Τα ονόματα της φαντασμαγορικής συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ: Οι άνθρωποι πίσω από το σόου και οι στιλιστικές επιλογές της Ελληνίδας σταρ
Τα ονόματα της φαντασμαγορικής συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ: Οι άνθρωποι πίσω από το σόου και οι στιλιστικές επιλογές της Ελληνίδας σταρ
Ο Σαουδάραβας σχεδιαστής που έχει ντύσει Μπιγιονσέ και βασίλισσα Ράνια - Η στιλίστρια που επιμελήθηκε το λουκ της βραδιάς, είναι Αιγύπτια με έδρα το Μπρούκλιν και συνεργάτιδα της Μαντόνα - Ο σκηνοθέτης της συναυλίας είχε επιμεληθεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου
Ηταν μια συναυλία που αναμφισβήτητα ξεπέρασε κάθε δεδομένο από την άποψη της απήχησης του κόσμου, του κόστους αλλά και της προσοχής και στην τελευταία λεπτομέρεια. Ένα γιγαντιαίο μουσικό event που άνετα θα μπορούσε να συγκριθεί με ανάλογα του εξωτερικού. Και επειδή εμείς οι γυναίκες ενδιαφερόμαστε πάντα για τις εμφανίσεις των άλλων γυναικών να πούμε ότι η Άννα Βίσση που πάντα προσέχει τα outfit της – ειδικά επί σκηνής- αυτή την φορά επέλεξε ως στυλίστρια μια γυναίκα που έχει δείξει περγαμηνές στο διεθνές καλλιτεχνικό στερέωμα.
Πρόκειται για την Ρίτα Μέλσεν. Μια Αιγύπτια στυλίστρια με έδρα το Μπρούκλιν, αναγνωρισμένη για την προσφορά της στην μόδα. Αντλώντας έμπνευση από τον παππού της, ράφτη από το Κάιρο, ανέπτυξε το ταλέντο της δίνοντας έμφαση στην ιστορία της μόδας. Τα τελευταία έξι χρόνια έχει συνεργαστεί με την Μαντόνα, κυρίως ως σχεδιάστρια κουστουμιών για την περιοδεία The Celebration Tour, περιοδεία με τα υψηλότερα έσοδα όλων των εποχών. Παράλληλα με την δουλειά της με την Μαντόνα, η Μέλσεν έχει συνεργαστεί με κορυφαία brand και έντυπα, όπως οι Dolce &Gabanna, Rolling Stone, Interview magazine κλ.
Τι επέλεξε να φορά για την συγκεκριμένη βραδιά η Άννα Βίσση; H πρώτη εμφάνιση ήταν μια εντυπωσιακή δερμάτινη- λευκή ολόσωμη φόρμα που έφερε την υπογραφή ASHI STUDIO. Ο συγκεκριμένος οίκος ιδρύθηκε το 2007 από τον Σαουδάραβα Mohammed Ashi έναν δεξιοτέχνη της ύλης που επιτυγχάνει προσπαθώντας να αναδείξει την υψηλή ραπτική σε μορφή τέχνης. Βαθιά ρομαντικό, το έργο του δίνει νέα πνοή στην ουσιαστική έννοια της υψηλής ραπτικής, βασισμένη στο savoir faire, την κυριαρχία των όγκων και την αναζήτηση της καθαρότητας σε κάθε γραμμή.
Ο Ashi έχει μετακομίσει πλέον τον οίκο του στο Παρίσι ντύνοντας γνωστές κυρίες όπως η Βασίλισσα της Ιορδανίας Ράνια, η Beyoncé, η Penélope Cruz, η Diane Kruger κλ.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες με την πρώτη εμφάνιση της Άννας Βίσση
Το δεύτερο σύνολο της Βίσση στην συναυλία του ΟΑΚΑ ήταν μια custom δημιουργία που σχεδίασε η ίδια η Ρίτα Μέλσεν, ειδικά για την βραδιά για το οποίο έγιναν πρόβες στο εξωτερικό.
Δείτε φωτογραφία
Πρόκειται για την Ρίτα Μέλσεν. Μια Αιγύπτια στυλίστρια με έδρα το Μπρούκλιν, αναγνωρισμένη για την προσφορά της στην μόδα. Αντλώντας έμπνευση από τον παππού της, ράφτη από το Κάιρο, ανέπτυξε το ταλέντο της δίνοντας έμφαση στην ιστορία της μόδας. Τα τελευταία έξι χρόνια έχει συνεργαστεί με την Μαντόνα, κυρίως ως σχεδιάστρια κουστουμιών για την περιοδεία The Celebration Tour, περιοδεία με τα υψηλότερα έσοδα όλων των εποχών. Παράλληλα με την δουλειά της με την Μαντόνα, η Μέλσεν έχει συνεργαστεί με κορυφαία brand και έντυπα, όπως οι Dolce &Gabanna, Rolling Stone, Interview magazine κλ.
