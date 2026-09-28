MTV VMA 2026: Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς, η Μαντόνα ηγήθηκε με 13 υποψηφιότητες και 7 βραβεία
MTV VMA 2026: Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς, η Μαντόνα ηγήθηκε με 13 υποψηφιότητες και 7 βραβεία
Η φετινή απονομή πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου στο Peacock Theater του Λος Άντζελες
Το βράδυ της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν τα φετινά MTV Video Music Awards, με παρουσιαστή τον Snoop Dogg, στο Peacock Theater του Λος Άντζελες. Μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής να τιμήθηκαν για τη δουλειά τους την περασμένη χρονιά, με τη Μαντόνα να ηγείται με 13 υποψηφιότητες και 7 βραβεία συνολικά.
Η Τέιλορ Σουίφτ, η οποία έλαβε το πρώτο Artist Director Honors, ακολούθησε με 11 υποψηφιότητες και 3 βραβεία, ενώ μεταξύ των νικητών βρίσκονται και οι Σαμπρίνα Κάρμπεντερ, Αριάνα Γκράντε, Bad Bunny και BTS.
Στη σκηνή των MTV VMA τραγούδησαν κατά τη διάρκεια της βραδιάς οι Μαντόνα, Lisa, Raye, Shaboozey, Gunna, Σιένα Σπίρο, Gener8ion και Γιάνγκ Λιν. Η τελετή περιλάμβανε επίσης ένα αφιέρωμα στον Τζορτζ Μάικλ από τους Raye, Sombr και Τέντι Σουίμς καθώς και ένα αφιέρωμα στην Ντόλι Πάρτον από την Κέισι Μάσκγρεϊβς.
BLACKPINK
BTS — ΝΙΚΗΤΕΣ
CORTIS
FLO
Fuerza Regida
Geese
KATSEYE
Twenty One Pilots
ΚΑΛΥΤΕΡΟ LONG FORM VIDEO
Charli xcx – «Music, Fashion, Film» – Atlantic Records
Η Τέιλορ Σουίφτ, η οποία έλαβε το πρώτο Artist Director Honors, ακολούθησε με 11 υποψηφιότητες και 3 βραβεία, ενώ μεταξύ των νικητών βρίσκονται και οι Σαμπρίνα Κάρμπεντερ, Αριάνα Γκράντε, Bad Bunny και BTS.
Στη σκηνή των MTV VMA τραγούδησαν κατά τη διάρκεια της βραδιάς οι Μαντόνα, Lisa, Raye, Shaboozey, Gunna, Σιένα Σπίρο, Gener8ion και Γιάνγκ Λιν. Η τελετή περιλάμβανε επίσης ένα αφιέρωμα στον Τζορτζ Μάικλ από τους Raye, Sombr και Τέντι Σουίμς καθώς και ένα αφιέρωμα στην Ντόλι Πάρτον από την Κέισι Μάσκγρεϊβς.
