MTV VMA 2026: Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς, η Μαντόνα ηγήθηκε με 13 υποψηφιότητες και 7 βραβεία
GALA
MTV Video Music Αwards MTV VMA

MTV VMA 2026: Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς, η Μαντόνα ηγήθηκε με 13 υποψηφιότητες και 7 βραβεία

Η φετινή απονομή πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου στο Peacock Theater του Λος Άντζελες

MTV VMA 2026: Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς, η Μαντόνα ηγήθηκε με 13 υποψηφιότητες και 7 βραβεία
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ
Το βράδυ της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν τα φετινά MTV Video Music Awards, με παρουσιαστή τον Snoop Dogg, στο Peacock Theater του Λος Άντζελες. Μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής να τιμήθηκαν για τη δουλειά τους την περασμένη χρονιά, με τη Μαντόνα να ηγείται με 13 υποψηφιότητες και 7 βραβεία συνολικά.

Η Τέιλορ Σουίφτ, η οποία έλαβε το πρώτο  Artist Director Honors, ακολούθησε με 11 υποψηφιότητες και 3 βραβεία, ενώ μεταξύ των νικητών βρίσκονται και οι Σαμπρίνα Κάρμπεντερ, Αριάνα Γκράντε, Bad Bunny και BTS.

Στη σκηνή των MTV VMA τραγούδησαν κατά τη διάρκεια της βραδιάς οι Μαντόνα, Lisa, Raye, Shaboozey, Gunna, Σιένα Σπίρο, Gener8ion και Γιάνγκ Λιν. Η τελετή περιλάμβανε επίσης ένα αφιέρωμα στον Τζορτζ Μάικλ από τους Raye, Sombr και Τέντι Σουίμς καθώς και ένα αφιέρωμα στην Ντόλι Πάρτον από την Κέισι Μάσκγρεϊβς.

Αναλυτικά η λίστα με τους νικητές των φετινών MTV VMA

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

BLACKPINK

BTS — ΝΙΚΗΤΕΣ

CORTIS

FLO

Fuerza Regida

Κλείσιμο
Geese

KATSEYE

Twenty One Pilots

ΚΑΛΥΤΕΡΟ LONG FORM VIDEO

Charli xcx – «Music, Fashion, Film» – Atlantic Records

Ella Langley – «Choosin’ Texas» – Columbia Records

GENER8ION – «STORM starring Yung Lean» – Iconoclast Music

Madonna – «Confessions II – The Film» – Warner Records — ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Madonna - "Confessions II - The Film"


ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΛΜΠΟΥΜ

Drake – Iceman – OVO/Republic Records

Madonna – Confessions II – Warner Records — ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Olivia Dean – The Art of Loving – Island

Olivia Rodrigo – You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love – Geffen Records

Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend – Island

Taylor Swift – The Life of a Showgirl – Republic Records

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

Ariana Grande – «hate that i made you love me» — ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Ariana Grande - hate that i made you love me (official music video)


Bruno Mars – «Risk It All»

Charli xcx – «Camera»

Ella Langley – «Choosin’ Texas»

KATSEYE – «Hootie Frutti»

Latto ft. Doja Cat – «Okayyy»

Morgan Wallen – «Been by Now»

Olivia Dean – «So Easy (To Fall in Love)»

Olivia Rodrigo – «Stupid Song»

Sabrina Carpenter – «House Tour»

Slayyyter – «brand new chanel$»

SOMBR – «Homewrecker»

Stella Lefty – «Boston»

Tame Impala & JENNIE – «Dracula»

Taylor Swift – «I Knew It, I Knew You»

ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Ariana Grande – «hate that i made you love me»

Bruno Mars – «I Just Might»

GENER8ION – «STORM starring Yung Lean»

Madonna – «Confessions II – The Film»

Sabrina Carpenter – «Tears»

Taylor Swift – «The Fate of Ophelia» — ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Taylor Swift - The Fate of Ophelia (Official Music Video)


ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Ariana Grande

Bruno Mars

Madonna — ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Morgan Wallen

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

BTS – «Swim» — ΝΙΚΗΤΕΣ

BTS (방탄소년단) ‘SWIM’ Official MV


Ella Langley – «Choosin’ Texas»

HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI – «Golden»

Madonna & Sabrina Carpenter – «Bring Your Love»

Olivia Dean – «Man I Need»

PinkPantheress – «Stateside + Zara Larsson»

RAYE – «WHERE IS MY HUSBAND!»

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΝΕΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

Bella Kay

CORTIS

Magnus Ferrell

Malcolm Todd

Myles Smith

Sienna Spiro — ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Stella Lefty

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T, Malice – «Chains & Whips»

French Montana x Max B – «Ever Since U Left Me»

Madonna & Sabrina Carpenter – «Bring Your Love» — ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ

Madonna & Sabrina Carpenter - Bring Your Love (Official Video)


PinkPantheress – «Stateside + Zara Larsson»

Shakira & Burna Boy – «Dai Dai»

Teyana Taylor & Lucky Daye – «Hard Part»

ΚΑΛΥΤΕΡΗ POP

Ariana Grande – «hate that i made you love me»

Charli xcx – «SS26»

LISA – «Dream feat. Kentaro Sakaguchi» — ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Olivia Rodrigo – «drop dead»

Sabrina Carpenter – «House Tour»

Tate McRae – «Nobody’s Girl»

