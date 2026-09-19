Η Ριάνα και ο γιος της ανέβηκαν στη σκηνή με τον ASAP Rocky στην Κοπεγχάγη, ο 3χρονος Ρίοτ πήρε το μικρόφωνο και ευχαρίστησε τους θεατές
Η Ριάνα και ο γιος της ανέβηκαν στη σκηνή με τον ASAP Rocky στην Κοπεγχάγη, ο 3χρονος Ρίοτ πήρε το μικρόφωνο και ευχαρίστησε τους θεατές
Η συναυλία του ράπερ πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, στο στάδιο Royal Arena, με την τραγουδίστρια και το παιδί τους να στέκονται στο πλευρό του ενώ ερμήνευε το «Lord Pretty Flacko Jodye 2»
Στη σκηνή με τον ASAP Rocky σε συναυλία του στην Κοπεγχάγη ανέβηκαν η Ριάνα και ο γιος τους, με τον 3χρονο Ρίοτ να παίρνει το μικρόφωνο και να ευχαριστεί τους θεατές κατά τη διάρκεια του σόου.
Η ξεχωριστή στιγμή σημειώθηκε την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, στο στάδιο Royal Arena, ενώ ο 37χρονος ράπερ ερμήνευε το «Lord Pretty Flacko Jodye 2», στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του «Don't Be Dumb».
Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media από τους θεατές, η Ριάνα φαίνεται να κρατά στην αγκαλιά της τον γιο της, ενώ κάθεται δίπλα στον σύντροφό της. Την ίδια στιγμή, φλόγες εκτοξεύονται στον αέρα.
Δείτε βίντεο
Λίγο αργότερα, ο 3χρονος κατεβαίνει από την αγκαλιά της μητέρας του και στέκεται ανάμεσα στους διάσημους γονείς του, παίρνοντας κάποια στιγμή το μεγάφωνο του ASAP Rocky για να μιλήσει στο κοινό, ενώνοντας έπειτα τη γροθιά του με εκείνη του πατέρα του.
Σε άλλο βίντεο, ο ράπερ παρουσιάζεται να τραγουδά με τον γιο του στην αγκαλιά του.
Η ξεχωριστή στιγμή σημειώθηκε την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, στο στάδιο Royal Arena, ενώ ο 37χρονος ράπερ ερμήνευε το «Lord Pretty Flacko Jodye 2», στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του «Don't Be Dumb».
Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media από τους θεατές, η Ριάνα φαίνεται να κρατά στην αγκαλιά της τον γιο της, ενώ κάθεται δίπλα στον σύντροφό της. Την ίδια στιγμή, φλόγες εκτοξεύονται στον αέρα.
Δείτε βίντεο
A$AP Rocky brought Rihanna and their son Riot on stage tonight in Copenhagen during “Lord Pretty Flacko Jodye 2” 🔥 pic.twitter.com/vqs0YJcc1v— Kurrco (@Kurrco) September 18, 2026
Λίγο αργότερα, ο 3χρονος κατεβαίνει από την αγκαλιά της μητέρας του και στέκεται ανάμεσα στους διάσημους γονείς του, παίρνοντας κάποια στιγμή το μεγάφωνο του ASAP Rocky για να μιλήσει στο κοινό, ενώνοντας έπειτα τη γροθιά του με εκείνη του πατέρα του.
Rihanna & Riot on Stage with A$AP Rocky for LPFJ2 in Copenhagen! pic.twitter.com/l3rO3wJCws— 𝕵𝖆𝖘 (@awgecentral) September 18, 2026
Riot on stage with A$AP Rocky tonight in Copenhagen 🫶🏽— 𝕵𝖆𝖘 (@awgecentral) September 18, 2026
His little “wassup” 🥹 pic.twitter.com/y8BGB0oMNt
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