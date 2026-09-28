Βίκυ Χατζηβασιλείου: Δεν ήμουν εύκολο κοριτσάκι, έφυγα από το σπίτι όταν ήμουν 4 ετών γιατί μάλωσα με τη μαμά μου
Βίκυ Χατζηβασιλείου: Δεν ήμουν εύκολο κοριτσάκι, έφυγα από το σπίτι όταν ήμουν 4 ετών γιατί μάλωσα με τη μαμά μου
Η παρουσιάστρια και η μητέρα της παραχώρησαν κοινή συνέντευξη - «Πιέστηκα, η μητέρα μου ήθελε να τα κάνουμε όλα τέλεια», πρόσθεσε η ίδια
Κοινή συνέντευξη με τη μητέρα της παραχώρησε η Βίκυ Χατζηβασιλείου, κατά την οποία μίλησαν για τη σχέση τους, ενώ η παρουσιάστρια κατά τη διάρκεια της συζήτησης, μίλησε για την πρώτη φορά που τσακώθηκαν, σε ηλικία τεσσάρων ετών, με την ίδια να φεύγει από το σπίτι.
Όπως ανέφερε η Βίκυ Χατζηβασιλείου στην εκπομπή «Happy Day» τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, δεν ήταν ένα ήσυχο παιδί: «Δεν ήμουν εύκολο κοριτσάκι. Και η πρώτη φορά που έφυγα από το σπίτι, γιατί μάλωσα με τη μαμά μου, ήταν όταν ήμουν 4 ετών», είπε χαρακτηριστικά, με τη μητέρα της να εξηγεί πως τότε, παρά το άγχος της, είχε εμπιστοσύνη στην κόρη της: «Αγχώθηκα αλλά της είχα και εμπιστοσύνη», απάντησε.
«Θεώρησα μεγάλη ευθύνη και καθήκον που είχα παιδί. Ήθελα και βιαζόμουν να ξέρουν τα παιδιά μου πολλά πράγματα τα παιδιά μου από μικρά», πρόσθεσε στη συνέχεια η κ. Χρύσα, με την παρουσιάστρια να αναφέρει πως τα σχολικά της χρόνια ήταν δύσκολα: «Πιέστηκα, η μητέρα μου ήθελε να τα κάνουμε όλα τέλεια. Εγώ στην εφηβεία, στα Σαββατοκύριακα, με έβαζε και έκανα επανάληψη όλα τα μαθήματα. Δεν είχα Σαββατοκύριακα. Αυτό με καταπίεσε και με κούρασε, αλλά απέδωσε κιόλας», είπε.
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«Το θεωρούσα δική μου ευθύνη το να πάει αδιάβαστη η Βίκυ στο σχολείο», επισήμανε τότε η μητέρα της Βίκυς Χατζηβασιλείου.
Έπειτα, η παρουσιάστρια εξομολογήθηκε πως μέχρι και σήμερα βλέπει εφιάλτες που αφορούν στο σχολείο και την επίδοσή της: «Ακόμα ξυπνάω τα βράδια από όνειρα ότι δεν έγραψα καλά... έχω ακόμα άγχος του σχολείου», παραδέχτηκε.
Παρόλα αυτά, η Βίκυ Χατζηβασιλείου δήλωσε πως: «Όταν έγινα κι εγώ μαμά, τότε καταλάβαμε περισσότερο η μία την άλλη», εξηγώντας πως δεν εκείνη δεν πίεζε τα παιδιά της όσον αφορά στους βαθμούς τους και στα μαθήματά τους.
«Το αποτέλεσμα δεν με αφήνει να νομίζω ότι έχω κάνει λάθη. Τα έχω κάνει όλα σωστά. Και αν ξαναγινόμουν μητέρα - μπορεί να λέει ότι καταπιέστηκε - αλλά τον ίδιο τρόπο διαπαιδαγώγησης θα είχα», είπε τότε με χιούμορ η κ. Χρύσα, τονίζοντας πως παρά τα λάθη που μπορεί να έκανε, θεωρεί πως κατάφερε να προσφέρει στα παιδιά της τα απαραίτητα εφόδια.
