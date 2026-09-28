Βίκυ Χατζηβασιλείου: Δεν ήμουν εύκολο κοριτσάκι, έφυγα από το σπίτι όταν ήμουν 4 ετών γιατί μάλωσα με τη μαμά μου

«Δεν ήμουν εύκολο κοριτσάκι. Και η πρώτη φορά που έφυγα από το σπίτι, γιατί μάλωσα με τη μαμά μου, ήταν όταν ήμουν 4 ετών», είπε χαρακτηριστικά, με τη μητέρα της να εξηγεί πως τότε, παρά το άγχος της, είχε εμπιστοσύνη στην κόρη της: «Αγχώθηκα αλλά της είχα και εμπιστοσύνη», απάντησε.

«Θεώρησα μεγάλη ευθύνη και καθήκον που είχα παιδί. Ήθελα και βιαζόμουν να ξέρουν τα παιδιά μου πολλά πράγματα τα παιδιά μου από μικρά», πρόσθεσε στη συνέχεια η κ. Χρύσα, με την παρουσιάστρια να αναφέρει πως τα σχολικά της χρόνια ήταν δύσκολα:

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