Αναλυτικά η λίστα με τους νικητές των φετινών MTV VMAΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
BLACKPINK
BTS — ΝΙΚΗΤΕΣ
CORTIS
FLO
Fuerza Regida
Geese
KATSEYE
Twenty One Pilots
ΚΑΛΥΤΕΡΟ LONG FORM VIDEO
Charli xcx – «Music, Fashion, Film» – Atlantic Records
Ella Langley – «Choosin’ Texas» – Columbia Records
GENER8ION – «STORM starring Yung Lean» – Iconoclast Music
Madonna – «Confessions II – The Film» – Warner Records — ΝΙΚΗΤΡΙΑ
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΛΜΠΟΥΜ
Drake – Iceman – OVO/Republic Records
Madonna – Confessions II – Warner Records — ΝΙΚΗΤΡΙΑ
Olivia Dean – The Art of Loving – Island
Olivia Rodrigo – You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love – Geffen Records
Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend – Island
Taylor Swift – The Life of a Showgirl – Republic Records
ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
Ariana Grande – «hate that i made you love me» — ΝΙΚΗΤΡΙΑ
Bruno Mars – «Risk It All»
Charli xcx – «Camera»
Ella Langley – «Choosin’ Texas»
KATSEYE – «Hootie Frutti»
Latto ft. Doja Cat – «Okayyy»
Morgan Wallen – «Been by Now»
Olivia Dean – «So Easy (To Fall in Love)»
Olivia Rodrigo – «Stupid Song»
Sabrina Carpenter – «House Tour»
Slayyyter – «brand new chanel$»
SOMBR – «Homewrecker»
Stella Lefty – «Boston»
Tame Impala & JENNIE – «Dracula»
Taylor Swift – «I Knew It, I Knew You»
ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
Ariana Grande – «hate that i made you love me»
Bruno Mars – «I Just Might»
GENER8ION – «STORM starring Yung Lean»
Madonna – «Confessions II – The Film»
Sabrina Carpenter – «Tears»
Taylor Swift – «The Fate of Ophelia» — ΝΙΚΗΤΡΙΑ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
Ariana Grande
Bruno Mars
Madonna — ΝΙΚΗΤΡΙΑ
Morgan Wallen
Sabrina Carpenter
Taylor Swift
ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
BTS – «Swim» — ΝΙΚΗΤΕΣ
Ella Langley – «Choosin’ Texas»
HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI – «Golden»
Madonna & Sabrina Carpenter – «Bring Your Love»
Olivia Dean – «Man I Need»
PinkPantheress – «Stateside + Zara Larsson»
RAYE – «WHERE IS MY HUSBAND!»
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΝΕΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
Bella Kay
CORTIS
Magnus Ferrell
Malcolm Todd
Myles Smith
Sienna Spiro — ΝΙΚΗΤΡΙΑ
Stella Lefty
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T, Malice – «Chains & Whips»
French Montana x Max B – «Ever Since U Left Me»
Madonna & Sabrina Carpenter – «Bring Your Love» — ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ
PinkPantheress – «Stateside + Zara Larsson»
Shakira & Burna Boy – «Dai Dai»
Teyana Taylor & Lucky Daye – «Hard Part»
ΚΑΛΥΤΕΡΗ POP
Ariana Grande – «hate that i made you love me»
Charli xcx – «SS26»
LISA – «Dream feat. Kentaro Sakaguchi» — ΝΙΚΗΤΡΙΑ
Olivia Rodrigo – «drop dead»
Sabrina Carpenter – «House Tour»
Tate McRae – «Nobody’s Girl»
Taylor Swift – «The Fate of Ophelia»
ΚΑΛΥΤΕΡΟ HIP-HOP
Cardi B ft. Kehlani – «Safe» — ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ
Don Toliver – «E85»
Drake – «Janice STFU»
Megan Thee Stallion – «LOVER GIRL»
Travis Scott – «DUMBO»
Tyler, The Creator – «SUGAR ON MY TONGUE»
ΚΑΛΥΤΕΡΟ R&B
Bruno Mars – «I Just Might» — ΝΙΚΗΤΗΣ
Chris Brown – «It Depends/Obvious»
Dave & Tems – «Raindance»
Justin Bieber – «YUKON»
Kehlani – «Folded»
Mariah the Scientist & Kali Uchis – «Is It a Crime»
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
Geese – «Taxes»
mgk & Fred Durst – «FIX UR FACE»
Noah Kahan – «The Great Divide»
Olivia Rodrigo – «the cure» — ΝΙΚΗΤΡΙΑ
SOMBR – «Homewrecker»
Tame Impala – «Dracula»
twenty one pilots – «Drag Path»
ΚΑΛΥΤΕΡΗ DANCE
Bebe Rexha & Faithless – «New Religion»
Harry Styles – «Aperture»
Lady Gaga & Doechii – «RUNWAY»
Madonna – «Confessions II – The Film» — ΝΙΚΗΤΡΙΑ
PinkPantheress – «Stateside + Zara Larsson»
Slayyyter – «DANCE…»
Tate McRae – «Nobody’s Girl»
ΚΑΛΥΤΕΡΗ LATIN
Anitta with Shakira – «Choka Choka»
Bad Bunny – «NUEVAYoL» — ΝΙΚΗΤΗΣ
Fuerza Regida – «TU SANCHO»
KAROL G – «Papasito»
Rosalía ft. Yahritza Y Su Esencia – «La Perla»
Ryan Castro, Kapo & GANGSTA – «LA VILLA»
Shakira & Burna Boy – «Dai Dai»
ΚΑΛΥΤΕΡΗ K-POP
BLACKPINK – «JUMP»
BTS – «SWIM» — ΝΙΚΗΤΕΣ
CORTIS – «REDRED»
KATSEYE – «PINKY UP»
LE SSERAFIM feat. j-hope of BTS – «SPAGHETTI»
LISA – «Dream feat. Kentaro Sakaguchi»
ΚΑΛΥΤΕΡΗ COUNTRY
Ella Langley – «Choosin’ Texas» — ΝΙΚΗΤΡΙΑ
Kacey Musgraves – «Dry Spell»
Lainey Wilson – «Somewhere Over Laredo»
Luke Combs – «Back in the Saddle»
Shaboozey – «Cowgirl»
Stella Lefty – «Boston»
Tucker Wetmore – «Brunette»
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ
Ariana Grande – «hate that i made you love me»
Bruno Mars – «I Just Might»
GENER8ION – «STORM starring Yung Lean»
Madonna – «Confessions II – The Film»
Sabrina Carpenter – «House Tour»
Taylor Swift – «Opalite» — ΝΙΚΗΤΡΙΑ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Charli xcx – «SS26»
Lady Gaga & Doechii – «RUNWAY»
Madonna – «Confessions II – The Film»
PinkPantheress – «Stateside + Zara Larsson» — ΝΙΚΗΤΡΙΑ
SOMBR – «My Body Isn’t Ready»
Taylor Swift – «The Fate of Ophelia»
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
A$AP Rocky – «PUNK ROCKY»
Ariana Grande – «hate that i made you love me»
LISA – «Dream feat. Kentaro Sakaguchi»
Madonna – «Confessions II – The Film» — ΝΙΚΗΤΡΙΑ
Shaboozey – «Cowgirl»
Taylor Swift – «The Fate of Ophelia»
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΟΝΤΑΖ
Ariana Grande – «hate that i made you love me»
Bruno Mars – «I Just Might»
LISA – «Dream feat. Kentaro Sakaguchi»
Madonna – «Confessions II – The Film»
Sabrina Carpenter – «House Tour» — ΝΙΚΗΤΡΙΑ
Taylor Swift – «The Fate of Ophelia»
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑ
GENER8ION – «STORM starring Yung Lean»
Harry Styles – «Dance No More»
KATSEYE – «PINKY UP»
Madonna – «Confessions II – The Film» — ΝΙΚΗΤΡΙΑ
Tate McRae – «Nobody’s Girl»
Taylor Swift – «The Fate of Ophelia»
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΠΤΙΚΑ ΕΦΕ
Ariana Grande – «hate that i made you love me» — ΝΙΚΗΤΡΙΑ
JISOO X ZAYN – «Eyes Closed»
Madonna – «Confessions II – The Film»
PinkPantheress – «Stateside + Zara Larsson»
RAYE ft. Hans Zimmer – «Click Clack Symphony»
Taylor Swift – «The Fate of Ophelia»
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
GENER8ION – «STORM starring Yung Lean» – Iconoclast Music
Madonna – «Confessions II – The Film» – Warner Records — ΝΙΚΗΤΡΙΑ
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΛΜΠΟΥΜ
Drake – Iceman – OVO/Republic Records
Madonna – Confessions II – Warner Records — ΝΙΚΗΤΡΙΑ
Olivia Dean – The Art of Loving – Island
Olivia Rodrigo – You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love – Geffen Records
Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend – Island
Taylor Swift – The Life of a Showgirl – Republic Records
ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
Ariana Grande – «hate that i made you love me» — ΝΙΚΗΤΡΙΑ
Bruno Mars – «Risk It All»
Charli xcx – «Camera»
Ella Langley – «Choosin’ Texas»
KATSEYE – «Hootie Frutti»
Latto ft. Doja Cat – «Okayyy»
Morgan Wallen – «Been by Now»
Olivia Dean – «So Easy (To Fall in Love)»
Olivia Rodrigo – «Stupid Song»
Sabrina Carpenter – «House Tour»
Slayyyter – «brand new chanel$»
SOMBR – «Homewrecker»
Stella Lefty – «Boston»
Tame Impala & JENNIE – «Dracula»
Taylor Swift – «I Knew It, I Knew You»
ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
Ariana Grande – «hate that i made you love me»
Bruno Mars – «I Just Might»
GENER8ION – «STORM starring Yung Lean»
Madonna – «Confessions II – The Film»
Sabrina Carpenter – «Tears»
Taylor Swift – «The Fate of Ophelia» — ΝΙΚΗΤΡΙΑ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
Ariana Grande
Bruno Mars
Madonna — ΝΙΚΗΤΡΙΑ
Morgan Wallen
Sabrina Carpenter
Taylor Swift
ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
BTS – «Swim» — ΝΙΚΗΤΕΣ
Ella Langley – «Choosin’ Texas»
HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI – «Golden»
Madonna & Sabrina Carpenter – «Bring Your Love»
Olivia Dean – «Man I Need»
PinkPantheress – «Stateside + Zara Larsson»
RAYE – «WHERE IS MY HUSBAND!»
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΝΕΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
Bella Kay
CORTIS
Magnus Ferrell
Malcolm Todd
Myles Smith
Sienna Spiro — ΝΙΚΗΤΡΙΑ
Stella Lefty
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T, Malice – «Chains & Whips»
French Montana x Max B – «Ever Since U Left Me»
Madonna & Sabrina Carpenter – «Bring Your Love» — ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ
PinkPantheress – «Stateside + Zara Larsson»
Shakira & Burna Boy – «Dai Dai»
Teyana Taylor & Lucky Daye – «Hard Part»
ΚΑΛΥΤΕΡΗ POP
Ariana Grande – «hate that i made you love me»
Charli xcx – «SS26»
LISA – «Dream feat. Kentaro Sakaguchi» — ΝΙΚΗΤΡΙΑ
Olivia Rodrigo – «drop dead»
Sabrina Carpenter – «House Tour»
Tate McRae – «Nobody’s Girl»
Taylor Swift – «The Fate of Ophelia»
ΚΑΛΥΤΕΡΟ HIP-HOP
Cardi B ft. Kehlani – «Safe» — ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ
Don Toliver – «E85»
Drake – «Janice STFU»
Megan Thee Stallion – «LOVER GIRL»
Travis Scott – «DUMBO»
Tyler, The Creator – «SUGAR ON MY TONGUE»
ΚΑΛΥΤΕΡΟ R&B
Bruno Mars – «I Just Might» — ΝΙΚΗΤΗΣ
Chris Brown – «It Depends/Obvious»