Όπως επισήμανε, τη στενοχωρεί όταν ακούει τη Βίκυ Χατζηβασιλείου να λέει πως καταπιέστηκε, ωστόσο έχουν κάνει αυτή τη συζήτηση μεταξύ τους και έχουν προχωρήσει: «Με στενοχωρεί, αλλά το έχουμε συζητήσει. Δεν καταλάβαινα ότι καταπιέζεται. Ένιωθα ότι έχω υποχρέωση», ανέφερε.
Όπως ανέφερε η Βίκυ Χατζηβασιλείου στην εκπομπή «Happy Day» τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, δεν ήταν ένα ήσυχο παιδί: «Δεν ήμουν εύκολο κοριτσάκι. Και η πρώτη φορά που έφυγα από το σπίτι, γιατί μάλωσα με τη μαμά μου, ήταν όταν ήμουν 4 ετών», είπε χαρακτηριστικά, με τη μητέρα της να εξηγεί πως τότε, παρά το άγχος της, είχε εμπιστοσύνη στην κόρη της: «Αγχώθηκα αλλά της είχα και εμπιστοσύνη», απάντησε.
«Θεώρησα μεγάλη ευθύνη και καθήκον που είχα παιδί. Ήθελα και βιαζόμουν να ξέρουν τα παιδιά μου πολλά πράγματα τα παιδιά μου από μικρά», πρόσθεσε στη συνέχεια η κ. Χρύσα, με την παρουσιάστρια να αναφέρει πως τα σχολικά της χρόνια ήταν δύσκολα: «Πιέστηκα, η μητέρα μου ήθελε να τα κάνουμε όλα τέλεια. Εγώ στην εφηβεία, στα Σαββατοκύριακα, με έβαζε και έκανα επανάληψη όλα τα μαθήματα. Δεν είχα Σαββατοκύριακα. Αυτό με καταπίεσε και με κούρασε, αλλά απέδωσε κιόλας», είπε.
Δείτε το βίντεο
«Το θεωρούσα δική μου ευθύνη το να πάει αδιάβαστη η Βίκυ στο σχολείο», επισήμανε τότε η μητέρα της Βίκυς Χατζηβασιλείου.
Έπειτα, η παρουσιάστρια εξομολογήθηκε πως μέχρι και σήμερα βλέπει εφιάλτες που αφορούν στο σχολείο και την επίδοσή της: «Ακόμα ξυπνάω τα βράδια από όνειρα ότι δεν έγραψα καλά... έχω ακόμα άγχος του σχολείου», παραδέχτηκε.
Παρόλα αυτά, η Βίκυ Χατζηβασιλείου δήλωσε πως: «Όταν έγινα κι εγώ μαμά, τότε καταλάβαμε περισσότερο η μία την άλλη», εξηγώντας πως δεν εκείνη δεν πίεζε τα παιδιά της όσον αφορά στους βαθμούς τους και στα μαθήματά τους.
«Το αποτέλεσμα δεν με αφήνει να νομίζω ότι έχω κάνει λάθη. Τα έχω κάνει όλα σωστά. Και αν ξαναγινόμουν μητέρα - μπορεί να λέει ότι καταπιέστηκε - αλλά τον ίδιο τρόπο διαπαιδαγώγησης θα είχα», είπε τότε με χιούμορ η κ. Χρύσα, τονίζοντας πως παρά τα λάθη που μπορεί να έκανε, θεωρεί πως κατάφερε να προσφέρει στα παιδιά της τα απαραίτητα εφόδια.
Όπως επισήμανε, τη στενοχωρεί όταν ακούει τη Βίκυ Χατζηβασιλείου να λέει πως καταπιέστηκε, ωστόσο έχουν κάνει αυτή τη συζήτηση μεταξύ τους και έχουν προχωρήσει: «Με στενοχωρεί, αλλά το έχουμε συζητήσει. Δεν καταλάβαινα ότι καταπιέζεται. Ένιωθα ότι έχω υποχρέωση», ανέφερε.
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