Taylor Swift – «The Fate of Ophelia»

ΚΑΛΥΤΕΡΟ HIP-HOP

Cardi B ft. Kehlani – «Safe» — ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ

Don Toliver – «E85»

Drake – «Janice STFU»

Megan Thee Stallion – «LOVER GIRL»

Travis Scott – «DUMBO»

Tyler, The Creator – «SUGAR ON MY TONGUE»

ΚΑΛΥΤΕΡΟ R&B

Bruno Mars – «I Just Might» — ΝΙΚΗΤΗΣ

Chris Brown – «It Depends/Obvious»

Dave & Tems – «Raindance»

Justin Bieber – «YUKON»

Kehlani – «Folded»

Mariah the Scientist & Kali Uchis – «Is It a Crime»

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Geese – «Taxes»

mgk & Fred Durst – «FIX UR FACE»

Noah Kahan – «The Great Divide»

Olivia Rodrigo – «the cure» — ΝΙΚΗΤΡΙΑ

SOMBR – «Homewrecker»

Tame Impala – «Dracula»

twenty one pilots – «Drag Path»

ΚΑΛΥΤΕΡΗ DANCE

Bebe Rexha & Faithless – «New Religion»

Harry Styles – «Aperture»

Lady Gaga & Doechii – «RUNWAY»

Madonna – «Confessions II – The Film» — ΝΙΚΗΤΡΙΑ

PinkPantheress – «Stateside + Zara Larsson»

Slayyyter – «DANCE…»

Tate McRae – «Nobody’s Girl»

ΚΑΛΥΤΕΡΗ LATIN

Anitta with Shakira – «Choka Choka»

Bad Bunny – «NUEVAYoL» — ΝΙΚΗΤΗΣ

BAD BUNNY - NUEVAYoL (Video Oficial) | DeBÍ TiRAR MáS FOToS


Fuerza Regida – «TU SANCHO»

KAROL G – «Papasito»

Rosalía ft. Yahritza Y Su Esencia – «La Perla»

Ryan Castro, Kapo & GANGSTA – «LA VILLA»

Shakira & Burna Boy – «Dai Dai»

ΚΑΛΥΤΕΡΗ K-POP

BLACKPINK – «JUMP»

BTS – «SWIM» — ΝΙΚΗΤΕΣ

CORTIS – «REDRED»

KATSEYE – «PINKY UP»

LE SSERAFIM feat. j-hope of BTS – «SPAGHETTI»

LISA – «Dream feat. Kentaro Sakaguchi»

ΚΑΛΥΤΕΡΗ COUNTRY

Ella Langley – «Choosin’ Texas» — ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Kacey Musgraves – «Dry Spell»

Lainey Wilson – «Somewhere Over Laredo»

Luke Combs – «Back in the Saddle»

Shaboozey – «Cowgirl»

Stella Lefty – «Boston»

Tucker Wetmore – «Brunette»

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

Ariana Grande – «hate that i made you love me»

Bruno Mars – «I Just Might»

GENER8ION – «STORM starring Yung Lean»

Madonna – «Confessions II – The Film»

Sabrina Carpenter – «House Tour»

Taylor Swift – «Opalite» — ΝΙΚΗΤΡΙΑ

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Charli xcx – «SS26»

Lady Gaga & Doechii – «RUNWAY»

Madonna – «Confessions II – The Film»

PinkPantheress – «Stateside + Zara Larsson» — ΝΙΚΗΤΡΙΑ

SOMBR – «My Body Isn’t Ready»

Taylor Swift – «The Fate of Ophelia»

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

A$AP Rocky – «PUNK ROCKY»

Ariana Grande – «hate that i made you love me»

LISA – «Dream feat. Kentaro Sakaguchi»

Madonna – «Confessions II – The Film» — ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Shaboozey – «Cowgirl»

Taylor Swift – «The Fate of Ophelia»

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΟΝΤΑΖ

Ariana Grande – «hate that i made you love me»

Bruno Mars – «I Just Might»

LISA – «Dream feat. Kentaro Sakaguchi»

Madonna – «Confessions II – The Film»

Sabrina Carpenter – «House Tour» — ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Taylor Swift – «The Fate of Ophelia»

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑ

GENER8ION – «STORM starring Yung Lean»

Harry Styles – «Dance No More»

KATSEYE – «PINKY UP»

Madonna – «Confessions II – The Film» — ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Tate McRae – «Nobody’s Girl»

Taylor Swift – «The Fate of Ophelia»

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΠΤΙΚΑ ΕΦΕ

Ariana Grande – «hate that i made you love me» — ΝΙΚΗΤΡΙΑ

JISOO X ZAYN – «Eyes Closed»

Madonna – «Confessions II – The Film»

PinkPantheress – «Stateside + Zara Larsson»

RAYE ft. Hans Zimmer – «Click Clack Symphony»

Taylor Swift – «The Fate of Ophelia»

Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Nova more: Η πρόταση της Nova που κερδίζει τους καταναλωτές

Η εποχή της ταχύτητας και της συνδεσιμότητας, φέρνει την ανάγκη για πολλά περισσότερα από απλώς μια καλή τιμή. Το Nova more έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτή την ανάγκη: Η ολοκληρωμένη πρόταση της Nova, ενώνει Internet, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, προσθέτοντας, παράλληλα, υπηρεσίες και δυνατότητες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης