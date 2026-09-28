Συγκινημένος ο Apon για τον Μαζωνάκη σε συναυλία του: Μου λείπει πάρα πολύ, εύχομαι να έχει βρει μια μεγάλη αγκαλιά γιατί αυτό είχε πολύ ανάγκη
Συγκινημένος ο Apon για τον Μαζωνάκη σε συναυλία του: Μου λείπει πάρα πολύ, εύχομαι να έχει βρει μια μεγάλη αγκαλιά γιατί αυτό είχε πολύ ανάγκη
Ο τραγουδιστής εμφανίστηκε στο Θέατρο Άλσος την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου και τοποθέτησε ένα σκαμπό δίπλα του, παριστάνοντας πως τραγουδούσε με τον καλλιτέχνη που έφυγε από τη ζωή στα 54 του
Συγκινημένος παρουσιάστηκε ο Apon σε συναυλία του μιλώντας για τον Γιώργο Μαζωνάκη, σημειώνοντας πως θα του λείψει πολύ και πως αυτό που εύχεται είναι να έχει βρει την αγκαλιά που είχε ανάγκη.
Ο τραγουδιστής εμφανίστηκε το βράδυ της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Άλσος και, απευθυνόμενος στους θεατές, περιέγραψε αρχικά πως πάντοτε όταν έγραφε τραγούδια είχε στο μυαλό του τη φωνή του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στο τηλεφώνημα που δέχτηκε από εκείνον για να συνεργαστούν στο The Voice.
Έπειτα, ο Apon αποκάλυψε μία συζήτησή τους κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του μουσικού διαγωνισμού: «Κάποια στιγμή, έτσι όπως καθόμασταν, ψάχναμε ένα τραγούδι. Του λέω να πούμε το "Στη λεωφόρο της αγάπης" και γυρνάει έτσι όπως είναι όρθιος και μου λέει “Ρε μαλ@κα, πας καλά; Θα με τρελάνεις. Πού το ξέρεις εσύ αυτό το τραγούδι;". Του λέω “το ξέρω, το έχω ακούσει”. Του είπα ότι το είχα ακούσει και από εκείνον όταν το είχε δώσει σε εξετάσεις στο Εθνικό Ωδείο. Είχε κουφαθεί που το ήξερα», είπε.
Αμέσως μετά, εξήγησε πως ξεκίνησαν εμφανίσεις σε νυχτερινό κέντρο μαζί, αναπτύσσοντας μία όμορφη φιλία και τοποθέτησε ένα δεύτερο σκαμπό δίπλα του, για να τον τιμήσει, παριστάνοντας πως θα τραγουδούσαν ξανά μαζί: «Αυτό που προσπαθώ να σας πω και δεν ξέρω αν το κάνω καλά, γιατί είμαι πολύ φορτισμένος, είναι ότι μου λείπει πάρα πολύ και θα μου λείπει ακόμα παραπάνω, γιατί τα τελευταία δύο χρόνια, εκτός από συνεργάτες, ήμασταν και φίλοι. Θα μου λείψει πάρα πολύ και σαν άνθρωπος και σαν καλλιτέχνης. Εύχομαι να έχει βρει γαλήνη και μια μεγάλη αγκαλιά εκεί πέρα, γιατί αυτό έχει πολύ ανάγκη», ανέφερε σκύβοντας το κεφάλι, ενώ λίγα δευτερόλεπτα μετά ξεκίνησε να τραγουδά.
Δείτε το βίντεο
Ο τραγουδιστής εμφανίστηκε το βράδυ της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Άλσος και, απευθυνόμενος στους θεατές, περιέγραψε αρχικά πως πάντοτε όταν έγραφε τραγούδια είχε στο μυαλό του τη φωνή του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στο τηλεφώνημα που δέχτηκε από εκείνον για να συνεργαστούν στο The Voice.
Έπειτα, ο Apon αποκάλυψε μία συζήτησή τους κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του μουσικού διαγωνισμού: «Κάποια στιγμή, έτσι όπως καθόμασταν, ψάχναμε ένα τραγούδι. Του λέω να πούμε το "Στη λεωφόρο της αγάπης" και γυρνάει έτσι όπως είναι όρθιος και μου λέει “Ρε μαλ@κα, πας καλά; Θα με τρελάνεις. Πού το ξέρεις εσύ αυτό το τραγούδι;". Του λέω “το ξέρω, το έχω ακούσει”. Του είπα ότι το είχα ακούσει και από εκείνον όταν το είχε δώσει σε εξετάσεις στο Εθνικό Ωδείο. Είχε κουφαθεί που το ήξερα», είπε.
Αμέσως μετά, εξήγησε πως ξεκίνησαν εμφανίσεις σε νυχτερινό κέντρο μαζί, αναπτύσσοντας μία όμορφη φιλία και τοποθέτησε ένα δεύτερο σκαμπό δίπλα του, για να τον τιμήσει, παριστάνοντας πως θα τραγουδούσαν ξανά μαζί: «Αυτό που προσπαθώ να σας πω και δεν ξέρω αν το κάνω καλά, γιατί είμαι πολύ φορτισμένος, είναι ότι μου λείπει πάρα πολύ και θα μου λείπει ακόμα παραπάνω, γιατί τα τελευταία δύο χρόνια, εκτός από συνεργάτες, ήμασταν και φίλοι. Θα μου λείψει πάρα πολύ και σαν άνθρωπος και σαν καλλιτέχνης. Εύχομαι να έχει βρει γαλήνη και μια μεγάλη αγκαλιά εκεί πέρα, γιατί αυτό έχει πολύ ανάγκη», ανέφερε σκύβοντας το κεφάλι, ενώ λίγα δευτερόλεπτα μετά ξεκίνησε να τραγουδά.
Δείτε το βίντεο
@theatroalsos 🕊️ #apon #mazonakis #greecetiktok #theatroalsosdei ♬ πρωτότυπος ήχος - theatroalsos
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