Γιάννης Μποσταντζόγλου: Δεν βλέπω τον εαυτό μου στην τηλεόραση πλέον, είναι ναρκισσιστικό και λίγο ξιπασμένο
Γιάννης Μποσταντζόγλου: Δεν βλέπω τον εαυτό μου στην τηλεόραση πλέον, είναι ναρκισσιστικό και λίγο ξιπασμένο
«Στην αρχή με έβλεπα, γιατί λειτουργεί λίγο και η ματαιοδοξία», πρόσθεσε ο ηθοποιός
Ναρκισσιστικό και ξιπασμένο θεωρεί ο Γιάννης Μποσταντζόγλου να βλέπει τον εαυτό του στην τηλεόραση στους ρόλους που υποδύεται κάθε φορά.
Ο ηθοποιός, σε συνέντευξη που παραχώρησε τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Happy Day», εξήγησε πως μιλά αποκλειστικά για τον ίδιο, σημειώνοντας πως ενώ στο παρελθόν παρακολουθούσε τις σειρές που έπαιζε, πλέον θεωρεί πως δεν χρειάζεται, καθώς ξέρει πολύ καλά τη δουλειά του και πώς αποδίδει.
Ο Γιάννης Μποσταντζόγλου είπε χαρακτηριστικά: «Δεν βλέπω τον εαυτό μου στις επαναλήψεις. Ούτε στα πρωτότυπα πολλές φορές. Δεν ξέρω, στην αρχή τα έβλεπα ως νέος. Λειτουργεί λίγο και η ματαιοδοξία... Μετά βαρέθηκα... Τον εαυτό μου δεν ξέρω; Ξέρω πολύ καλά τι κάνω. Είναι ναρκισσιστικό. Μου φαίνεται και λίγο ξιπασμένο. Εμένα...».
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός, σε συνέντευξη που παραχώρησε τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Happy Day», εξήγησε πως μιλά αποκλειστικά για τον ίδιο, σημειώνοντας πως ενώ στο παρελθόν παρακολουθούσε τις σειρές που έπαιζε, πλέον θεωρεί πως δεν χρειάζεται, καθώς ξέρει πολύ καλά τη δουλειά του και πώς αποδίδει.
Ο Γιάννης Μποσταντζόγλου είπε χαρακτηριστικά: «Δεν βλέπω τον εαυτό μου στις επαναλήψεις. Ούτε στα πρωτότυπα πολλές φορές. Δεν ξέρω, στην αρχή τα έβλεπα ως νέος. Λειτουργεί λίγο και η ματαιοδοξία... Μετά βαρέθηκα... Τον εαυτό μου δεν ξέρω; Ξέρω πολύ καλά τι κάνω. Είναι ναρκισσιστικό. Μου φαίνεται και λίγο ξιπασμένο. Εμένα...».
Δείτε το βίντεο
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