Τι επέλεξε να φορά για την συγκεκριμένη βραδιά η Άννα Βίσση; H πρώτη εμφάνιση ήταν μια εντυπωσιακή δερμάτινη- λευκή ολόσωμη φόρμα που έφερε την υπογραφή ASHI STUDIO. Ο συγκεκριμένος οίκος ιδρύθηκε το 2007 από τον Σαουδάραβα Mohammed Ashi έναν δεξιοτέχνη της ύλης που επιτυγχάνει προσπαθώντας να αναδείξει την υψηλή ραπτική σε μορφή τέχνης. Βαθιά ρομαντικό, το έργο του δίνει νέα πνοή στην ουσιαστική έννοια της υψηλής ραπτικής, βασισμένη στο savoir faire, την κυριαρχία των όγκων και την αναζήτηση της καθαρότητας σε κάθε γραμμή.
Ο Ashi έχει μετακομίσει πλέον τον οίκο του στο Παρίσι ντύνοντας γνωστές κυρίες όπως η Βασίλισσα της Ιορδανίας Ράνια, η Beyoncé, η Penélope Cruz, η Diane Kruger κλ.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες με την πρώτη εμφάνιση της Άννας Βίσση
Το δεύτερο σύνολο της Βίσση στην συναυλία του ΟΑΚΑ ήταν μια custom δημιουργία που σχεδίασε η ίδια η Ρίτα Μέλσεν, ειδικά για την βραδιά για το οποίο έγιναν πρόβες στο εξωτερικό.
Δείτε φωτογραφία
Φώτα , ήχος… πάμεΥπάρχουν όμως κι άλλες ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες που αφορούν την πολυσυζητημένη συναυλία. Την σκηνοθετική και δημιουργική επιμέλεια του show ανέλαβε ο Kim Gavin, ένα από τα σημαντικότερα ονόματα διεθνώς στον χώρο των live productions. Έχει συνδέσει το όνομά του με την Adele, τον Robbie Williams και κορυφαίες διεθνείς παραγωγές, μεταξύ των οποίων και οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λονδίνου.
Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός της σκηνής έφερε την υπογραφή της διεθνώς καταξιωμένης STUFISH Entertainment Architects, της ομάδα πίσω από εμβληματικά live productions των Beyoncé, Adele, U2, Madonna, The Rolling Stones, Elton John και πολλών ακόμη κορυφαίων καλλιτεχνών.
Τέλος, τις χορογραφίες είχε αναλάβει ο Fredrik Rydman, ένας από τους πλέον καταξιωμένους Σουηδούς χορογράφους και σκηνοθέτες, το όνομα του οποίου έχει συνδεθεί στενά με τη Eurovision και με ορισμένα από τα πιο εντυπωσιακά acts που έχουν παρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό.
Τις εντυπώσεις έκλεψε εξάλλου ο κιθαρίστας Σάκης Ντοβόλης, τόσο για το ταλέντο του όσο και για το look που διόλου τυχαία του απέδωσαν τον χαρακτηρισμό «Ο έλληνας Johnny Depp».
Δείτε βίντεο με την Άννα Βίσση και τον Dj Argy που άνοιξε τη συναυλία
@v.douka #AnnaVissi #Βισση #JohnnyDepp #GreekTikTok #TikTokGreece ♬ πρωτότυπος ήχος - v.douka
Οι φίλοι και η προετοιμασία για το Αθηνών ΑρέναΤο γεγονός ότι παρόν στην συναυλία ήταν ο εμβληματικός αρχιτέκτονας Peter Marino που παρακολούθησε την βραδιά έχοντας για παρέα τους φίλους της Βίσση αναδεικνύει την σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ της εταιρίας D&A η οποία αναλαμβάνει πια όλα τα φιλόδοξα projects Βίσση και του διάσημου Marino που έχει επιμεληθεί από τις boutique του οίκου Dior μέχρι πολυτελείς οικίες. Το Αθηνών Αρένα δημιουργήθηκε το 2024 από τον Γιάννη Παπαθεοχάρη περνά στην νέα του εποχή εντελώς μα εντελώς διαφορετικό. Αναμένεται να σχεδιαστεί εκ νέου, να είναι έξω από τα ελληνικά δεδομένα γι΄αυτό και δεν πρόκειται να ανοίξει τις πόρτες του πριν το 2027.
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