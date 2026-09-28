Πριν αποφασίσεις ποιο αυτοκίνητο θα αγοράσεις, έλα να τα δεις από κοντά

του Ευάγγελου Χαραλάμπους *

Αυτές είναι ερωτήσεις που ακούω όλο και πιο συχνά. Από φίλους, από συνεργάτες, από ανθρώπους που θέλουν να αλλάξουν αυτοκίνητο αλλά δυσκολεύονται να αποφασίσουν και σαφώς τους καταλαβαίνω. Το αυτοκίνητο είναι μια σημαντική δαπάνη. Δεν το επιλέγεις επειδή σου άρεσε μια φωτογραφία ή επειδή διάβασες ένα εντυπωσιακό τεχνικό χαρακτηριστικό.

Θέλεις να ξέρεις αν χωράει την οικογένειά σου, πόσο θα σου κοστίζει κάθε μήνα, αν η τεχνολογία του θα σε εξυπηρετεί πραγματικά, αν νιώθεις άνετα πίσω από το τιμόνι του.

Αυτή, για μένα, είναι η μεγάλη αξία της Auto Athina. Μπορείς να έρθεις, να δεις πολλά αυτοκίνητα στον ίδιο χώρο, να μπεις μέσα, να ρωτήσεις και να συγκρίνεις. Ίσως ανακαλύψεις ένα μοντέλο που δεν είχες σκεφτεί, ισως επιβεβαιώσεις ότι αυτό που είχες βάλει στο μυαλό σου είναι πράγματι το σωστό. Και τα δύο έχουν αξία.

Στον χώρο των εκθέσεων, που υπηρετώ εδώ και πολλά χρόνια, έχω μάθει να προσέχω κάτι περισσότερο από την εικόνα μιας διοργάνωσης. Προσέχω τι γίνεται όταν ανοίγουν οι πόρτες, αν ο επισκέπτης βρίσκει αυτό που ήρθε να αναζητήσει, αν μια συζήτηση με τον άνθρωπο της εταιρείας τού λύνει μια απορία, αν φεύγει έχοντας κερδίσει κάτι από τον χρόνο που μας αφιέρωσε.

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Έτσι αντιμετωπίζουμε και την Auto Athina. Θέλουμε να είναι μια μεγάλη συνάντηση της αγοράς αυτοκινήτου με το κοινό της. Με όσους αγαπούν το αυτοκίνητο, αλλά και με εκείνους που έρχονται έχοντας πολύ συγκεκριμένες ανάγκες και έναν προϋπολογισμό που πρέπει να σεβαστούν.

Παράλληλα, πιστεύω ότι οφείλουμε να μιλήσουμε πιο ανοιχτά για την ανανέωση του στόλου αυτοκινήτων στη χώρα μας. Για την ασφάλεια, για το κόστος χρήσης, για το τι χρειάζεται μια οικογένεια ή ένας επαγγελματίας προκειμένου να κάνει το επόμενο βήμα. Δεν έχει νόημα να παρουσιάζουμε μόνο πόσο γρήγορα αλλάζει η τεχνολογία, αν δεν ακούμε πόσο δύσκολη μπορεί να είναι η απόφαση για τον άνθρωπο που θα την πληρώσει.