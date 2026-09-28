Στο γήπεδο και τα κάγκελα για τον Παναιγιάλειο ο Φάνης Λαμπρόπουλος: «Θρησκευτικός τουρισμός στην πατρίδα», δείτε φωτογραφίες και βίντεο
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Φάνης Λαμπρόπουλος Παναιγιάλειος Αίγιο

Στο γήπεδο και τα κάγκελα για τον Παναιγιάλειο ο Φάνης Λαμπρόπουλος: «Θρησκευτικός τουρισμός στην πατρίδα», δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος που κατάγεται από το Αίγιο, στηρίζει την ομάδα της πατρίδας του

Στο γήπεδο και τα κάγκελα για τον Παναιγιάλειο ο Φάνης Λαμπρόπουλος: «Θρησκευτικός τουρισμός στην πατρίδα», δείτε φωτογραφίες και βίντεο
4 ΣΧΟΛΙΑ
Την αγάπη του για τον Παναιγιάλειο που αγωνίζεται στην Γ΄ Εθνική επιβεβαίωσε ο Φάνης Λαμπρόπουλος.

Ο ραδιοφωνικός παραγωγός και παρουσιαστής ταξίδεψε στο Αίγιο, από όπου κατάγεται, την Κυριακή για να δει από κοντά τον αγώνα του Παναιγιάλειου με την Παναχαϊκή.

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος ανέβηκε στα κάγκελα του γηπέδου για να φωνάξει «Παναιγιάλειος, Παναιγιάλειος» ενώ φωτογραφήθηκε και με το σύνθημα «Παναιγιάλειος παρανόησα».



Στο γήπεδο και τα κάγκελα για τον Παναιγιάλειο ο Φάνης Λαμπρόπουλος: «Θρησκευτικός τουρισμός στην πατρίδα», δείτε φωτογραφίες και βίντεο


Μετά, δε, τη νίκη της ομάδας από το Αίγιο με 2-1 επί της Παναχαΐκης, ο Φάνης Λαμπρόπουλος πήγε στα αποδυτήρια και πανηγύρισε με τους ποδοσφαιριστές της ομάδας της πατρίδας του.

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Στο γήπεδο και τα κάγκελα για τον Παναιγιάλειο ο Φάνης Λαμπρόπουλος: «Θρησκευτικός τουρισμός στην πατρίδα», δείτε φωτογραφίες και βίντεο


«Θρησκευτικός τουρισμός στην Πατρίδα», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του στο Instagram ο Φάνης Λαμπρόπουλος

4 ΣΧΟΛΙΑ

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