτουργεί λίγο και η ματαιοδοξία... Μετά βαρέθηκα... Τον εαυτό μου δεν ξέρω; Ξέρω πολύ καλά τι κάνω. Είναι ναρκισσιστικό. Μου φαίνεται και λίγο ξιπασμένο. Εμένα...».

Δείτε το βίντεο

Γεωργία Κοτζιά
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Nova more: Η πρόταση της Nova που κερδίζει τους καταναλωτές

Η εποχή της ταχύτητας και της συνδεσιμότητας, φέρνει την ανάγκη για πολλά περισσότερα από απλώς μια καλή τιμή. Το Nova more έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτή την ανάγκη: Η ολοκληρωμένη πρόταση της Nova, ενώνει Internet, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, προσθέτοντας, παράλληλα, υπηρεσίες και δυνατότητες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης