MTV VMA 2026: Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς, η Μαντόνα ηγήθηκε με 13 υποψηφιότητες και 7 βραβεία

Ella Langley – «Choosin’ Texas» – Columbia RecordsGENER8ION – «STORM starring Yung Lean» – Iconoclast MusicDrake – Iceman – OVO/Republic RecordsOlivia Dean – The Art of Loving – IslandOlivia Rodrigo – You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love – Geffen RecordsSabrina Carpenter – Man’s Best Friend – IslandTaylor Swift – The Life of a Showgirl – Republic RecordsBruno Mars – «Risk It All»Charli xcx – «Camera»Ella Langley – «Choosin’ Texas»KATSEYE – «Hootie Frutti»Latto ft. Doja Cat – «Okayyy»Morgan Wallen – «Been by Now»Olivia Dean – «So Easy (To Fall in Love)»Olivia Rodrigo – «Stupid Song»Sabrina Carpenter – «House Tour»Slayyyter – «brand new chanel$»SOMBR – «Homewrecker»Stella Lefty – «Boston»Tame Impala & JENNIE – «Dracula»Taylor Swift – «I Knew It, I Knew You»Ariana Grande – «hate that i made you love me»Bruno Mars – «I Just Might»GENER8ION – «STORM starring Yung Lean»Madonna – «Confessions II – The Film»Sabrina Carpenter – «Tears»Ariana GrandeBruno MarsMorgan WallenSabrina CarpenterTaylor SwiftElla Langley – «Choosin’ Texas»HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI – «Golden»Madonna & Sabrina Carpenter – «Bring Your Love»Olivia Dean – «Man I Need»PinkPantheress – «Stateside + Zara Larsson»RAYE – «WHERE IS MY HUSBAND!»Bella KayCORTISMagnus FerrellMalcolm ToddMyles SmithStella LeftyClipse, Kendrick Lamar, Pusha T, Malice – «Chains & Whips»French Montana x Max B – «Ever Since U Left Me»PinkPantheress – «Stateside + Zara Larsson»Shakira & Burna Boy – «Dai Dai»Teyana Taylor & Lucky Daye – «Hard Part»Ariana Grande – «hate that i made you love me»Charli xcx – «SS26»Olivia Rodrigo – «drop dead»Sabrina Carpenter – «House Tour»Tate McRae – «Nobody’s Girl»Taylor Swift – «The Fate of Ophelia»Cardi B ft. Kehlani – «Safe» — ΝΙΚΗΤΡΙΕΣDon Toliver – «E85»Drake – «Janice STFU»Megan Thee Stallion – «LOVER GIRL»Travis Scott – «DUMBO»Tyler, The Creator – «SUGAR ON MY TONGUE»Chris Brown – «It Depends/Obvious»Dave & Tems – «Raindance»Justin Bieber – «YUKON»Kehlani – «Folded»Mariah the Scientist & Kali Uchis – «Is It a Crime»Geese – «Taxes»mgk & Fred Durst – «FIX UR FACE»Noah Kahan – «The Great Divide»SOMBR – «Homewrecker»Tame Impala – «Dracula»twenty one pilots – «Drag Path»Bebe Rexha & Faithless – «New Religion»Harry Styles – «Aperture»Lady Gaga & Doechii – «RUNWAY»PinkPantheress – «Stateside + Zara Larsson»Slayyyter – «DANCE…»Tate McRae – «Nobody’s Girl»Anitta with Shakira – «Choka Choka»Fuerza Regida – «TU SANCHO»KAROL G – «Papasito»Rosalía ft. Yahritza Y Su Esencia – «La Perla»Ryan Castro, Kapo & GANGSTA – «LA VILLA»Shakira & Burna Boy – «Dai Dai»BLACKPINK – «JUMP»CORTIS – «REDRED»KATSEYE – «PINKY UP»LE SSERAFIM feat. j-hope of BTS – «SPAGHETTI»LISA – «Dream feat. Kentaro Sakaguchi»Kacey Musgraves – «Dry Spell»Lainey Wilson – «Somewhere Over Laredo»Luke Combs – «Back in the Saddle»Shaboozey – «Cowgirl»Stella Lefty – «Boston»Tucker Wetmore – «Brunette»Ariana Grande – «hate that i made you love me»Bruno Mars – «I Just Might»GENER8ION – «STORM starring Yung Lean»Madonna – «Confessions II – The Film»Sabrina Carpenter – «House Tour»Charli xcx – «SS26»Lady Gaga & Doechii – «RUNWAY»Madonna – «Confessions II – The Film»SOMBR – «My Body Isn’t Ready»Taylor Swift – «The Fate of Ophelia»A$AP Rocky – «PUNK ROCKY»Ariana Grande – «hate that i made you love me»LISA – «Dream feat. Kentaro Sakaguchi»Shaboozey – «Cowgirl»Taylor Swift – «The Fate of Ophelia»Ariana Grande – «hate that i made you love me»Bruno Mars – «I Just Might»LISA – «Dream feat. Kentaro Sakaguchi»Madonna – «Confessions II – The Film»Taylor Swift – «The Fate of Ophelia»GENER8ION – «STORM starring Yung Lean»Harry Styles – «Dance No More»KATSEYE – «PINKY UP»Tate McRae – «Nobody’s Girl»Taylor Swift – «The Fate of Ophelia»JISOO X ZAYN – «Eyes Closed»Madonna – «Confessions II – The Film»PinkPantheress – «Stateside + Zara Larsson»RAYE ft. Hans Zimmer – «Click Clack Symphony»Taylor Swift – «The Fate of Ophelia»Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image