Dave & Tems – «Raindance»
Justin Bieber – «YUKON»
Kehlani – «Folded»
Mariah the Scientist & Kali Uchis – «Is It a Crime»
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
Geese – «Taxes»
mgk & Fred Durst – «FIX UR FACE»
Noah Kahan – «The Great Divide»
Olivia Rodrigo – «the cure» — ΝΙΚΗΤΡΙΑ
SOMBR – «Homewrecker»
Tame Impala – «Dracula»
twenty one pilots – «Drag Path»
ΚΑΛΥΤΕΡΗ DANCE
Bebe Rexha & Faithless – «New Religion»
Harry Styles – «Aperture»
Lady Gaga & Doechii – «RUNWAY»
Madonna – «Confessions II – The Film» — ΝΙΚΗΤΡΙΑ
PinkPantheress – «Stateside + Zara Larsson»
Slayyyter – «DANCE…»
Tate McRae – «Nobody’s Girl»
ΚΑΛΥΤΕΡΗ LATIN
Anitta with Shakira – «Choka Choka»
Bad Bunny – «NUEVAYoL» — ΝΙΚΗΤΗΣ
Fuerza Regida – «TU SANCHO»
KAROL G – «Papasito»
Rosalía ft. Yahritza Y Su Esencia – «La Perla»
Ryan Castro, Kapo & GANGSTA – «LA VILLA»
Shakira & Burna Boy – «Dai Dai»
ΚΑΛΥΤΕΡΗ K-POP
BLACKPINK – «JUMP»
BTS – «SWIM» — ΝΙΚΗΤΕΣ
CORTIS – «REDRED»
KATSEYE – «PINKY UP»
LE SSERAFIM feat. j-hope of BTS – «SPAGHETTI»
LISA – «Dream feat. Kentaro Sakaguchi»
ΚΑΛΥΤΕΡΗ COUNTRY
Ella Langley – «Choosin’ Texas» — ΝΙΚΗΤΡΙΑ
Kacey Musgraves – «Dry Spell»
Lainey Wilson – «Somewhere Over Laredo»
Luke Combs – «Back in the Saddle»
Shaboozey – «Cowgirl»
Stella Lefty – «Boston»
Tucker Wetmore – «Brunette»
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ
Ariana Grande – «hate that i made you love me»
Bruno Mars – «I Just Might»
GENER8ION – «STORM starring Yung Lean»
Madonna – «Confessions II – The Film»
Sabrina Carpenter – «House Tour»
Taylor Swift – «Opalite» — ΝΙΚΗΤΡΙΑ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Charli xcx – «SS26»
Lady Gaga & Doechii – «RUNWAY»
Madonna – «Confessions II – The Film»
PinkPantheress – «Stateside + Zara Larsson» — ΝΙΚΗΤΡΙΑ
SOMBR – «My Body Isn’t Ready»
Taylor Swift – «The Fate of Ophelia»
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
A$AP Rocky – «PUNK ROCKY»
Ariana Grande – «hate that i made you love me»
LISA – «Dream feat. Kentaro Sakaguchi»
Madonna – «Confessions II – The Film» — ΝΙΚΗΤΡΙΑ
Shaboozey – «Cowgirl»
Taylor Swift – «The Fate of Ophelia»
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΟΝΤΑΖ
Ariana Grande – «hate that i made you love me»
Bruno Mars – «I Just Might»
LISA – «Dream feat. Kentaro Sakaguchi»
Madonna – «Confessions II – The Film»
Sabrina Carpenter – «House Tour» — ΝΙΚΗΤΡΙΑ
Taylor Swift – «The Fate of Ophelia»
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑ
GENER8ION – «STORM starring Yung Lean»
Harry Styles – «Dance No More»
KATSEYE – «PINKY UP»
Madonna – «Confessions II – The Film» — ΝΙΚΗΤΡΙΑ
Tate McRae – «Nobody’s Girl»
Taylor Swift – «The Fate of Ophelia»
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΠΤΙΚΑ ΕΦΕ
Ariana Grande – «hate that i made you love me» — ΝΙΚΗΤΡΙΑ
JISOO X ZAYN – «Eyes Closed»
Madonna – «Confessions II – The Film»
PinkPantheress – «Stateside + Zara Larsson»
RAYE ft. Hans Zimmer – «Click Clack Symphony»
Taylor Swift – «The Fate of Ophelia»
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
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